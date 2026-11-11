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Μια φράση στην επιστολή του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, προς την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού δίνει μια διαφορετική διάσταση στην ήδη γνωστή πρόταση για τη συνεισφορά 250 εκατ. ευρώ από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα στον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού. Ο υπουργός δεν περιορίζεται στην πρόταση χρηματοδότησης ενός στόλου μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων. Προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προβλέποντας ότι το ποσό «θα διατεθεί υπό δική σας διαχείριση».

Η διατύπωση περιλαμβάνεται στην επιστολή της 4ης Νοεμβρίου 2026, η οποία απευθύνεται στη Μελίνα Τραυλού υπό την ιδιότητά της ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, του συλλογικού φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας.

Πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ουσιαστικό περιεχόμενο. Ο υπουργός προτείνει μια συνεργασία στην οποία η ναυτιλιακή κοινότητα δεν θα έχει αποκλειστικά τον ρόλο του χρηματοδότη, αλλά θα διατηρεί και την ευθύνη διαχείρισης των χρημάτων που θα προσφέρει.

Στο κείμενο της επιστολής, ο Νίκος Δένδιας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αναγνωρίζοντας τη μακροχρόνια συνεργασία σας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, σας απευθύνω την παρούσα επιστολή, κατόπιν και σχετικής ενημέρωσης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, προς τον οποίο αποστέλλω αντίγραφο, προσδοκώντας την υποστήριξή σας με τη δωρεά χρηματικού ποσού 250 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί υπό δική σας διαχείριση».

Η συγκεκριμένη παράγραφος συγκεντρώνει τρία στοιχεία με ξεχωριστή δημοσιογραφική σημασία.

Πρώτον, η πρόταση διατυπώνεται μετά από ενημέρωση του πρωθυπουργού. Δεύτερον, αναγνωρίζεται ρητά η μακροχρόνια συνεργασία της ελληνικής εφοπλιστικής κοινότητας με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και τρίτον, προβλέπεται η διαχείριση του ποσού από την πλευρά στην οποία απευθύνεται η επιστολή.

Το τελευταίο στοιχείο είναι εκείνο που διαφοροποιεί την πρωτοβουλία από μια συνηθισμένη χρηματική δωρεά. Παράλληλα, αφήνει προς διευκρίνιση τον ακριβή μηχανισμό με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση και η προμήθεια των νέων συστημάτων.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Τα 250 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη δημιουργία υπερσύγχρονου στόλου μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων θαλάσσης, στο πλαίσιο της Ατζέντας «2030». Στην επιστολή περιγράφονται συγκεκριμένες αποστολές: επιτήρηση, αναγνώριση, προστασία λιμένων, ναρκοθηρία και ναρκαλιεία. Ο υπουργός συνδέει τον νέο εξοπλισμό με την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και με τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η αναφορά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμπορική ναυτιλία, καθώς αναδεικνύει τη σύνδεση ανάμεσα στην ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού και την προστασία των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων.

Η επιστολή απέκτησε και δημόσια συνέχεια κατά την τελετή θεμελίωσης του νέου κτηρίου κοιτώνων της Σχολής Ικάρων, δωρεά του εφοπλιστή Πάνου Λασκαρίδη.

Ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον δωρητή και αναφέρθηκε στην πρόσκληση που είχε απευθύνει προς την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα, ζητώντας τη συνδρομή της στην πολυδάπανη μετάβαση του Πολεμικού Ναυτικού στη νέα εποχή. Μάλιστα, εξήγησε γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο οικονομικό μέγεθος:

«Το ποσό επένδυσης των 250 εκατομμυρίων το οποίο περιέχεται σε αυτή την επιστολή, θεωρώ ότι είναι ένα μικρό και αποδεκτό ποσοστό των τεράστιων κερδών της εμπορικής μας ναυτιλίας αυτό το διάστημα της κρίσης».

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει το σκεπτικό του υπουργού, ο οποίος προσβλέπει στην οικονομική δυνατότητα της ελληνικής ναυτιλίας για την υποστήριξη ενός συγκεκριμένου αμυντικού προγράμματος.