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Tην Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο της Hyundai Heavy Industries, στην πόλη Ulsan της Νότιας Κορέας, η παράδοση του δεξαμενοπλοίου «ΣΗ ΚΟΥΑΡΤΖ», χωρητικότητας 157.000 DWT το οποίο ύψωσε την Ελληνική Σημαία και νηολογήθηκε στα νηολόγια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Η νηολόγηση του δεξαμενόπλοιου «ΣΗ ΚΟΥΑΡΤΖ» αποτελεί το τεταρτο αντίστοιχο εγχείρημα που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη σύσταση της νέας έδρας Ναυτιλιακού Ακολούθου της Ελλάδας στη Νότια Κορέα, με έδρα το λιμάνι του Μπουσάν.

Εκ μέρους της πλοιοκτήτριας εταιρείας Pantheon Tankers Management την παραλαβή έκανε ο κ. Κωνσταντίνος Πάντος. Το ναυπηγείο Hyundai Heavy Industries, εκπροσώπησε ο Director of Contract Department κ.Young-Rok Cho. Τη διακυβέρνηση του πλοίου ανέλαβε ο Πλοίαρχος κ. Γεώργιος Σταμάτης.

Τη θεώρηση των εγγράφων παράδοσης και νηολόγησης του πλοίου πραγματοποίησε ο Ναυτιλιακός Ακόλουθος της Ελλάδας στη Νότια Κορέα Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Παντελεήμων Βατούσης.

Η παράδοση του δεξαμενοπλοίου «ΣΗ ΚΟΥΑΡΤΖ» αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την ελληνική εμπορική ναυτιλία και την ενίσχυση του εθνικού νηολογίου.

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