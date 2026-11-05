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Με επίκεντρο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ναυτιλία και την ανάγκη να διατηρήσει την πρωταγωνιστική της θέση στις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές, γιορτάστηκαν τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ). Η επετειακή εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, πλοιοκτητών και ναυτικών για την επόμενη ημέρα του κλάδου.

Η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η ναυτική εκπαίδευση, η προσέλκυση νέων στα πλοία και η προσαρμογή στις τεχνολογικές και γεωπολιτικές αλλαγές αποτέλεσαν τα βασικά ζητήματα των παρεμβάσεων. Παράλληλα, αναδείχθηκε η διαδρομή ενός θεσμού που ιδρύθηκε το 1936 και συνέβαλε στη διαμόρφωση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε η ελληνική ναυτιλία.

Ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, έδωσε το ιστορικό στίγμα της εκδήλωσης, συνδέοντας την επέτειο με την εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε στο όραμα των ιδρυτών του Επιμελητηρίου, οι οποίοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν έναν σταθερό φορέα εκπροσώπησης της ναυτιλίας και επικοινωνίας με την Πολιτεία. Όπως επισήμανε, μέσα σε εννέα δεκαετίες άλλαξαν ριζικά τα πλοία, οι αγορές, οι τεχνολογίες και οι συνθήκες του διεθνούς εμπορίου. Εκείνο που παρέμεινε σταθερό ήταν η σχέση των Ελλήνων με τη θάλασσα, η επιχειρηματική διορατικότητα και η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές οικονομικές συγκυρίες. Στην πορεία αυτή αναφέρεται και το επετειακό λεύκωμα που εκδόθηκε για τα 90 χρόνια του ΝΕΕ, καταγράφοντας σημαντικούς σταθμούς της ελληνικής ναυτιλίας.

Στη γεωπολιτική και οικονομική διάσταση της ναυτιλιακής ισχύος επικεντρώθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας. Υπογράμμισε ότι ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς εξασφαλίζει στην Ελλάδα διεθνή παρουσία και επιρροή μεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στο πληθυσμιακό και οικονομικό της μέγεθος.

Η ισχυρή θέση των Ελλήνων πλοιοκτητών στο παγκόσμιο εμπόριο, σύμφωνα με τον υπουργό, ενισχύει τον ρόλο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και στις σχέσεις με μεγάλες οικονομικές δυνάμεις. Αναφέρθηκε ειδικότερα στον στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη ναυτιλιακή παρουσία της Ελλάδας στις αγορές της Κίνας και της Ιαπωνίας. Ιδιαίτερο βάρος έδωσε στην ανάγκη να στραφούν περισσότεροι νέοι προς τη θάλασσα. Επισήμανε ότι τα σύγχρονα εμπορικά πλοία προσφέρουν βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης, υψηλές αποδοχές και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, τόνισε ότι η ναυτιλία δημιουργεί χιλιάδες ευκαιρίες απασχόλησης και στην ξηρά. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Πειραιά, όπου δραστηριοποιούνται περισσότερες από 1.200 ναυτιλιακές εταιρείες, διαμορφώνοντας ένα ευρύ επιχειρηματικό οικοσύστημα που συνδέεται με τα λιμάνια, την ενέργεια, τις μεταφορές και τις ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, ανέδειξε την ανάγκη ενότητας της ναυτιλιακής κοινότητας σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας. Επισήμανε ότι το Ναυτικό Επιμελητήριο διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σύνθεση διαφορετικών απόψεων και στη διαμόρφωση κοινών θέσεων για τα ζητήματα της θαλάσσιας οικονομίας. Αναφέρθηκε στη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με το ΝΕΕ, τονίζοντας ότι η ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση και η διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνόκτητου στόλου. Κατά την ίδια, οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία καθιστούν περισσότερο αναγκαία τη συνεννόηση και τη συλλογική δράση.

Στον ανθρώπινο παράγοντα επικεντρώθηκε ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, Μανώλης Τσικαλάκης, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από την οικονομική ισχύ του ελληνόκτητου στόλου βρίσκονται οι ναυτικοί, οι οποίοι εργάζονται σε απαιτητικές συνθήκες και συχνά παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μακριά από τις οικογένειές τους. Ο επικεφαλής της ΠΝΟ επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες καθιστούν επιτακτική την αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, την ενίσχυση της ασφάλειας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η επισήμανσή του ότι η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και η προστασία των ναυτικών δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, αλλά αλληλένδετες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας της ΠΝΟ με το ΝΕΕ, με σεβασμό στους διακριτούς θεσμικούς ρόλους τους.

Την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ελληνόκτητου στόλου αποτύπωσε με αριθμούς ο βουλευτής και τομεάρχης Ναυτιλίας του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Όπως ανέφερε, από περίπου 1,5 εκατ. GT το 1930, η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου έχει ξεπεράσει σήμερα τα 230 εκατ. GT. Στάθηκε στη συμβολή του Επιμελητηρίου στη διαμόρφωση θεσμικών προϋποθέσεων που στήριξαν την ανάπτυξη της ναυτιλίας, επισημαίνοντας παράλληλα τις γεωπολιτικές ομοιότητες μεταξύ της περιόδου ίδρυσής του και της σημερινής διεθνούς συγκυρίας.

Τέλος, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος, Χρήστος Κοντορουχάς, αναφέρθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του Λιμενικού με το ΝΕΕ, τονίζοντας ότι η επιχειρηματική πρωτοβουλία, η ναυτοσύνη και η λειτουργία ισχυρών θεσμών συνέβαλαν καθοριστικά στη διεθνή καταξίωση της ελληνικής ναυτιλίας. Η επέτειος των 90 χρόνων ανέδειξε, πέρα από την ιστορική διαδρομή του Επιμελητηρίου, και το βασικό ζητούμενο της επόμενης περιόδου, να διατηρήσει η Ελλάδα τη ναυτιλιακή της ισχύ, επενδύοντας ταυτόχρονα στους ανθρώπους, στην εκπαίδευση και στη συνεργασία των φορέων του κλάδου.

*Στην κεντρική φωτο: Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, ο πρόεδρος του ΝΕΕ Γιώργος Αλεξανδράτος, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας και η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη