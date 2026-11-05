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Η στρατηγική συνεργασία του ελληνικού ομίλου ONEX Shipyards & Technologies με τον νοτιοκορεατικό ναυπηγικό κολοσσό Hanwha Ocean αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον των ελληνικών ναυπηγείων, με επίκεντρο ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,35 δισ. ευρώ για την Ελευσίνα και τη Σύρο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, υψηλόβαθμη ελληνική αντιπροσωπεία βρέθηκε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 στο Geoje της Νότιας Κορέας, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή καθέλκυσης του υποβρυχίου «Seo Hui», που κατασκευάζει η Hanwha Ocean για το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας.

Πρόκειται για το δεύτερο υποβρύχιο της σειράς KSS-III Batch-II, το οποίο ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες πρόωσης, εντοπισμού στόχων και διαχείρισης μάχης. Η τελετή διοργανώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό της Δημοκρατίας της Κορέας (ROKN) και τη Διοίκηση Προγραμμάτων Αμυντικών Προμηθειών (DAPA).

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Πολεμικού Ναυτικού, ο πρέσβης της Ελλάδας στη Νότια Κορέα Λουκάς Τσώκος και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας.

Η παρουσία τους συνδέεται με το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στη διεθνή αμυντική ναυπηγική βιομηχανία, αλλά και με τη συνεργασία ONEX και Hanwha Ocean μέσω του Project Trident. Το συγκεκριμένο εγχείρημα παρουσιάζεται από τους δύο ομίλους ως η πρώτη ναυπηγική συμμαχία που συνδέει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ελλάδα και τη Νότια Κορέα.

«Η καθέλκυση του “Seo Hui” αποδεικνύει τι μπορεί να πετύχει μια ναυπηγική βιομηχανία με μακροπρόθεσμο σχέδιο, τεχνογνωσία και επενδύσεις. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Hanwha Ocean, φέρνουμε αυτή την εμπειρία στα ελληνικά ναυπηγεία και χτίζουμε τον Νότιο Ναυπηγικό Πυλώνα της Ευρώπης», δήλωσε ο Πάνος Ξενοκώστας.

Το νέο νοτιοκορεατικό υποβρύχιο έχει εκτόπισμα 3.600 τόνων και διαθέτει αναβαθμισμένα συστήματα σόναρ και διαχείρισης μάχης, καθώς και βελτιωμένα χαρακτηριστικά που περιορίζουν τη δυνατότητα εντοπισμού του και ενισχύουν την επιβιωσιμότητά του.

Ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το υβριδικό σύστημα πρόωσης, το οποίο συνδυάζει τεχνολογία ανεξάρτητης από τον ατμοσφαιρικό αέρα πρόωσης (AIP) με συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Ο συνδυασμός αυτός επιτρέπει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και περιορίζει την ανάγκη ανάδυσης του υποβρυχίου για την ανανέωση του αέρα.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών, η παράδοση του «Seo Hui» στο νοτιοκορεατικό Πολεμικό Ναυτικό έχει προγραμματιστεί για το 2028.

Η Hanwha Ocean διαθέτει σημαντική εμπειρία στην κατασκευή υποβρυχίων, καθώς έχει ναυπηγήσει 17 από τα 24 σκάφη που έχει παραγγείλει το Πολεμικό Ναυτικό της Νότιας Κορέας στο πλαίσιο των προγραμμάτων KSS-I, KSS-II και KSS-III.

Για την ελληνική πλευρά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στις δυνατότητες αξιοποίησης της νοτιοκορεατικής τεχνογνωσίας στις εγχώριες ναυπηγικές εγκαταστάσεις.

Το Project Trident προβλέπει συνολικές επενδύσεις 1,35 δισ. ευρώ στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών, την ενίσχυση της παραγωγικής τους δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων.

Η ONEX επιδιώκει να αξιοποιήσει τη συνεργασία με τη Hanwha Ocean ώστε να διευρύνει τις δυνατότητες των ελληνικών ναυπηγείων, τόσο στον εμπορικό όσο και στον αμυντικό τομέα. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα συνδυάζει ναυπηγικές και λιμενικές δραστηριότητες με την ενέργεια και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ομίλου, το υφιστάμενο επενδυτικό του πρόγραμμα στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 650 εκατ. ευρώ, ενώ οι δραστηριότητές του υποστηρίζουν περισσότερες από 3.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Η ONEX διαχειρίζεται τα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας, καθώς και ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ συμμετέχει στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος.

Το επόμενο ζητούμενο για τη συνεργασία με τη Hanwha Ocean είναι η μετατροπή του επενδυτικού σχεδιασμού σε συγκεκριμένα έργα, νέες παραγωγικές δυνατότητες και δραστηριότητες που θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων στη διεθνή αγορά.

Η καθέλκυση του «Seo Hui» αποτελεί, υπό αυτό το πρίσμα, μια ευκαιρία επαφής της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας με τις τεχνολογικές δυνατότητες της Νότιας Κορέας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ONEX επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ελευσίνας και της Σύρου στον ευρωπαϊκό ναυπηγικό χάρτη.