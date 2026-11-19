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Την παρουσία της στην ασιατική κεφαλαιαγορά εξετάζει να διευρύνει η TEN Ltd., συμφερόντων του δρ Νίκου Τσάκου, με πιθανή δεύτερη εισαγωγή των κοινών μετοχών της αυτή τη φορά στο Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης. Πιο συγκεκριμένα, η ναυτιλιακή εταιρεία γνωστοποίησε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, στις 19 Νοεμβρίου 2026, ότι αξιολογεί το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην κύρια αγορά του Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST Main Board).

Εφόσον προχωρήσει η εισαγωγή, οι κοινές μετοχές της TEN θα αποκτήσουν δεύτερο τόπο διαπραγμάτευσης, με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) να παραμένει η κύρια αγορά εισαγωγής και διαπραγμάτευσής τους. Η γνωστοποίηση αφορά τις κοινές μετοχές και, στο παρόν στάδιο, την αξιολόγηση μιας πιθανής αίτησης.

Η διοίκηση δεν έχει λάβει οριστική απόφαση ούτε έχει δεσμευθεί ως προς το χρονοδιάγραμμα, τους όρους ή τις προϋποθέσεις μιας εισαγωγής.

Η ανακοίνωση αφήνει επίσης αδιευκρίνιστο αν η κίνηση θα συνδεόταν με έκδοση νέων μετοχών ή άντληση κεφαλαίων. Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής επιχειρησιακών λειτουργιών (COO) της TEN, Γιώργος Σαρόγλου, συνέδεσε την εξέταση της δεύτερης εισαγωγής με την επιδίωξη της εταιρείας να αποκτήσει παρουσία στην αναπτυσσόμενη ασιατική κεφαλαιαγορά.

Μια εισαγωγή στη Σιγκαπούρη θα μπορούσε να διευκολύνει την πρόσβαση επενδυτών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή στις κοινές μετοχές της TEN, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συναλλάσσονται μέσω μιας τοπικής χρηματιστηριακής αγοράς. Η επίδραση στη συναλλακτική δραστηριότητα θα μπορούσε να αποτιμηθεί μόνο μετά την οριστικοποίηση των όρων και, εφόσον ολοκληρωθεί η εισαγωγή, στην πράξη.

Ο κ. Σαρόγλου ενέταξε τη διερεύνηση της Σιγκαπούρης στη χρηματιστηριακή διαδρομή της εταιρείας, η οποία ξεκίνησε στο Όσλο το 1993 και συνεχίστηκε με την εισαγωγή στο NYSE το 2002. Η TEN συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια ως εισηγμένη, εκ των οποίων 24 στη Νέα Υόρκη. Η Σιγκαπούρη, εφόσον εγκριθεί η κίνηση, θα προσθέσει ασιατική παρουσία σε αυτή τη διαδρομή.

Η διοίκηση γνωστοποίησε το σχέδιο σε μια περίοδο κατά την οποία η TEN συνδυάζει υψηλότερα έσοδα από τον στόλο της, σημαντικές εισπράξεις από πωλήσεις πλοίων και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα.

Ταυτόχρονα, έχει σε εξέλιξη πολυετές πρόγραμμα ναυπηγήσεων και έχει ανακοινώσει αυξημένο μέρισμα και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών. Αυτά είναι τα οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα με τα οποία η εταιρεία εξετάζει το επόμενο χρηματιστηριακό της βήμα.

Σύμφωνα με τα μη ελεγμένα αποτελέσματα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η TEN εμφάνισε ακαθάριστα έσοδα 851 εκατ. δολαρίων, περίπου 274 εκατ. δολάρια περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 403 εκατ. δολάρια, με την εταιρεία να αναφέρει ετήσια αύξηση 355%.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 12,69 δολάρια, από 2,75 δολάρια ένα έτος νωρίτερα, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 510 εκατ. δολάρια από 289 εκατ. δολάρια.

Η βελτίωση αποτυπώθηκε στα ημερήσια έσοδα του στόλου. Το μέσο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE) ενισχύθηκε κατά 47%, στα 45.170 δολάρια ανά πλοίο την ημέρα, από 30.703 δολάρια το 2025.

Με 63 πλοία κατά μέσο όρο σε λειτουργία, η αξιοποίηση του στόλου έφτασε το 95,5%, παρότι 12 πλοία πέρασαν από προγραμματισμένο δεξαμενισμό, ένα υποβλήθηκε σε επισκευές και άλλα χρειάστηκε να μετακινηθούν για την ανάληψη νέας απασχόλησης. Τα μέσα ημερήσια λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 10.664 δολάρια ανά πλοίο.

Στην άνοδο των λειτουργικών κερδών συνέβαλαν και οι πωλήσεις πλοίων. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν τα 467 εκατ. δολάρια, από 171 εκατ. δολάρια το 2025. Στο φετινό ποσό περιλαμβάνονται κέρδη 94 εκατ. δολαρίων από την πώληση τεσσάρων πλοίων, έναντι κερδών 12,5 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις πλοίων στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Το τρίτο τρίμηνο, τα ακαθάριστα έσοδα πλησίασαν τα 300 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 113 εκατ. δολάρια ή 61% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 174,5 εκατ. δολάρια και τα κέρδη ανά μετοχή σε 5,57 δολάρια, από 1,05 δολάριο το τρίτο τρίμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα EBITDA έφτασαν τα 185,4 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 94%.

