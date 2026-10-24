Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τρεις ελληνικών συμφερόντων εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες τρεις διαφορετικές μερισματικές κινήσεις και ένα κοινό στοιχείο: την αξιοποίηση των κεφαλαιαγορών για την προσέλκυση και ανταμοιβή επενδυτών. Dynagas, Capital Maritime Finance και AI OKTO βρίσκονται στο επίκεντρο εξελίξεων που αφορούν τόσο τις άμεσες διανομές μετρητών όσο και τη μελλοντική μερισματική πολιτική ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων.

Η Dynagas LNG Partners, ανακοίνωσε διανομή 0,5625 δολαρίων ανά προνομιούχο μερίδιο Σειράς Α, για την περίοδο από τις 12 Αυγούστου έως τις 11 Νοεμβρίου 2026. Η πληρωμή έχει προγραμματιστεί για τις 12 Νοεμβρίου, με ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων την 4η Νοεμβρίου. Με 3 εκατομμύρια προνομιούχα μερίδια Σειράς Α σε κυκλοφορία, η συγκεκριμένη διανομή αντιστοιχεί σε περίπου 1,69 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για πληρωμή προς τους κατόχους προνομιούχων τίτλων και όχι για γενικό μέρισμα επί κοινών μετοχών.

Η μερισματική στρατηγική της Capital Maritime Finance, συνδέεται με την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η σχεδιαζόμενη πολιτική προβλέπει διανομή 60% έως 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών μέσω τριμηνιαίων μερισμάτων. Πρόκειται για στόχο και όχι για ήδη εγκεκριμένη διανομή συγκεκριμένου ποσού. Οι εταιρείες του ομίλου έχουν διανείμει από το 2007 περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια σε μερίσματα, συνδέοντας τη μερισματική πολιτική με τη μακροχρόνια σχέση του ομίλου με τους επενδυτές.

Διαφορετική είναι η κίνηση του Πέτρου Παναγιωτίδη. Η AI OKTO Corp., εισηγμένη στο Nasdaq, ανακοίνωσε στις 23 Οκτωβρίου έκτακτο μέρισμα 3,50 δολαρίων ανά κοινή μετοχή, με δυνατότητα καταβολής σε μετρητά ή μετοχές, σύμφωνα με τους όρους της ανακοίνωσης. Δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι της 2ας Νοεμβρίου, ενώ η πληρωμή αναμένεται γύρω στις 25 Νοεμβρίου. Επειδή το μέρισμα υπερβαίνει το 25% της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, το Nasdaq έχει προβλέψει ειδική διαδικασία due bills, η οποία επηρεάζει τον τρόπο μεταβίβασης του δικαιώματος στη διανομή.

Οι τρεις περιπτώσεις αναδεικνύουν διαφορετικές προσεγγίσεις: η Dynagas εξυπηρετεί συγκεκριμένη κατηγορία προνομιούχων επενδυτών, η Capital Maritime Finance προβάλλει ένα μοντέλο τακτικών διανομών συνδεδεμένων με την κερδοφορία, ενώ η AI OKTO επιλέγει μία έκτακτη εταιρική διανομή.