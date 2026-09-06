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Η αυξανόμενη ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, ψύξη και διαθέσιμη γη οδηγεί την αγορά των κέντρων δεδομένων προς τα ναυπηγεία. Η Samsung Heavy Industries αναπτύσσει πλωτές εγκαταστάσεις που θα φιλοξενούν υπολογιστικό εξοπλισμό για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρώντας να μετατρέψει την εμπειρία της στις θαλάσσιες κατασκευές σε μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Στον σχεδιασμό υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, μέσω της Capital Clean Energy.

Το σχέδιο στηρίζεται σε μια διαφορετική προσέγγιση στην κατασκευή ψηφιακών υποδομών: το κέντρο δεδομένων θα συναρμολογείται σε ναυπηγείο, με ενσωματωμένα τα βασικά συστήματά του, και θα εγκαθίσταται σε κατάλληλη θέση στο νερό. Η Samsung εκτιμά ότι η τυποποίηση της παραγωγής μπορεί να περιορίσει τον χρόνο παράδοσης, ενώ η δυνατότητα ενσωμάτωσης ηλεκτροπαραγωγής μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από τα δίκτυα της ξηράς. Ένα συγκεκριμένο βήμα έγινε στις ΗΠΑ.

Στις 3 Αυγούστου 2026, η αμερικανική Mousterian Corporation, γνωστή ως M3, ανακοίνωσε σύμβαση μηχανολογικού σχεδιασμού με τη Samsung για την πρώτη πλωτή εγκατάσταση της συνεργασίας τους. Η συμφωνία είχε υπογραφεί στις 22 Ιουλίου και καλύπτει μελέτες για προσδεδεμένες μονάδες με ισχύ 50 MW για τον υπολογιστικό εξοπλισμό η καθεμία, με προγραμματιζόμενες εγκαταστάσεις στο Τέξας και άλλες αμερικανικές αγορές.

Η επιλογή θέσεων κοντά σε υφιστάμενες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής βρίσκεται στον πυρήνα του εγχειρήματος. Σύμφωνα με την M3, η κατασκευή στο ναυπηγείο επιτρέπει να προχωρούν παράλληλα οι εργασίες στην πλωτή μονάδα και η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης.

Στην ανακοίνωση, πάντως, η οριστική σύμβαση μελέτης, προμηθειών και κατασκευής παρουσιαζόταν ως επόμενο βήμα. Πρόκειται επομένως για έργο σε ανάπτυξη. Η ελληνική διάσταση αφορά ξεχωριστή συνεργασία που παρουσιάστηκε στα Ποσειδώνια 2026. Η Capital Clean Energy Carriers, η Samsung Heavy Industries και ο Lloyd’s Register υπέγραψαν μνημόνιο για την κοινή ανάπτυξη σχεδίου πλωτού κέντρου δεδομένων. Η συγκεκριμένη πρόταση συνδυάζει ναυπηγική κατασκευή, ενσωματωμένη ηλεκτροπαραγωγή και αξιοποίηση θαλασσινού νερού για ψύξη.

Σύμφωνα με τη Samsung, η κατανομή των ρόλων προβλέπει ότι το κορεατικό ναυπηγείο θα αναλάβει την τεχνολογική ανάπτυξη και την κατασκευή, η Capital θα επικεντρωθεί στην αναζήτηση έργων και στις επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ ο Lloyd’s Register θα καλύψει τις απαιτήσεις κανόνων και κανονισμών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers, Τζέρι Καλογηράτος, έχει επισημάνει ότι το πλεονέκτημα αυτών των εγκαταστάσεων είναι η δυνατότητα μετακίνησης: η υπολογιστική δυναμικότητα μπορεί να τοποθετείται εκεί όπου συνυπάρχουν ενέργεια, συνδεσιμότητα και ζήτηση. Η τοποθέτηση αυτή δείχνει πώς μια ναυτιλιακή εταιρεία προσεγγίζει μια υποδομή που μέχρι σήμερα συνδεόταν κυρίως με χερσαίες επενδύσεις.

Η τεχνική πρόκληση παραμένει ουσιαστική. Οι κραδασμοί, η κλίση, η αλατότητα και οι μεταβολές της υγρασίας μπορούν να επηρεάσουν την αξιοπιστία των servers. Για τον λόγο αυτό, η Samsung έχει συμφωνήσει με τη Supermicro την ανάπτυξη και επαλήθευση λύσεων για τη λειτουργία εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης σε ποτάμιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Ήδη, τον Απρίλιο του 2026, το σχέδιο πλωτού data center 50 MW της Samsung είχε λάβει εγκρίσεις επί της αρχής από τους νηογνώμονες ABS και Lloyd’s Register. Οι εγκρίσεις αποτελούν βήμα στην εξέλιξη του σχεδιασμού· η εμπορική αξιοποίησή του προϋποθέτει την ολοκλήρωση των έργων και των απαιτούμενων διαδικασιών.

Για τη ναυτιλία, οι συνεργασίες αυτές δείχνουν μια πιθανή διεύρυνση του επενδυτικού της πεδίου. Η τεχνογνωσία στην κατασκευή και διαχείριση σύνθετων πλωτών εγκαταστάσεων μπορεί να αποκτήσει αξία και στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης. Το επόμενο ουσιαστικό ορόσημο θα είναι η μετατροπή των σχεδίων σε οριστικές συμβάσεις κατασκευής και, στη συνέχεια, σε μονάδες που θα αποδεικνύουν στην πράξη την αξιοπιστία και το κόστος λειτουργίας τους.

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