Το μέσο ημερήσιο TCE έφτασε τα 48.615 δολάρια ανά πλοίο, αυξημένο κατά 59% από το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με την αξιοποίηση του στόλου κοντά στο 94%. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 194,5 εκατ. δολάρια, από 60,5 εκατ. δολάρια. Από το φετινό ποσό, τα 56,2 εκατ. δολάρια προήλθαν από την πώληση τριών πλοίων, έναντι 8,9 εκατ. δολαρίων από αντίστοιχες πωλήσεις έναν χρόνο νωρίτερα.

Ρευστότητα 533,5 εκατ. δολαρίων και κάλυψη από ναυλώσεις

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, τα ταμειακά διαθέσιμα της TEN διαμορφώθηκαν σε 533,5 εκατ. δολάρια, κατά 269 εκατ. δολάρια υψηλότερα σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Ο τραπεζικός δανεισμός αυξήθηκε στα 2 δισ. δολάρια από 1,8 δισ. δολάρια, λόγω νέων δανείων που συνδέονται με πλοία τα οποία εντάχθηκαν στον στόλο, σύμφωνα με την εταιρεία.

Παρά την αύξηση του δανεισμού, οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα του εννεαμήνου μειώθηκαν κατά περίπου 7 εκατ. δολάρια, στα 65,7 εκατ. δολάρια. Η TEN αποδίδει τη μείωση στα χαμηλότερα περιθώρια σε νέα ή αναχρηματοδοτούμενα δάνεια και στην υποχώρηση των διεθνών επιτοκίων.

Τα ελάχιστα συμβασιοποιημένα μελλοντικά έσοδα ανέρχονται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε 3,6 δισ. δολάρια. Η διοίκηση επιδιώκει να κατοχυρώσει μέρος των υψηλών ναύλων μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να επωφεληθεί από περαιτέρω άνοδο μέσω της αγοράς άμεσων ναυλώσεων και συμφωνιών επιμερισμού κερδών.

Στην εκτίμηση της TEN, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις στις εμπορικές ροές εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά δεξαμενόπλοιων, τόσο στους ναύλους όσο και στις αξίες των πλοίων. Οι υψηλές αξίες διευκολύνουν και τη διάθεση παλαιότερων μονάδων του στόλου.

Ναυπηγήσεις, επαναγορά μετοχών και αυξημένο μέρισμα

Το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου περιλαμβάνει συμβατικά δεξαμενόπλοια, εξειδικευμένα δεξαμενόπλοια τύπου shuttle και πλοία μεταφοράς LNG, με προγραμματισμένες παραδόσεις έως το πρώτο τρίμηνο του 2029.

Στον πίνακα της εταιρείας, τα εννέα υπό ναυπήγηση shuttle tankers εμφανίζονται με εξασφαλισμένη απασχόληση. Η TEN αναφέρει συνολικό στόλο 80 πλοίων σε βάση pro forma, χωρητικότητας περίπου 10,3 εκατ. τόνων νεκρού βάρους, ενώ ο μέσος αριθμός πλοίων σε λειτουργία στο εννεάμηνο ήταν 63.

Ξεχωριστή κίνηση αποτελεί η άσκηση του δικαιώματος επαναγοράς του LNG carrier Tenergy, ναυπήγησης 2022, το οποίο βρίσκεται σε πενταετή χρηματοδοτική μίσθωση.

Η TEN αναφέρει ότι η τιμή επαναγοράς είναι σημαντικά χαμηλότερη από την εύλογη αγοραία αξία του πλοίου. Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, με τη λήξη της μίσθωσης, και να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από διεθνές τραπεζικό ίδρυμα.

Στις 26 Οκτωβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς κοινών και προνομιούχων μετοχών ύψους έως 150 εκατ. δολαρίων. Ο χρόνος, οι τιμές και ο αριθμός των μετοχών που ενδέχεται να αποκτηθούν θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς, τα διαθέσιμα και τις λοιπές ανάγκες κεφαλαίου.

Την ίδια ημέρα ανακοίνωσε τον διπλασιασμό του πρώτου εξαμηνιαίου μερίσματος του 2027 για τις κοινές μετοχές, στο 1 δολάριο ανά μετοχή από 0,50 δολάριο την αντίστοιχη περίοδο του 2026. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιανουαρίου 2027, με ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων τη 12η Ιανουαρίου. Για το σύνολο του 2026, η TEN αναφέρει διανομές 1,50 δολαρίου ανά κοινή μετοχή.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης την ολική ή μερική εξαγορά των προνομιούχων μετοχών Series E, με μέρισμα 9,25%, όταν αποκτήσει το σχετικό δικαίωμα στις 28 Μαΐου 2027. Το μέγεθος οποιασδήποτε εξαγοράς παραμένει ανοιχτό.

Για τη Σιγκαπούρη, το επόμενο ορόσημο είναι η απόφαση της TEN για την υποβολή αίτησης. Αν το σχέδιο προχωρήσει, οι όροι της εισαγωγής θα δείξουν πώς θα οργανωθεί η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στην ασιατική αγορά και πότε θα μπορούσε να ξεκινήσει, με τη Νέα Υόρκη να διατηρεί τον ρόλο της κύριας αγοράς της εταιρείας.