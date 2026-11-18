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Ισχυρή κερδοφορία, αύξηση του μερίσματος και επενδύσεις για την επέκταση του στόλου συνθέτουν την εικόνα της Euroseas, της εισηγμένης στο Nasdaq ναυτιλιακής εταιρείας συμφερόντων του Αριστείδη Πίττα, η οποία διατηρεί υψηλή ορατότητα εσόδων για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας εξασφαλίσει μακροχρόνιες ναυλώσεις για μεγάλο μέρος του στόλου της.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε στις 17 Νοεμβρίου 2026, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 54,1 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 25,6 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχούν σε 3,67 δολάρια ανά μετοχή. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 38,3 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, ο μέσος ημερήσιος ναύλος σε ισοδύναμη βάση χρονοναύλωσης (TCE) ανήλθε σε 29.705 δολάρια, αποτυπώνοντας τις υψηλές αποδόσεις που εξασφαλίζει η εταιρεία από την απασχόληση των containerships της.

Η ισχυρή οικονομική επίδοση συνοδεύεται από μεγαλύτερες επιστροφές κεφαλαίων προς τους μετόχους. Η διοίκηση αποφάσισε να αυξήσει το τριμηνιαίο μέρισμα κατά 0,05 δολάρια, από 0,80 σε 0,85 δολάρια ανά μετοχή, με την καταβολή του να προγραμματίζεται περίπου στις 16 Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, συνολικού ύψους 20 εκατ. δολαρίων. Μέχρι σήμερα, η Euroseas έχει αποκτήσει 480.460 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,8% των μετοχών σε κυκλοφορία, διαθέτοντας συνολικά 11,36 εκατ. δολάρια.

Η κίνηση αυτή περιορίζει τον αριθμό των μετοχών και ενισχύει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στα μελλοντικά κέρδη της εταιρείας, ενώ απομένουν περίπου 8,64 εκατ. δολάρια από το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της ανανέωσης του στόλου, η Euroseas ολοκλήρωσε στις 31 Οκτωβρίου την παράδοση του containership Evridiki G στον αγοραστή του, έναντι τιμήματος περίπου 26 εκατ. δολαρίων.

Η συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει λογιστικό κέρδος περίπου 22,5 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2026. Πέρα από την ενίσχυση της κερδοφορίας, η πώληση εντάσσεται στη στρατηγική σταδιακής αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων με νεότερες και αποδοτικότερες μονάδες. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Euroseas είναι η υψηλή κάλυψη των διαθέσιμων ημερών απασχόλησης του στόλου της με ήδη συμφωνημένες ναυλώσεις.

Ειδικότερα, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει συμβόλαια για περισσότερο από το 90% των διαθέσιμων ημερών του 2027 και σχεδόν το 50% του 2028. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των μελλοντικών εσόδων της είναι ήδη συμβασιοποιημένο, περιορίζοντας την έκθεσή της σε ενδεχόμενη υποχώρηση των ναύλων στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η συγκεκριμένη στρατηγική αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις στη ζήτηση μεταφορών, μεταβολές στις εμπορικές διαδρομές και αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων.

Παράλληλα με τις επιστροφές κεφαλαίων στους μετόχους, η Euroseas υλοποιεί ένα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα. Ο υφιστάμενος στόλος της αριθμεί 20 containerships, ενώ στο βιβλίο παραγγελιών περιλαμβάνονται 12 νεότευκτα πλοία, τα οποία προβλέπεται να παραδοθούν σταδιακά έως τις αρχές του 2029. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, και εφόσον δεν υπάρξουν άλλες μεταβολές στη σύνθεση του στόλου, η εταιρεία θα διαθέτει 32 πλοία, αυξάνοντας κατά 60% τον αριθμό των μονάδων της σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η επενδυτική στρατηγική της Euroseas στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: εξασφάλιση μελλοντικών εσόδων μέσω ναυλώσεων, ανανέωση και επέκταση του στόλου και επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους. Το επιχειρηματικό στοίχημα για τα επόμενα χρόνια είναι η ένταξη των νέων πλοίων να μεταφραστεί σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα και πρόσθετα έσοδα, χωρίς να διαταραχθεί η πολιτική μερισμάτων και επαναγοράς μετοχών. Με υψηλή συμβασιοποιημένη κάλυψη για το 2027 και σημαντικό μέρος του 2028, η Euroseas έχει ήδη δημιουργήσει μια βάση εσόδων που της επιτρέπει να σχεδιάζει την επόμενη φάση ανάπτυξης με μικρότερη εξάρτηση από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.