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Η γεωπολιτική αστάθεια, η ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, η πράσινη μετάβαση και οι επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων διαμορφώνουν τη στρατηγική της Tsakos Energy Navigation (TEN) σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλία μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Με στόλο που μετέφερε περισσότερα από 550 εκατομμύρια βαρέλια ενεργειακών φορτίων, πρόγραμμα παραλαβής 20 νεότευκτων πλοίων έως το 2028 και συμφωνία 1,3 δισ. δολαρίων για εννέα shuttle tankers, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ελληνικών συμφερόντων επενδύει στην ανάπτυξη, έχοντας θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Το στίγμα της επόμενης ημέρας έδωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της TEN, δρ Νίκος Τσάκος, κατά την ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία και εξηγώντας γιατί οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν αλλάξει ακόμη και την καθημερινή λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρέσβης της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ και η πρέσβης του Παναμά Τζούλι Λυμπερόπουλος Καρνάκις.

Ο πρόεδρος ΤΕΝ, Γιώργος Σαρόγλου με τον πρέσβη της Ν. Κορέας Τζόυ σεόνγκ Λιμ«Από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε, τον Οκτώβριο του 2025, ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και προσαρμοστικοί», ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

Στη συνέχεια προχώρησε σε μια χαρακτηριστική διαπίστωση για τον τρόπο με τον οποίο οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν τις προτεραιότητες των διοικήσεων.

«Σήμερα η διοίκηση αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της όχι σε εμπορικά ζητήματα, αλλά στην ασφάλεια και στην προστασία των δραστηριοτήτων της εταιρείας», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με καθημερινά αιτήματα από τους μακροχρόνιους ναυλωτές τους για την πραγματοποίηση ταξιδιών σε περιοχές όπου οι γεωπολιτικές εντάσεις δημιουργούν αυξημένους κινδύνους.

Το γεγονός αυτό υποχρεώνει τις διοικήσεις να επανεξετάζουν διαρκώς τις επιχειρησιακές τους αποφάσεις, αξιολογώντας όχι μόνο την εμπορική σκοπιμότητα κάθε ταξιδιού, αλλά πρωτίστως τις συνθήκες ασφαλείας.

«Πρωταρχικός μας στόχος είναι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, των πλοίων μας και των φορτίων που μεταφέρουμε», σημείωσε, ευχαριστώντας τα πληρώματα και το προσωπικό της εταιρείας για τη συμβολή τους στη διαχείριση των νέων προκλήσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τμήμα ναυλώσεων της TEN, το οποίο, όπως είπε, δέχεται καθημερινά αιτήματα για την εξυπηρέτηση προορισμών που δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς.

Η τοποθέτησή του κορυφώθηκε με μία φράση που αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα του διεθνούς θαλάσσιου εμπορίου:

«Δυστυχώς, η έννοια της ελευθερίας των θαλασσών έχει αλλάξει δραματικά μέσα στον τελευταίο χρόνο».

Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι στρατιωτικές συγκρούσεις, οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και οι περιορισμοί στη διέλευση από στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περάσματα έχουν μετατρέψει τη διαχείριση του γεωπολιτικού κινδύνου σε βασικό παράγοντα της ναυτιλιακής δραστηριότητας.

«Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε πειραματόζωα»

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ο Νίκος Τσάκος έστειλε σαφές μήνυμα και για την πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας ότι η υιοθέτηση νέων καυσίμων και τεχνολογιών πρέπει να βασίζεται σε πρακτικές και αποδεδειγμένα εφαρμόσιμες λύσεις.

Ο επικεφαλής της TEN υπογράμμισε ότι η ναυτιλία παραμένει ο αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος τρόπος μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων φορτίων σε παγκόσμια κλίμακα, με σημαντικά πλεονεκτήματα ενεργειακής απόδοσης.

«Έχουμε χρόνο να προσαρμοστούμε στις νέες αλλαγές. Όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η ναυτιλία αποτελεί τον αποτελεσματικότερο, οικονομικότερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων φορτίων σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η TEN δεν είναι αντίθετη στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Αντιθέτως, προτίθεται να αξιοποιήσει τις εξελίξεις όταν οι λύσεις που θα προκύψουν αποκτήσουν την απαραίτητη τεχνολογική ωριμότητα.

«Όταν το κατάλληλο καύσιμο εγκριθεί και αναπτυχθεί, θα είμαστε από τους πρώτους που θα το υιοθετήσουν», σημείωσε.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά του, υπενθύμισε την προσαρμογή της βιομηχανίας δεξαμενόπλοιων στις απαιτήσεις για διπλά κύτη, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε σημαντικές τεχνολογικές και κανονιστικές αλλαγές.

Ωστόσο, έθεσε ένα σαφές όριο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει η νέα ενεργειακή μετάβαση.

«Δεν είμαστε εδώ για να γίνουμε πειραματόζωα. Είμαστε, όμως, βέβαιοι ότι όταν υπάρξει η κατάλληλη τεχνολογία, η βιομηχανία δεξαμενόπλοιων θα προσαρμοστεί», τόνισε.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αναδεικνύει την προσέγγιση της TEN απέναντι στην απανθρακοποίηση: επενδύσεις σε σύγχρονα πλοία, περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, χωρίς την ανάληψη πρόωρων κινδύνων από λύσεις που δεν έχουν ακόμη αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Ο Νίκος Τσάκος τάχθηκε υπέρ μιας πραγματιστικής προσέγγισης, αντί μιας συζήτησης που περιορίζεται σε θεωρητικές επιδιώξεις.

Τα 20 πλοία στη Νότια Κορέα και η στρατηγική ανανέωσης του στόλου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο επικεφαλής της TEN στη συνεργασία με τη ναυπηγική βιομηχανία της Νότιας Κορέας, απευθυνόμενος στον πρέσβη της χώρας που συμμετείχε στη συνάντηση.

Ο Νίκος Τσάκος αναγνώρισε τη συμβολή των νοτιοκορεατικών ναυπηγείων στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ελληνόκτητου στόλου και περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των θαλάσσιων μεταφορών.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 20 πλοία υπό ναυπήγηση στην όμορφη χώρα σας. Θα σας επισκεπτόμαστε πολύ συχνά τα επόμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αναδεικνύει τη σημασία της Νότιας Κορέας στον επενδυτικό σχεδιασμό της εταιρείας και επιβεβαιώνει ότι η ανανέωση του στόλου παραμένει βασικός πυλώνας της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Η TEN συνεχίζει την πολιτική πώλησης παλαιότερων πλοίων και επανεπένδυσης των κεφαλαίων σε σύγχρονες μονάδες, με βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και υψηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο εταιρικό βίντεο, τέσσερα νέα δεξαμενόπλοια εντάχθηκαν στον στόλο: τα Dr. Irene Tsakos, Celia T., Athens 04 και Paris 24.

Παράλληλα, προβλέπεται η παράδοση 20 επιπλέον νεότευκτων πλοίων κατά την περίοδο 2026-2028, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της εταιρείας.

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική για τη σταδιακή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και με την ανάγκη διατήρησης ενός στόλου ικανού να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων διεθνώς.