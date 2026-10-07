Η Hellenic Ports εντάχθηκε επίσημα στο «IMEC Ports Club», το νέο διεθνές δίκτυο συνεργασίας λιμένων και φορέων του ναυτιλιακού και εφοδιαστικού οικοσυστήματος, κατά την ιδρυτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Νέο Δελχί.

Η αντιπροσωπεία της εταιρείας συμμετείχε στην επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας και συνυπέγραψε την Κοινή Διακήρυξη των Λιμένων του IMEC, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας στις προσπάθειες για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και πιο ανθεκτικών εμπορικών συνδέσεων μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης.

Ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) φιλοδοξεί να διαμορφώσει έναν νέο άξονα εμπορίου και μεταφορών, συνδέοντας την Ινδία και την Αραβική Χερσόνησο με την ευρωπαϊκή αγορά μέσω συνδυασμένων θαλάσσιων και χερσαίων διαδρομών. Η συμμετοχή της Hellenic Ports στο «IMEC Ports Club» αναδεικνύει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα και, ειδικότερα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ως σημαντική μεσογειακή πύλη προς τις αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Πλατφόρμα πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των λιμένων του IMEC

Το «IMEC Ports Club» δημιουργήθηκε ως μια ευέλικτη και ανοιχτή πλατφόρμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ των λιμένων και των φορέων που δραστηριοποιούνται κατά μήκος του διαδρόμου. Στόχος είναι να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες υποδομές, οι ήδη διαμορφωμένες εμπορικές διαδρομές και οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς, χωρίς τη δημιουργία πρόσθετων και δυσκίνητων θεσμικών δομών.

Με βάση την Κοινή Διακήρυξη που υπεγράφη στο Νέο Δελχί, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να εστιάσουν τη συνεργασία τους σε τέσσερις βασικούς τομείς:

Διασυνδεσιμότητα και συνδυασμένες μεταφορές: καλύτερος συντονισμός μεταξύ θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών και ενίσχυση της δυναμικότητας κατά μήκος του διαδρόμου.

καλύτερος συντονισμός μεταξύ θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών και ενίσχυση της δυναμικότητας κατά μήκος του διαδρόμου. Διευκόλυνση του εμπορίου και απλούστευση διαδικασιών: ταχύτερες και αποτελεσματικότερες τελωνειακές και διοικητικές διαδικασίες και μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των λιμενικών κόμβων.

ταχύτερες και αποτελεσματικότερες τελωνειακές και διοικητικές διαδικασίες και μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των λιμενικών κόμβων. Ενεργειακή μετάβαση και απανθρακοποίηση: ανάπτυξη βιώσιμων λιμενικών υποδομών, αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και προώθηση λύσεων χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος στη ναυτιλία.

ανάπτυξη βιώσιμων λιμενικών υποδομών, αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίμων και προώθηση λύσεων χαμηλότερου ανθρακικού αποτυπώματος στη ναυτιλία. Ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα δεδομένων: βελτίωση της ψηφιακής παρακολούθησης φορτίων, ενίσχυση της διαφάνειας στην εφοδιαστική αλυσίδα και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των λιμένων.

Από τον στρατηγικό σχεδιασμό σε πιλοτικές εφαρμογές

Η λειτουργία του «IMEC Ports Club» δεν περιορίζεται στη συνεργασία μεταξύ λιμενικών αρχών. Η πρωτοβουλία επιδιώκει τη συμμετοχή του ευρύτερου οικοσυστήματος των μεταφορών και του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων ναυτιλιακών εταιρειών, διαχειριστών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, παρόχων logistics, εταιρειών τεχνολογίας, ενεργειακών παρόχων, τελωνειακών αρχών και δημόσιων φορέων.

Στόχος είναι οι στρατηγικές προτεραιότητες του IMEC να μεταφραστούν σταδιακά σε συγκεκριμένες δράσεις και πιλοτικά έργα, με έμφαση σε λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να βελτιώσουν τη λειτουργία του διαδρόμου.

Εκ μέρους της Hellenic Ports, ο Andrey Tokarev, Managing Director, δήλωσε: «Η ένταξη στο IMEC Ports Club αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Hellenic Ports και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς ενισχύουμε τον ρόλο της Ελλάδας ως βασικής πύλης που συνδέει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική ανάπτυξης της Hellenic Ports. Επιταχύνοντας την προγραμματισμένη αύξηση της δυναμικότητάς μας και αναπτύσσοντας ισχυρές λύσεις συνδυασμένων μεταφορών, ενισχύουμε τη συνδεσιμότητα σε ολόκληρο τον διάδρομο, με στόχο να εδραιώσουμε τη Θεσσαλονίκη ως βασικό εμπορικό κόμβο υψηλής δυναμικότητας για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».

Μετά την υπογραφή της Κοινής Διακήρυξης, οι συμμετέχοντες θα προχωρήσουν σε οργανωμένο διάλογο για τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού πλαισίου συνεργασίας και την ανάπτυξη των πρώτων πιλοτικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, το δίκτυο παραμένει ανοιχτό στη συμμετοχή επιπλέον λιμένων και φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικότερου, ανθεκτικότερου και περισσότερο βιώσιμου εμπορικού διαδρόμου.

Κεντρική φωτο κειμένου: Από αριστερά προς τα δεξιά – Andrey Tokarev (Managing Director, Hellenic Ports), Vittorio Torbianelli (International Relations Officer, Port of Trieste), Iskandar Bendaly (Chairman of the Board Port of Tripoli), Reggy Vermeulen (CEO, Port of Duqm Company), Marwan Naffi (Chairman and CEO, Port of Beirut), Ashwani Gupta (Whole-time President and CEO, Adani Ports and SEZ), Christophe Castaner (President, Port of Marseille Fos), Gérard Mestrallet (French President’s Special Envoy for IMEC), Michalis Lartidis (Senior Port Officer, Cyprus Port Authority)