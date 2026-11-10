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Στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από την επανέναρξη των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ προς τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται δύο δεξαμενόπλοια της ελληνικών συμφερόντων Eastern Mediterranean Maritime (EastMed), του Θανάση Μαρτίνου. Οι κινήσεις τους παρακολουθούνται στενά, καθώς η Ουάσιγκτον έχει ανοίξει ένα περιορισμένο παράθυρο για την εισαγωγή ρωσικών καυσίμων, παρά τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που επικαλείται το TradeWinds, το δεξαμενόπλοιο «Marina M», χωρητικότητας 49.800 dwt και κατασκευής 2022, βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, έχοντας προηγουμένως φορτώσει στο ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγής ντίζελ της Ρωσίας.

Το πλοίο, με σημαία Μάλτας, δηλώνει ως προορισμό «for orders», δηλαδή αναμένει οδηγίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την πλατφόρμα VesselsValue, πιθανός προορισμός του είναι η ανατολική ακτή των ΗΠΑ, με εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης την 24η Νοεμβρίου. Το είδος του φορτίου δεν έχει επιβεβαιωθεί και, επομένως, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφέρει ρωσικό ντίζελ.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το δεύτερο πλοίο της EastMed, το «Agioi Fanendes», χωρητικότητας 50.000 dwt και κατασκευής 2019. Ενώ αρχικά εμφανιζόταν να κατευθύνεται προς θαλάσσια περιοχή κοντά στη Νέα Υόρκη, τα τελευταία στοιχεία της VesselsValue δείχνουν ότι άλλαξε πορεία προς τα ανατολικά, με πιθανό προορισμό τη Μεσόγειο. Ερωτηθείς για τις κινήσεις των πλοίων, ο διευθύνων σύμβουλος της Eastern Mediterranean Maritime, Θανάσης Μαρτίνος, περιορίστηκε να δηλώσει ότι η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει σύντομα.

Η κινητικότητα αυτή συνδέεται με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε πριν από περίπου έναν μήνα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν για την εξαγωγή 1,8 εκατ. τόνων ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ.

Μετά τη συμφωνία, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ειδική γενική άδεια, επιτρέποντας συγκεκριμένες εισαγωγές ρωσικών καυσίμων, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί στις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία. Ωστόσο, η εικόνα των φορτίων παραμένει σύνθετη. Η αναλύτρια της Windward, Michelle Wiese Bockman, επισημαίνει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επιβεβαιωθεί εάν τα δεξαμενόπλοια που αναχωρούν από ρωσικά λιμάνια μεταφέρουν πράγματι ντίζελ.