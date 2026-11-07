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Το Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) αποφάσισε να εισηγηθεί την ανανέωση της θητείας του Αρσένιο Ντομίνγκεζ στη θέση του γενικού γραμματέα. Εφόσον η Συνέλευση εγκρίνει την πρόταση, η δεύτερη θητεία του θα αρχίσει την 1η Ιανουαρίου 2028 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2031.

Την απόφαση ανακοίνωσε στις 4 Νοεμβρίου ο Ισπανός πρόεδρος του Συμβουλίου, Βίκτορ Χιμένεθ, κατά την 138η σύνοδο του οργάνου στο Λονδίνο. Ο Χιμένεθ συνεχάρη τον Ντομίνγκεζ εκ μέρους του 40μελούς Συμβουλίου.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας ευχαρίστησε τα κράτη μέλη για την εμπιστοσύνη τους και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις κοινές προσπάθειες του Οργανισμού για τη διεθνή ναυτιλία και τους ναυτικούς.

Ο Ντομίνγκεζ εξελέγη από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2023 και ο διορισμός του εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Συνέλευση τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Ανέλαβε καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 ως ο δέκατος γενικός γραμματέας του IMO και ο πρώτος από τον Παναμά.

Πριν από την εκλογή του είχε διατελέσει μόνιμος αντιπρόσωπος του Παναμά στον Οργανισμό και διευθυντής της Διεύθυνσης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του IMO.