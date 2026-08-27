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Η πίεση που ασκεί η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ φαίνεται πλέον να επιστρέφει στην ίδια με βαρύ οικονομικό κόστος. Οι ιρανικές εξαγωγές αργού έχουν υποχωρήσει τον Αύγουστο σε περίπου 248.000 βαρέλια ημερησίως, από 1,85 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 87%.

Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο έρχεται από το Kharg Island, τον βασικό εξαγωγικό κόμβο του Ιράν, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού της χώρας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μόλις ένα VLCC έχει φορτώσει από το Kharg τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Η εικόνα δείχνει ότι οι περιορισμοί δεν δυσκολεύουν μόνο την έξοδο των φορτωμένων δεξαμενόπλοιων. Περιορίζουν και την προσέγγιση φορτίου πλοίων στα ιρανικά terminals, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες της Τεχεράνης να διοχετεύσει πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.

Την ίδια ώρα, οι ανταγωνιστές του Ιράν στον Κόλπο προσαρμόζονται ταχύτερα. Οι μη ιρανικές εξαγωγές μέσω Ορμούζ έχουν ανακάμψει περίπου στο 65% των προπολεμικών επιπέδων, με Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και άλλους παραγωγούς να αξιοποιούν shuttle tankers, μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο (STS) και εναλλακτικές εξαγωγικές διαδρομές.

Υπάρχουν, παράλληλα, ενδείξεις ότι η πίεση περνά πλέον και στην παραγωγή. Τα αποθέματα στο Kharg μειώθηκαν κατά περίπου 700.000 βαρέλια μέσα στον Αύγουστο, στοιχείο που υποδηλώνει ότι το Ιράν ενδέχεται να περιορίζει την άντληση αντί να συσσωρεύει αδιάθετο πετρέλαιο.

Έτσι, το Ορμούζ εξελίσσεται σε δύσκολη εξίσωση για την Τεχεράνη: όσο οι γειτονικοί παραγωγοί δημιουργούν παρακαμπτήριες οδούς, τόσο αυξάνεται το οικονομικό κόστος για το Ιράν και περιορίζεται η ισχύς των Στενών ως διαπραγματευτικού όπλου.

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