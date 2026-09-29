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Νέα διοίκηση αναλαμβάνει τα ηνία της MARTECMA – Marine Technical Managers Association, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνικές διευθύνσεις των ναυτιλιακών εταιρειών καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλαγές, τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ένα διαρκώς εξελισσόμενο κανονιστικό πλαίσιο.

Το νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κουτρής της Roxana Shipping, ενώ Αντιπρόεδροι είναι ο Αντώνης Γεώργαντζης της Latsco Marine Management και ο Φώτης Μπελεξής της Star Bulk Carriers. Καθήκοντα Γραμματέα αναλαμβάνει ο Γεώργιος Θανόπουλος της Neda Maritime, ενώ Ταμίας είναι η Αικατερίνη Πρίφτη της Laskaridis Shipping.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνουν ως μέλη ο Πάνος Ζαχαριάδης της Atlantic Bulk Carriers Management, ο Ανδρέας Σπέτρος της Maran Gas Maritime, ο Χαράλαμπος Γιαντζίκης της Arcadia Shipmanagement, ο Νικόλας Βαπόρης της Capital Ship Management, ο Γεώργιος Κριεζής της Neptune Lines και ο Ευάγγελος Πατέρας της Fafalios Shipping.

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 8 του Καταστατικού της MARTECMA, για τον έλεγχο των εσόδων και εξόδων της Ένωσης εξελέγησαν ως Εσωτερικοί Οικονομικοί Ελεγκτές ο Σπύρος Γκέρτσος της Maran Gas Maritime, ο Χρήστος Τριανταφύλλου της Latsco Marine Management και ο Απόστολος Αποστόλου της Navarone.

Η εκλογική διαδικασία είχε και μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Ο Ευάγγελος Πατέρας και ο Μίλτος Συννεφιάς της Pleiades Shipping ισοψήφησαν για την 11η θέση με τον κύριο Συννεφιά αν και παλαιότερο μέλος σε μια κίνηση αβρότητας να παραχωρεί τη θέση στο νέο Δ.Σ. στον Ευάγγελο Πατέρα.

Η MARTECMA ευχαρίστησε επίσης τον απερχόμενο πρόεδρο Πάνο Κουρκουντή, καθώς και τα μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, για την προσφορά και τη συμβολή τους στο έργο της Ένωσης.

Με τη νέα διοίκηση, η MARTECMA επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της ως σημείου συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των τεχνικών στελεχών της ναυτιλίας, με έμφαση στις πρακτικές και τεχνολογικές λύσεις που απαιτεί η μετάβαση στη νέα εποχή της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

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