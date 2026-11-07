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Πώς θα χρηματοδοτηθεί η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας χωρίς να πληγεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου ή να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι πολίτες; Το ζήτημα έθεσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας στο συνέδριο της SK Congress με θέμα «Η Ναυτιλία μπροστά στην Ιστορική Στροφή του 2030», όπου εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υφυπουργός ζήτησε «ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα», συνδέοντας τον σχεδιασμό της μετάβασης με την οικονομική βιωσιμότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Όπως είπε, οι νέοι κανόνες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής και ευρωπαϊκής ναυτιλίας όσο και το ενδεχόμενο μετακύλισης του κόστους στους πολίτες. Υποστήριξε επίσης ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων που θα καθορίσουν την πορεία του κλάδου.

Ο κ. Γκίκας συμπεριέλαβε την πυρηνική ενέργεια στις τεχνολογίες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενεργειακή μετάβαση του παγκόσμιου στόλου. Η αναφορά του εντάχθηκε στην ευρύτερη συζήτηση του συνεδρίου για τις ενεργειακές επιλογές της ναυτιλίας και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών με ορίζοντα το 2030.

Για τον ελληνικό σχεδιασμό, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το υπουργείο Ναυτιλίας, υπό τις κατευθύνσεις του Βασίλη Κικίλια, συνεργάζεται με τους θεσμικούς φορείς του κλάδου. Έδωσε επίσης έμφαση στη διεθνή συνεργασία, καθώς οι αποφάσεις για την ενεργειακή μετάβαση αφορούν το σύνολο του παγκόσμιου στόλου.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία των ναυτικών «αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες της χώρας μας». Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για «Παγκόσμια Ναυτική Εκεχειρία», με στόχο να διασφαλίζεται η ελεύθερη και ασφαλής διέλευση των εμπορικών πλοίων ακόμη και σε περιόδους ένοπλων συγκρούσεων.

Όπως επισήμανε, η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών έχει άμεση επίπτωση στη λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου και στη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων. Από την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων εξαρτάται και η ομαλή τροφοδοσία των αγορών, συνέδεσε έτσι την προστασία της ναυσιπλοΐας με την καθημερινότητα των πολιτών.