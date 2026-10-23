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Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την επέκταση του Προβλήτα 6 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με την πρώτη φάση της τοποθέτησης των κυψελωτών δομικών στοιχείων να έχει πλέον ξεπεράσει το 50% της προβλεπόμενης προόδου. Ωστόσο, η παρουσία μη εκραγέντων πυρομαχικών παραμένει κρίσιμο ζήτημα για την εξέλιξη του έργου, καθώς απαιτείται άμεση συνδρομή της Πολιτείας προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις επόμενες κατασκευαστικές φάσεις.

Το εργοτάξιο λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τις εργασίες να συνεχίζονται ώστε να αξιοποιείται ο διαθέσιμος χρόνος και να περιορίζεται, στον βαθμό του εφικτού, η επιβάρυνση του συνολικού χρονοδιαγράμματος.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του 11ου κυψελωτού δομικού στοιχείου (caisson) στον Θερμαϊκό, από τα 21 συνολικά που προβλέπονται για τη συγκεκριμένη φάση της επέκτασης.

Το 11ο caisson και η πρόοδος των εργασιών

Τα caissons κατασκευάζονται εντός των εγκαταστάσεων του λιμένα και στη συνέχεια ποντίζονται στη θαλάσσια περιοχή του έργου, μέσω μιας σύνθετης τεχνικής διαδικασίας που απαιτεί υψηλή ακρίβεια.

Η κατασκευή και τοποθέτησή τους ακολουθεί μια διαδοχική διαδικασία, η οποία προσομοιάζει με γραμμή παραγωγής, επιτρέποντας τη συστηματική πρόοδο των εργασιών.

Με την πόντιση του 11ου στοιχείου, έχει πλέον ολοκληρωθεί περισσότερο από το μισό της συγκεκριμένης κατασκευαστικής φάσης, γεγονός που αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί παρά τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Παράλληλα, δίνεται προτεραιότητα σε εργασίες που μπορούν να εκτελεστούν ανεξάρτητα από το ζήτημα των μη εκραγέντων πυρομαχικών.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η τοποθέτηση πλακών προστασίας ποδός, οι οποίες λειτουργούν ως αντίβαρα στα caissons και αποτελούν μέρος των προβλεπόμενων κατασκευαστικών παρεμβάσεων.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση του ρυθμού υλοποίησης και στην αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων όσο παραμένει ανοιχτό το συγκεκριμένο ζήτημα.

Τα πυρομαχικά και το κρίσιμο χρονοδιάγραμμα

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τη συνέχεια του έργου εντοπίζεται στην παρουσία μη εκραγέντων πυρομαχικών στη θαλάσσια περιοχή των εργασιών.

Η αντιμετώπιση του ζητήματος εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημοσίου, γεγονός που καθιστά αναγκαία την καθοριστική και άμεση συμβολή της Πολιτείας για την εξεύρεση λύσης.

Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό, η ολοκλήρωση της φάσης εγκατάστασης και των 21 caissons εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ακόμη τέσσερις έως πέντε μήνες.

Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται καθοριστικό, καθώς μέχρι την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών θα πρέπει να έχει διευθετηθεί το ζήτημα των πυρομαχικών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η επέκταση του Προβλήτα 6 δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση, με αποτέλεσμα να προκύψουν νέες καθυστερήσεις στο συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Έτσι, ενώ το κατασκευαστικό σκέλος των caissons εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, η έγκαιρη αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εκραγέντων πυρομαχικών αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου.