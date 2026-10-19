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Πέντε άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους στη θαλάσσια περιοχή 3,7 ναυτικά μίλια βόρεια της Σάμου. Δεκατέσσερις άνθρωποι διασώθηκαν, όλοι άνδρες, ενώ η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των επιβαινόντων.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, το ταχύπλοο, στο οποίο επέβαιναν αλλοδαποί και το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό σε τουρκικά ύδατα. Στη συνέχεια εντοπίστηκε από πλωτό του Λιμενικού εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπου, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό.

Την επιχείρηση συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην περιοχή βρίσκονται ένα περιπολικό πλοίο του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές.