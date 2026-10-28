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Η ασφάλεια στα πλοία απαιτεί σαφή επικοινωνία με τη στεριά, κοινά πρότυπα μεταξύ πλοιοκτητών, διαχειριστών και χρηστών των λιμανιών, καθώς και καθημερινή εφαρμογή των κανόνων επί του πλοίου και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Αυτά ήταν τα τρία βασικά συμπεράσματα της συζήτησης στην οποία συμμετείχε ο επιχειρησιακός διευθυντής (COO) της Star Bulk, Νίκος Ρέσκος, στο Safe Ships Safe Ports Forum 2026.

Σύμφωνα με την αποτύπωση της συζήτησης από τη ναυτιλιακή εταιρεία, η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφαλείας συνδέεται άμεσα με την υποστήριξη που λαμβάνουν τα πληρώματα από τις ομάδες ξηράς. Η καθαρή επικοινωνία και η αξιόπιστη συνδρομή από τη στεριά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.

Δεύτερο κρίσιμο σημείο ήταν η ανάγκη κοινής προσέγγισης στην αξιολόγηση της ασφάλειας. Τα συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης καταλληλότητας των πλοίων, γνωστά ως vetting, μπορούν να συμβάλουν στην ευθυγράμμιση των απαιτήσεων πλοιοκτητών, διαχειριστών και χρηστών των λιμανιών. Στόχος είναι οι εμπλεκόμενοι να έχουν κοινή αντίληψη για τα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στην πρακτική εφαρμογή. Οι διαδικασίες και η τεκμηρίωσή τους είναι απαραίτητες, όμως η αποτελεσματικότητά τους κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις. Η ύπαρξη εγχειριδίων και καταγεγραμμένων κανόνων χρειάζεται να συνοδεύεται από αντίστοιχη πρακτική στην καθημερινή λειτουργία.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, στο πάνελ «Safe Shipping Together: Aligning owners, operators and port users for excellence». Το φόρουμ διοργανώθηκε από την Pilbara Ports στις 20–21 Οκτωβρίου, στο Optus Stadium του Περθ, στη Δυτική Αυστραλία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 900 στελέχη της ναυτιλίας και της βιομηχανίας.