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Δύο εμπορικά πλοία βυθίστηκαν κοντά στα Στενά του Ορμούζ μέσα στο τελευταίο 24ωρο, έπειτα από πλήγματα που είχαν δεχθεί σε ξεχωριστά περιστατικά, σύμφωνα με ναυτιλιακές αρχές και πηγές του κλάδου. Οι εξελίξεις σηματοδοτούν νέα κλιμάκωση της κρίσης σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς παγκοσμίως, καθώς το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του.

Σύμφωνα με το Reuters, οι επιθέσεις στην περιοχή έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δέκα ημέρες, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι ενισχύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ως αντίποινα τόσο για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και για τις αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η νέα κλιμάκωση προκαλεί έντονη ανησυχία στις ναυτιλιακές αγορές, καθώς πλέον στο στόχαστρο δεν βρίσκονται μόνο τα δεξαμενόπλοια, αλλά και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου.

Βυθίστηκε το GFS Pride – Διασώθηκαν και οι 21 ναυτικοί

Το GFS Pride, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Σιγκαπούρης και μεταφορική ικανότητα 2.824 TEU, βυθίστηκε ενώ διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας.

Η Ναυτιλιακή και Λιμενική Αρχή της Σιγκαπούρης (MPA) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το πλοίο υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εσωτερικό του, προτού τελικά βυθιστεί.

«Το GFS Pride υπέστη ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά επί του πλοίου, το οποίο στη συνέχεια βυθίστηκε. Και τα 21 μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ανέφερε η αρχή στην ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο διέπλεε τα Στενά την Τρίτη.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, GFS Ship Management FZE, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν κατέστη άμεσα δυνατό να σχολιάσει το συμβάν.

Η MPA εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της για τη συνέχιση των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς τες απρόκλητες, αδικαιολόγητες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο.

Cape Dao: Ένας νεκρός από την επίθεση του Σεπτεμβρίου

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το Cape Dao, φορτηγό πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, βυθίστηκε κοντά στα Στενά του Ορμούζ, αρκετές εβδομάδες αφότου είχε δεχθεί πλήγμα από βλήμα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), το πλοίο είχε χτυπηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ η βύθισή του καταγράφηκε την Τετάρτη.

Από την επίθεση είχε χάσει τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί είχαν απομακρυνθεί αμέσως μετά το πλήγμα.

Η διαχειρίστρια εταιρεία του Cape Dao, Peonies Shipmanagement FZE, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Με τις δύο νέες βυθίσεις, ο συνολικός αριθμός των πλοίων που έχουν βυθιστεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, ανέρχεται πλέον σε τρία, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων ναυτικών ατυχημάτων του IMO.

Στο στόχαστρο πλέον και τα εμπορικά φορτηγά πλοία

Η εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων MARISKS προειδοποίησε ότι τα τελευταία περιστατικά επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη απειλή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Τα τελευταία περιστατικά ενισχύουν την εικόνα της διαρκούς απειλής για την εμπορική ναυτιλία που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η εταιρεία.

Όπως επισήμανε, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στα δεξαμενόπλοια, καθώς πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και χύδην φορτίου έχουν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η διεύρυνση των επιθέσεων σε διαφορετικές κατηγορίες εμπορικών πλοίων αυξάνει την αβεβαιότητα για το διεθνές εμπόριο, καθώς τα Στενά αποτελούν κρίσιμη δίοδο όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και για τη μεταφορά άλλων εμπορευμάτων.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η επιδείνωση των συνθηκών ασφαλείας έχει ενισχύσει τους φόβους για περαιτέρω διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές και στις ενεργειακές ροές.

Το Ιράν επιχειρεί να ενισχύσει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη έχει επιδιώξει να ενισχύσει τον έλεγχό της στη στρατηγική θαλάσσια δίοδο μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Περιορίζοντας τη διέλευση πλοίων, η ιρανική πλευρά επιχειρεί να αποκτήσει πρόσθετη διαπραγματευτική ισχύ έναντι της Ουάσιγκτον.

Δύο ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράν χρησιμοποιεί ολοένα και περισσότερο νέες τακτικές εναντίον των πλοίων που διασχίζουν τα Στενά, επιδιώκοντας να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να επηρεάσει τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο του Ιράν όσο και των ΗΠΑ έχουν επικεντρωθεί κυρίως στα δεξαμενόπλοια, οι επιθέσεις έχουν επεκταθεί και σε άλλα εμπορικά πλοία, ορισμένα από τα οποία έχουν ακινητοποιηθεί ή βυθιστεί.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Safeen Prestige, πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, το οποίο χτυπήθηκε από βλήμα τον Μάρτιο και στη συνέχεια βυθίστηκε βόρεια των Στενών του Ορμούζ.

Τον Απρίλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν και κατέλαβαν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Francesca, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση προς την εμπορική ναυτιλία.

Η βύθιση των GFS Pride και Cape Dao επιβεβαιώνει ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά πλέον αποκλειστικά στην ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών, αλλά εξελίσσεται σε ευρύτερη απειλή για το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους για τα πλοία και τα πληρώματά τους.

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