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Σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας εισέρχεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO), καθώς από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιείται σειρά συνεδριάσεων με αντικείμενο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ενεργειακή μετάβαση του κλάδου.

Στο Λονδίνο, εκπρόσωποι κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και της ναυτιλιακής βιομηχανίας καλούνται να αναζητήσουν κοινό έδαφος σε ένα από τα πλέον σύνθετα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι θαλάσσιες μεταφορές: πώς θα περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλοίων χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου και χωρίς να υπονομευθεί η ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας.

Το ζητούμενο δεν είναι πλέον μόνο η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθεί η μετάβαση σε μια νέα εποχή για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με το πρόγραμμα συνεδριάσεων του IMO, από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου συνεδριάζει η ομάδα εργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.

Θα ακολουθήσει, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, η 85η σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 85), ενώ για τις 4 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της ίδιας επιτροπής.

Οι διαδοχικές συναντήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία χρειάζεται σαφείς κανόνες προκειμένου να προχωρήσει στον σχεδιασμό επενδύσεων με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες.

Το κόστος της πράσινης μετάβασης

Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι το κόστος που θα κληθούν να επωμιστούν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις για τη μείωση των εκπομπών τους.

Η χρήση καυσίμων χαμηλότερων ή μηδενικών εκπομπών, η αναβάθμιση του υφιστάμενου στόλου και η ναυπήγηση πλοίων νέας τεχνολογίας απαιτούν σημαντικά κεφάλαια.

Την ίδια ώρα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, οι υψηλές τιμές τους και η έλλειψη επαρκών υποδομών ανεφοδιασμού σε πολλά λιμάνια του κόσμου δυσκολεύουν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Οι πλοιοκτήτες καλούνται σήμερα να παραγγείλουν πλοία που θα παραμείνουν σε εμπορική λειτουργία για 20 έως 25 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν με βεβαιότητα ποια καύσιμα θα επικρατήσουν και ποιο θα είναι το κόστος χρήσης τους.

Παράλληλα, κρίσιμο ερώτημα παραμένει ποιος θα πληρώσει τελικά το αυξημένο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών: οι πλοιοκτήτες, οι ναυλωτές, οι ιδιοκτήτες των φορτίων ή, μέσω της αύξησης των τιμών των προϊόντων, οι καταναλωτές.

Η διαμόρφωση ενός παγκόσμιου κανονιστικού πλαισίου αποτελεί βασικό ζητούμενο για έναν κλάδο που δραστηριοποιείται πέρα από εθνικά σύνορα.

Η εφαρμογή διαφορετικών περιβαλλοντικών κανόνων ανά γεωγραφική περιοχή αυξάνει την πολυπλοκότητα της λειτουργίας των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δημιουργεί πρόσθετο διοικητικό και οικονομικό κόστος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ήδη εντάξει τη ναυτιλία στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS), ενώ εφαρμόζει και τον κανονισμό FuelEU Maritime για τη σταδιακή μείωση της έντασης των εκπομπών από την ενέργεια που χρησιμοποιούν τα πλοία.

Η πρόκληση για τον IMO είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που θα εφαρμόζεται διεθνώς, περιορίζοντας τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες των κρατών.

Το ενδιαφέρον της ελληνικής ναυτιλίας

Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η οποία κατέχει ηγετική θέση στις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ξηρού χύδην φορτίου.

Για τις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις, που διαχειρίζονται πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται σε όλες τις μεγάλες εμπορικές διαδρομές του πλανήτη, η προβλεψιμότητα των κανονισμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη της επενδυτικής τους στρατηγικής.

Η επιλογή καυσίμου, η χρηματοδότηση των νεότευκτων πλοίων, η αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου και η μελλοντική αξία των πλοίων συνδέονται άμεσα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε διεθνές επίπεδο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συνεδριάσεις των επόμενων ημερών. Μέχρι στιγμής, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν έχει ανακοινωθεί νέα καθοριστική απόφαση.

Το μεγάλο στοίχημα για τον IMO είναι να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κρατών και να διαμορφώσει ένα εφαρμόσιμο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέπει στη ναυτιλία να μειώσει τις εκπομπές της, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητά της να εξυπηρετεί τις ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας.