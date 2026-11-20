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Σε μία κίνηση με ιδιαίτερο χρηματοοικονομικό ενδιαφέρον προχωρά η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation (TEN), συμφερόντων του δρ Νίκου Τσάκου, αποκτώντας την πλήρη κυριότητα του LNG carrier «Tenergy» σε τίμημα σημαντικά χαμηλότερο από την τρέχουσα αγοραία αξία του. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι άσκησε το συμβατικό δικαίωμα εξαγοράς του πλοίου, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 2022 και βρίσκεται σήμερα υπό καθεστώς χρηματοδοτικής μίσθωσης (finance lease).

Η μεταβίβαση της κυριότητας προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2027, ενώ το σύνολο του τιμήματος θα καλυφθεί μέσω νέου τραπεζικού δανεισμού. Το ιδιαίτερο στοιχείο της συναλλαγής είναι η διαφορά μεταξύ της συμφωνημένης τιμής εξαγοράς και της σημερινής εμπορικής αξίας του πλοίου. Η TEN αξιοποιεί έναν ευνοϊκό όρο της υφιστάμενης σύμβασης, αποκτώντας ένα σύγχρονο περιουσιακό στοιχείο με σημαντική έκπτωση σε σχέση με το κόστος που θα απαιτούσε η αγορά αντίστοιχου LNG carrier στις σημερινές συνθήκες.

Η εξέλιξη έχει διπλή οικονομική διάσταση. Αφενός, η εταιρεία μετατρέπει ένα πλοίο υπό χρηματοδοτική μίσθωση σε πλήρως ιδιόκτητο, ενισχύοντας τον άμεσο έλεγχο επί ενός σύγχρονου περιουσιακού στοιχείου. Αφετέρου, η διαφορά μεταξύ τιμήματος και αγοραίας αξίας δημιουργεί δυνητική οικονομική υπεραξία για την εταιρεία. Παράλληλα, η επιλογή χρηματοδότησης αποκλειστικά μέσω τραπεζικού δανεισμού επιτρέπει στην TEN να πραγματοποιήσει την εξαγορά χωρίς άμεση εκταμίευση ιδίων κεφαλαίων για το τίμημα. Ωστόσο, η συναλλαγή συνεπάγεται νέες δανειακές υποχρεώσεις, με την τελική επίδραση στον ισολογισμό να εξαρτάται και από την εξόφληση της υφιστάμενης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Η ηλικία του «Tenergy» αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα, καθώς πρόκειται για LNG carrier νέας γενιάς, το οποίο κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα βρίσκεται μόλις στο πέμπτο έτος από την κατασκευή του. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της TEN για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του στόλου και της χρηματοδοτικής της δομής, με έμφαση στη δημιουργία αξίας από υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία και όχι αποκλειστικά μέσω νέων ναυπηγικών παραγγελιών. Το ακριβές τίμημα εξαγοράς, το ύψος της έκπτωσης και οι όροι του νέου δανεισμού δεν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση. Αντί να διαθέσει κεφάλαια για την αγορά ενός αντίστοιχου πλοίου στις τρέχουσες τιμές της αγοράς, η TEN αξιοποιεί ένα προϋπάρχον συμβατικό δικαίωμα για να αποκτήσει ένα σύγχρονο LNG carrier με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.