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Τον κίνδυνο να μετακυλιστεί στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά το κόστος των νέων μέτρων για τις εκπομπές της ναυτιλίας ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει των διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Μιλώντας σε συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Αθήνα, προειδοποίησε ότι η επιβολή υψηλών χρεώσεων στα πλοία, όσο τα εναλλακτικά καύσιμα παραμένουν δυσεύρετα, μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις στο κόστος των μεταφορών, της ενέργειας και των βασικών αγαθών.

Η παρέμβαση έγινε ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 85), η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2026 στο Λονδίνο. Στο τραπέζι θα βρεθεί το διεθνές πλαίσιο για μηδενικές καθαρές εκπομπές στη ναυτιλία. Κατά την εκτίμηση του υπουργού, οι υπό συζήτηση επιβαρύνσεις για τον κλάδο θα μπορούσαν να ανέλθουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035.

Ο υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει τη μείωση των εκπομπών και τη σταδιακή μετάβαση σε καθαρότερα καύσιμα. Συνέδεσε, ωστόσο, τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων με τις ποσότητες που μπορούν να προμηθευτούν τα πλοία. Όπως ανέφερε, η παραγωγή πράσινων καυσίμων παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τις ανάγκες του παγκόσμιου στόλου, ενώ χαρακτήρισε το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) μεταβατική επιλογή για τον κλάδο.

Στο ευρωπαϊκό σκέλος της συζήτησης, έθεσε το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας των λιμένων της ΕΕ έναντι άλλων διαμετακομιστικών κέντρων της Μεσογείου, αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS). Προανήγγειλε επίσης κύκλο συζητήσεων με εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας, ευρωβουλευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων για τη διαμόρφωση των επόμενων ευρωπαϊκών μέτρων.

Κοινό πλαίσιο ζητούν εννέα ναυτιλιακές οργανώσεις

Με κοινή παρέμβασή τους προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του ΙΜΟ, εννέα διεθνείς ναυτιλιακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η BIMCO και το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (ICS), ζήτησαν συμφωνία για ενιαίους κανόνες που θα ισχύουν για όλα τα πλοία. Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι η παράλληλη εφαρμογή διαφορετικών εθνικών και περιφερειακών μέτρων μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές χρεώσεις για τις ίδιες εκπομπές, αυξάνοντας το κόστος συμμόρφωσης και δυσχεραίνοντας τις επενδύσεις για την ανανέωση του στόλου.