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Συνολικά 265 φορτηγά πλοία σε αναμονή σε 29 λιμάνια, συμφόρηση αυξημένη κατά 75% σε σύγκριση με πέρυσι και σημαντικές διαφοροποιήσεις στους ναύλους ανά κατηγορία πλοίου συνθέτουν την εικόνα της διεθνούς αγοράς ξηρού φορτίου. Ο Περσικός Κόλπος και ο Κόλπος του Ομάν βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι καθυστερήσεις περιορίζουν τη διαθεσιμότητα πλοίων και δημιουργούν νέες συνθήκες για πλοιοκτήτες και ναυλωτές.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της Signal Group για την 43η εβδομάδα του 2026, η συμφόρηση στην περιοχή έχει ενισχυθεί αισθητά. Από την 1η έως τις 27 Οκτωβρίου, ο μέσος αριθμός πλοίων σε αναμονή έφθασε τα 268, έναντι 154 την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και 139 το 2024.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καταγράφεται στη Φουτζέιρα, όπου βρίσκονται 74 πλοία, ποσοστό 28% του συνόλου, ενώ ακολουθεί το Σοχάρ με 50. Σχεδόν ένα στα δύο πλοία που περιμένουν στην ευρύτερη περιοχή συγκεντρώνεται σε αυτά τα δύο λιμάνια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του στόλου. Τα Supramax κυριαρχούν με 107 πλοία, αντιπροσωπεύοντας το 40% της συνολικής συμφόρησης, ενώ ακολουθούν 56 Panamax και 53 Handysize. Μόνο στη Φουτζέιρα βρίσκονται 37 Supramax, δηλαδή τα μισά από τα πλοία που καταγράφονται στο συγκεκριμένο λιμάνι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα 74 πλοία της Φουτζέιρα, τα 48 πραγματοποιούν ενδιάμεση στάση, 22 βρίσκονται σε αναμονή για εκφόρτωση και μόλις τέσσερα για φόρτωση. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι η συμφόρηση δεν συνδέεται αποκλειστικά με τη διακίνηση φορτίων, αλλά και με την ευρύτερη επιχειρησιακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Για την αγορά των ναύλων, το κρίσιμο ζήτημα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο τα πλοία παραμένουν εκτός άμεσης εμπορικής διαθεσιμότητας. Όσο παρατείνονται οι καθυστερήσεις, τόσο περιορίζεται η χωρητικότητα που μπορεί να προσφερθεί για νέες μεταφορές. Αυτό μπορεί να στηρίξει τους ναύλους σε ορισμένες διαδρομές, χωρίς όμως να συνεπάγεται αυτόματη άνοδο σε όλες τις κατηγορίες.

Η διαφοροποίηση αποτυπώνεται ήδη στις επιδόσεις της αγοράς.

Άνοδος στα Capesize, πιέσεις στα Panamax

Στα μεγάλα φορτηγά Capesize, τα μέσα ημερήσια έσοδα ενισχύθηκαν κατά 3.277 δολάρια, φθάνοντας τα 30.292 δολάρια, ενώ ο δείκτης BCI ανέκαμψε στις 3.726 μονάδες. Η ζήτηση για μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος, κυρίως στον Ειρηνικό, αποτελεί τον βασικό παράγοντα στήριξης.

Αντίθετα, τα Panamax συνεχίζουν να δέχονται πιέσεις για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα. Τα μέσα ημερήσια έσοδα υποχώρησαν στα 18.981 δολάρια, μειωμένα κατά 1.846 δολάρια, καθώς η αυξημένη προσφορά διαθέσιμων πλοίων, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό, περιορίζει τη διαπραγματευτική δυνατότητα των πλοιοκτητών.

Στα Supramax, τα ημερήσια έσοδα διαμορφώθηκαν στα 23.849 δολάρια, με τον σχετικό δείκτη να πλησιάζει το υψηλό 52 εβδομάδων. Η ασιατική αγορά εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ στον Κόλπο των ΗΠΑ η αυξημένη διαθεσιμότητα πλοίων εξακολουθεί να συγκρατεί τους ναύλους.

Ακόμη καλύτερη είναι η εικόνα στα Handysize, όπου ο δείκτης BHSI έφθασε τις 1.020 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 εβδομάδων. Τα μέσα ημερήσια έσοδα ανήλθαν στα 18.361 δολάρια, με τον Νότιο Ατλαντικό να παρουσιάζει ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική.

Συνολικά, ο Baltic Dry Index ανέκαμψε στις 2.660 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 149 μονάδων.

Η συμφόρηση και οι νέες ισορροπίες στους ναύλους

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Signal είναι μια αγορά που δεν κινείται πλέον ενιαία. Η ζήτηση για συγκεκριμένα φορτία και εμπορικές διαδρομές, η γεωγραφική κατανομή των διαθέσιμων πλοίων και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια καθορίζουν ολοένα περισσότερο τις αποδόσεις.

Για τους πλοιοκτήτες, το επόμενο διάστημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η εξέλιξη της συμφόρησης στον Περσικό Κόλπο. Εάν οι καθυστερήσεις διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, η προσωρινή δέσμευση χωρητικότητας θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για επιμέρους αγορές. Ωστόσο, η αύξηση των πλοίων που μετακινούνται χωρίς φορτίο προς νέες περιοχές απασχόλησης υπενθυμίζει ότι η ισορροπία μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσα πλοία περιμένουν στα λιμάνια, αλλά πόσα θα είναι διαθέσιμα όταν εμφανιστούν τα επόμενα φορτία.