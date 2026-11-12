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Πέντε από τα οκτώ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού τύπου VLCC της Okeanis Eco Tankers εξασφάλισαν ναυλώσεις διάρκειας 100 έως 150 ημερών το καθένα, με μέσο ημερήσιο ναύλο 449.200 δολαρίων. Οι συμφωνίες υπογράφηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2026 και γνωστοποιήθηκαν το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου, στις 23:15 ώρα Ελλάδας, μαζί με τα αποτελέσματα της εταιρείας. s

Η εισηγμένη στη Νέα Υόρκη και στο Όσλο εμφάνισε καθαρά κέρδη 299,6 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου, έναντι 24,1 εκατ. δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 501,5 εκατ. δολάρια από 90,6 εκατ., ενώ τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 7,67 δολάρια από 0,75. Στο εννεάμηνο, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 618,2 εκατ. δολάρια, έναντι 63,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Okeanis είχε κλείσει το 48% των διαθέσιμων ημερών spot των VLCC της με μέσο ισοδύναμο ημερήσιο ναύλο (TCE) 688.800 δολαρίων. Με βάση το σύνολο των λειτουργικών ημερών των VLCC, η κάλυψη έφτανε το 87% και ο μέσος TCE διαμορφωνόταν στα 430.300 δολάρια. Στα Suezmax, η εταιρεία είχε καλύψει το 60% τόσο των διαθέσιμων ημερών spot όσο και των λειτουργικών ημερών, με μέσο TCE 410.900 δολαρίων. Ο δείκτης TCE αφαιρεί τα έξοδα ταξιδιού από τα έσοδα και αποτυπώνει την απόδοση σε ημερήσια βάση.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) συνδέει την άνοδο των ναύλων με τις διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή. Οι περιορισμοί στη διέλευση από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ επιμήκυναν τα ταξίδια, κρατώντας τα πλοία απασχολημένα για περισσότερες ημέρες και περιορίζοντας τη χωρητικότητα που μπορούσε να ναυλωθεί άμεσα. Οι επιθέσεις στον σαουδαραβικό αγωγό Ανατολής–Δύσης τον Σεπτέμβριο αύξησαν την πίεση σε μια ήδη στενή αγορά. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ο IEA κατέγραφε ναύλους άνω του 1,3 εκατ. δολαρίων ημερησίως για VLCC στη διαδρομή από τον Περσικό Κόλπο προς την Ασία.

Η πίεση πέρασε και στα μικρότερα δεξαμενόπλοια. Σύμφωνα με τον IEA, ναυλωτές μοίρασαν φορτία αργού που θα μετέφερε ένα VLCC σε μικρότερα πλοία. Η ζήτηση για Suezmax και Aframax, μετρημένη σε τονομίλια ώστε να συνυπολογίζεται η απόσταση μεταφοράς, αυξήθηκε περίπου 20% στο τρίτο τρίμηνο σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη δίνει το πλαίσιο για τους υψηλούς ναύλους και στις δύο κατηγορίες πλοίων της Okeanis.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε μέρισμα 7 δολαρίων ανά κοινή μετοχή για το τρίτο τρίμηνο. Η πληρωμή ορίστηκε για την 1η Δεκεμβρίου 2026, με ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων την 23η Νοεμβρίου. Για τις μετοχές που είναι καταχωρισμένες στο νορβηγικό Euronext VPS, η διανομή αναμένεται γύρω στις 4 Δεκεμβρίου και θα γίνει σε νορβηγικές κορώνες.