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Την πρόθεσή του να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη ναυτιλία, σε συνεργασία με την οικογένεια Τσάκου, αποκάλυψε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, δίνοντας ένα νέο επιχειρηματικό στίγμα στη σχέση των δύο ομίλων, οι οποίοι ενώνουν ήδη τις δυνάμεις τους στον τομέα της ενέργειας.

Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τη συνεργασία για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό, παρουσία εκπροσώπων των δύο επιχειρηματικών οικογενειών.

Ο επικεφαλής της METLEN αναφέρθηκε στην κοινή πορεία που διαμορφώνεται ανάμεσα στους δύο ομίλους, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία τους δεν περιορίζεται στις επενδύσεις στην ξηρά, αλλά δημιουργεί προοπτικές και στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, η απόφαση της οικογένειας Τσάκου να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συναντά το ενδιαφέρον της METLEN για τις θαλάσσιες μεταφορές.

«Εμείς, ως όμιλος, έχουμε μεγαλώσει τόσο πολύ τις μεταφορές μας και τις θαλάσσιες μεταφορές, και η μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου μάς αναγκάζει να κοιτάμε τη θάλασσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το επόμενο αυτό επιχειρηματικό βήμα θα πραγματοποιηθεί με την οικογένεια Τσάκου, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση για στενότερη συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική διαδρομή των δύο οικογενειών. Από τη μία, στην οικογένεια Τσάκου και στην πολυετή παρουσία της στην παγκόσμια ναυτιλία, με πρωταγωνιστή τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο, και από την άλλη, στην επιχειρηματική ιστορία της οικογένειας Μυτιληναίου, η οποία ξεκίνησε το 1908 από την Κορώνη Μεσσηνίας.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος επισήμανε ότι ο ίδιος εκπροσωπεί την τρίτη γενιά της οικογενειακής επιχείρησης, ενώ τα παιδιά του αποτελούν ήδη την τέταρτη γενιά.

Η επιχειρηματική προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Tsakos Energy Navigation διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, ενώ η METLEN έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στην αγορά φυσικού αερίου και στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η προοπτική συνεργασίας δημιουργεί δυνατότητες σύνδεσης της παραγωγής, της εμπορίας και της μεταφοράς ενέργειας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές αγορές και οι θαλάσσιες μεταφορές βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί η συγκεκριμένη μορφή της συνεργασίας, το ύψος ενδεχόμενης επένδυσης, ή το εάν αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω μετοχικής συμμετοχής στην εισηγμένη Tsakos Energy Navigation ή μέσω άλλου επιχειρηματικού σχήματος.

Η δημόσια τοποθέτηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου αποτελεί, ωστόσο, σαφή ένδειξη ότι η συνεργασία των δύο οικογενειών μπορεί να αποκτήσει και ναυτιλιακή διάσταση, πέρα από την κοινή τους δραστηριότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.