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Την ετοιμότητα του Ιράν να προχωρήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μέσα σε έξι ημέρες, υπό την προϋπόθεση αποδοχής των όρων του από τις ΗΠΑ, επανέλαβε την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Πρόκειται για επαναβεβαίωση της πρότασης του Σεπτεμβρίου, χωρίς ανακοίνωση συμφωνίας ή έναρξης εφαρμογής της.

Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά, μεταξύ άλλων, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, κατάργηση των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα της περιοχής. Στο χρονοδιάγραμμα που περιέγραψε ο Αραγτσί, οι συνομιλίες θα επαναλαμβάνονταν την έβδομη ημέρα.

Βασικό εμπόδιο παραμένει η αμερικανική απαίτηση να συζητηθεί εξαρχής το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη επιδιώκει να προηγηθούν το άνοιγμα των Στενών και η αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό. Το εξαήμερο, επομένως, αποτελεί υπό όρους χρονοδιάγραμμα της ιρανικής πλευράς. Δεν συνιστά προθεσμία που έχει ήδη αρχίσει να μετρά.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν μια διπλωματική προσέγγιση μπορεί να εξασφαλίσει ασφαλείς και σταθερές διελεύσεις. Αυτό θα επηρέαζε τον σχεδιασμό των ταξιδιών, τη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων και τις διαπραγματεύσεις για ασφαλιστική κάλυψη πολεμικού κινδύνου.

Η επίδραση στους ναύλους των VLCC και Suezmax δεν μπορεί, ωστόσο, να προεξοφληθεί. Η υποχώρηση της αβεβαιότητας θα μπορούσε να περιορίσει το πρόσθετο κόστος κινδύνου, ενώ μια ταχεία επανεκκίνηση φορτώσεων θα μπορούσε να ενισχύσει προσωρινά τη ζήτηση για πλοία. Η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από τον όγκο των εξαγωγών, τη διαθέσιμη χωρητικότητα και τον ρυθμό επιστροφής των δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Μέχρι να υπάρξουν συμφωνημένοι όροι και πρακτικές εγγυήσεις για τη ναυσιπλοΐα, η δήλωση Αραγτσί διατηρεί ανοιχτό το διπλωματικό ενδεχόμενο, χωρίς να εξασφαλίζει ακόμη την ομαλοποίηση των διελεύσεων.