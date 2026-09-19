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Τη νέα της διοίκηση εξέλεξε η MARTECMA, η Ένωση Τεχνικών Διευθυντών Ναυτιλιακών Εταιρειών, κατά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναδειχθεί τις επόμενες ημέρες το προεδρείο της ένωσης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τεχνικές διευθύνσεις των ναυτιλιακών εταιρειών βρίσκονται αντιμέτωπες με σύνθετες αποφάσεις για την απανθρακοποίηση, τα εναλλακτικά καύσιμα, την ενεργειακή απόδοση και την επιλογή νέων τεχνολογιών.

Πρώτος σε αριθμό ψήφων εξελέγη ο Παναγιώτης Κουτρής της Roxana Shipping και ακολούθησε ο Αντώνης Γεώργαντζης της Latsco Marine Management. Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Φώτης Μπελεξής της Star Bulk Carriers και στην τέταρτη ο Πάνος Ζαχαριάδης της Atlantic Bulk Carriers Management.

Στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγησαν επίσης η Αικατερίνη Πρίφτη της Laskaridis Shipping, ο Ανδρέας Σπέρτος της Maran Gas Maritime, ο Γεώργιος Θανόπουλος της Neda Maritime, ο Χαράλαμπος Γιαντζίκης της Arcadia Shipmanagement, ο Νικόλας Βαπόρης της Capital Ship Management και ο Γεώργιος Κριεζής της Neptune Lines.

Στην 11η θέση ισοβάθμησαν ο Ευάγγελος Πατέρας της Fafalios Shipping και ο Μίλτος Συννεφιάς της Pleiades Shipping.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. αποτυπώνει ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής ναυτιλιακής δραστηριότητας, καθώς συμμετέχουν στελέχη εταιρειών που διαχειρίζονται δεξαμενόπλοια, φορτηγά πλοία, πλοία μεταφοράς LNG και οχηματαγωγά. Κοινός παρονομαστής είναι η ευθύνη για την τεχνική διαχείριση των στόλων, τη συντήρηση των πλοίων, την ασφάλεια, την κανονιστική συμμόρφωση και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών.

Η ονομασία MARTECMA προέρχεται από τις λέξεις Marine Technical Managers Association. Πρόκειται για επαγγελματική ένωση που εκπροσωπεί τεχνικούς διευθυντές και ανώτατα στελέχη εταιρειών διαχείρισης πλοίων.

Βασική αποστολή της είναι να λειτουργεί ως ενιαία και αξιόπιστη φωνή των ανθρώπων που έχουν την τεχνική ευθύνη των στόλων. Παράλληλα, επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στη διαχείριση των πλοίων, καθώς και τη διαμόρφωση κοινών θέσεων και πρακτικών μεταξύ των μελών της. Στους στόχους της περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των στελεχών του κλάδου.

Η ένωση οργανώνει συνέδρια, τεχνικές συναντήσεις και δράσεις ενημέρωσης, φέρνοντας σε επαφή ναυτιλιακές εταιρείες, κατασκευαστές εξοπλισμού, ναυπηγεία, νηογνώμονες και τεχνολογικούς παρόχους. Στο επίκεντρο βρίσκονται πρακτικά ζητήματα, όπως η ενεργειακή απόδοση των πλοίων, τα συστήματα περιορισμού εκπομπών, η ψηφιοποίηση, η ασφάλεια και η αξιολόγηση νέων λύσεων πριν από την εφαρμογή τους στους στόλους.

Ενδεικτικό είναι ότι στο συνέδριό της κατά τα Ποσειδώνια 2026 η MARTECMA επικεντρώθηκε στα συστήματα δέσμευσης άνθρακα επί των πλοίων, εξετάζοντας τις τεχνολογικές, επιχειρηματικές και κανονιστικές παραμέτρους τους.

Το νέο προεδρείο που θα προκύψει από το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο καλείται, επομένως, να εκπροσωπήσει την τεχνική πλευρά της ελληνικής ναυτιλίας σε μια συγκυρία κατά την οποία οι τεχνολογικές επιλογές συνδέονται πλέον άμεσα με το λειτουργικό κόστος, τη συμμόρφωση των πλοίων και τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των στόλων.

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