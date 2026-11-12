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«Για εμάς, ξεχωριστή σημασία έχει η ανθρώπινη και κοινωνική του διάσταση, αφού η τεχνολογία μετασχηματίζεται σε καλύτερες υποδομές, μεγαλύτερη ασφάλεια, και ουσιαστική βελτίωση της ζωής μας». Με αυτά τα λόγια η Μελίνα Τραυλού έδωσε το στίγμα της ομιλίας της για τη συμβολή της εφοπλιστικής κοινότητας στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού σιδηροδρόμου. Είχε προηγηθεί η παρουσίαση των τεχνικών δυνατοτήτων του έργου και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) στάθηκε στο τι σημαίνουν αυτές οι δυνατότητες για τους πολίτες.

Απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στους υπουργούς, η κ. Τραυλού αναφέρθηκε στη συμμετοχή της ίδιας και άλλων 25 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. «Με αυτό το αίσθημα ευθύνης, 26 μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συμβάλαμε σε ένα έργο εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου», είπε. Ευχαρίστησε τους συναδέλφους της για την άμεση ανταπόκρισή τους, τονίζοντας «την αξία της συνεργασίας μας με την Πολιτεία, με κοινό στόχο το καλό της κοινωνίας μας».

Η κ. Τραυλού ενέταξε τη συμβολή στον σιδηρόδρομο σε μια ευρύτερη παράδοση συμμετοχής της ελληνικής ναυτιλίας σε έργα εθνικής σημασίας. «Ατομικά, αλλά και συλλογικά μέσα από την Ένωσή μας, υλοποιούμε έργα που αντιστοιχούν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως», ανέφερε. Έδωσε έμφαση στην κινητοποίηση όταν προκύπτουν επείγουσες ανάγκες. «Ιδιαίτερα όταν ανακύπτουν κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν άμεση κινητοποίηση και αποφασιστικότητα, είμαστε παρόντες», είπε.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ συνέδεσε την κοινωνική δράση του κλάδου με τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στον κόσμο. Την περιέγραψε ως «δύναμη ειρήνης και ευημερίας, που συνδέει λαούς, στηρίζει το παγκόσμιο εμπόριο και συμβάλλει στη σταθερότητα της διεθνούς οικονομίας». Σε αυτόν τον διεθνή ρόλο απέδωσε τη στρατηγική και γεωπολιτική της σημασία για την Ελλάδα, χαρακτηρίζοντάς τη «ένα εθνικό υπερόπλο που θωρακίζει την πατρίδα μας».

Κλείνοντας, επανέλαβε το «Ναυτιλία και Κοινωνία, πάντα μαζί» και δεσμεύτηκε για τη συνέχιση της κοινωνικής δράσης της Ένωσης. «Θα συνεχίσουμε να μετουσιώνουμε τη δύναμη μας στις θάλασσες του κόσμου σε δύναμη ανθρωπισμού και αλληλεγγύης στη στεριά», είπε.