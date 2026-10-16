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Σε μία ακόμη στρατηγική κίνηση στην αγορά της ναυτιλιακής τεχνολογίας προχωρά η Signal Ocean, με επικεφαλής τον Ιωάννη Μαρτίνο, ανακοινώνοντας την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας λογισμικού Lgmar, η οποία έχει αναπτύξει την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας Telix και διαθέτει παρουσία 37 ετών στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.

Η συμφωνία αποτελεί την τρίτη εξαγορά που ανακοινώνει η Signal Ocean μέσα στο 2026, μετά την απόκτηση των AXSMarine και Alphaliner, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού οικοσυστήματος που θα καλύπτει ολοένα περισσότερες πλευρές της εμπορικής διαχείρισης πλοίων. Η νέα επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επεκτείνει τη δραστηριότητα της Signal Ocean πέρα από την ανάλυση ναυτιλιακών δεδομένων και την παροχή πληροφοριών για τις αγορές, εισάγοντάς την στον χώρο των καθημερινών επικοινωνιών μεταξύ πλοιοκτητών, ναυλωτών, ναυλομεσιτών και διαχειριστών πλοίων. Πρόκειται για έναν κρίσιμο τομέα της ναυτιλιακής δραστηριότητας, καθώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο για τις διαπραγματεύσεις ναυλώσεων, την ανταλλαγή εμπορικών πληροφοριών, την επιχειρησιακή διαχείριση και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμφωνιών.

Η Lgmar, με έδρα την Αθήνα, ιδρύθηκε το 1989 και έχει αναπτύξει εξειδικευμένες εφαρμογές ηλεκτρονικής επικοινωνίας προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της ναυτιλίας. Η πλατφόρμα Telix χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες επαγγελματίες, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες ναυτιλιακές αγορές.

Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες, ναυλομεσιτικά γραφεία, ναυτιλιακοί πράκτορες, επιχειρησιακά τμήματα, τράπεζες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και εταιρείες επάνδρωσης πλοίων.

Η ενσωμάτωση της Lgmar στον όμιλο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σύνδεση των προηγμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων της Signal Ocean με τις καθημερινές επικοινωνίες στις οποίες λαμβάνονται και υλοποιούνται οι εμπορικές αποφάσεις.

Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της πληροφορίας και την υποστήριξη των επαγγελματιών της ναυτιλίας σε όλα τα στάδια μιας εμπορικής συναλλαγής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Signal Ocean, Ιωάννης Μαρτίνος, υπογράμμισε τη σημασία της εξαγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία και στις μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει η Lgmar με τους πελάτες της.

«Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής λειτουργίας της ναυτιλίας. Η Lgmar έχει αφιερώσει 37 χρόνια για να κερδίσει την εμπιστοσύνη αυτής της αγοράς, δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες που έχουν πραγματική σημασία για όσους εργάζονται στη ναυτιλία», ανέφερε. Όπως εξήγησε, αυτή ακριβώς η εξειδικευμένη γνώση αποτελεί το στοιχείο που η Signal Ocean επιδιώκει να ενσωματώσει στις υπηρεσίες της, επισημαίνοντας ότι άμεση προτεραιότητα για τους πελάτες και των δύο εταιρειών είναι η διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών.

Από την πλευρά της, η Ελένη Σκούρτη, διευθύνουσα σύμβουλος της Lgmar, επισήμανε ότι η ανάπτυξη της Telix στηρίχθηκε στην άμεση επαφή με τους ανθρώπους της ναυτιλίας και στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων της καθημερινής εργασίας τους. «Δημιουργήσαμε την Telix ακούγοντας τους ανθρώπους της ναυτιλίας και επιλύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό που είχε σημασία για εμάς, όταν αποφασίζαμε το επόμενο βήμα, ήταν να βρούμε έναν οργανισμό που να κατανοεί αυτή τη φιλοσοφία», σημείωσε. Η ίδια τόνισε ότι η Signal Ocean αποτελεί μία εταιρεία που γεννήθηκε μέσα από τη ναυτιλιακή βιομηχανία και μοιράζεται τις ίδιες προτεραιότητες ως προς το προϊόν, τους εργαζόμενους και τους πελάτες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ικανότητα της Signal Ocean να προβλέπει τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για να τις υποστηρίξει.

Η εξαγορά αποκτά μεγαλύτερη σημασία εάν εξεταστεί στο πλαίσιο των κινήσεων που έχει πραγματοποιήσει η Signal Ocean κατά τη διάρκεια του 2026.

Με την απόκτηση των AXSMarine και Alphaliner, η εταιρεία ενίσχυσε την παρουσία της στην παροχή ναυτιλιακών πληροφοριών, στην ανάλυση αγορών και στις εξειδικευμένες υπηρεσίες δεδομένων. Η προσθήκη της Lgmar επεκτείνει πλέον το πεδίο δραστηριοποίησής της και στο επίπεδο της καθημερινής εμπορικής επικοινωνίας.

Η επιδίωξη είναι να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στην πληροφορία που χρειάζεται ένας επαγγελματίας για να λάβει μία απόφαση και στο ψηφιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο η απόφαση αυτή μετατρέπεται σε επιχειρηματική πράξη.

Για παράδειγμα, στη διαδικασία μιας ναύλωσης, οι πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα πλοίων, τις συνθήκες της αγοράς, τους ναύλους και τους πιθανούς αντισυμβαλλομένους αποτελούν μέρος της εμπορικής ανάλυσης, ενώ οι διαπραγματεύσεις και η οριστικοποίηση των συμφωνιών πραγματοποιούνται σε μεγάλο βαθμό μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η δυνατότητα μελλοντικής διασύνδεσης αυτών των λειτουργιών θα μπορούσε να περιορίσει τον κατακερματισμό των πληροφοριών και να επιταχύνει τις διαδικασίες, αν και δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένα νέα προϊόντα ή χρονοδιάγραμμα τεχνολογικής ενοποίησης.

Η Signal Ocean ιδρύθηκε το 2014 και αποτελεί τον τεχνολογικό βραχίονα του The Signal Group. Διαθέτει έδρα στο Λονδίνο και γραφεία στην Αθήνα, τη Σιγκαπούρη, το Παρίσι, τη Σόφια και το Αμβούργο.

Η πλατφόρμα Signal Ocean επιτρέπει σε ναυλωτές, ναυλομεσίτες και πλοιοκτήτες να επεξεργάζονται, να συνδυάζουν και να αναλύουν δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα που αφορούν τη ναυτιλία και τις αγορές εμπορευμάτων, αξιοποιώντας τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης.

Στον ευρύτερο όμιλο περιλαμβάνονται επίσης η Signal Maritime Services, η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορική διαχείριση πλοίων και στη λειτουργία δεξαμενοπλοίων Aframax μέσω pool, καθώς και η Signal Ventures, που επικεντρώνεται στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων στον ναυτιλιακό κλάδο.

Με τη νέα εξαγορά, η Signal Ocean ενισχύει τη θέση της στην αγορά της ναυτιλιακής τεχνολογίας, όπου η πρόσβαση στα δεδομένα, η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και η αποτελεσματική επικοινωνία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Το επόμενο στοίχημα για την εταιρεία του Γιάννη Μαρτίνου είναι η μετατροπή αυτών των διαφορετικών τεχνολογικών δυνατοτήτων σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, το οποίο θα συνδέει τη ναυτιλιακή πληροφόρηση με την καθημερινή λήψη και εκτέλεση εμπορικών αποφάσεων.

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