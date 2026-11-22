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Στα 700 εκατ. δολάρια εκτιμά η Dynagas LNG Partner, συμφερόντων του Γιώργου Προκοπίου, τα μελλοντικά έσοδα από τις ναυλώσεις που έχει ήδη υπογράψει για τα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα την εκτίμηση στις 20 Νοεμβρίου 2026, μαζί με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και του εννεαμήνου. Οι συμβάσεις έχουν κατά μέσο όρο 4,2 χρόνια μέχρι τη λήξη τους, επιτρέποντας στην εταιρεία να προγραμματίζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα τις εισπράξεις της για τα επόμενα χρόνια.

Με βάση τις συμφωνίες που ίσχυαν στις 20 Νοεμβρίου, τα έξι πλοία του στόλου έχουν εξασφαλισμένη απασχόληση για όλες τις διαθέσιμες ημέρες έως το τέλος του 2027. Για το 2028, οι υπογεγραμμένες ναυλώσεις καλύπτουν το 65% των διαθέσιμων ημερών, αφήνοντας περίπου το ένα τρίτο ανοιχτό για νέες συμφωνίες. Η εκτίμηση των 700 εκατ. δολαρίων προκύπτει από τους συμφωνημένους ημερήσιους ναύλους και τις ημέρες απασχόλησης που προβλέπουν οι συμβάσεις. Δύο από τα έξι πλοία, το Clean Energy και το Arctic Aurora, είναι ναυλωμένα στη Rio Grande. Το Clean Energy άρχισε να εκτελεί τη σύμβασή του στα τέλη Απριλίου, ενώ η ναύλωση του Arctic Aurora ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου και διαρκεί τουλάχιστον έως τον Αύγουστο του 2033. Η Dynagas διατηρεί επίσης μακροχρόνιες συμβάσεις με τη SEFE και τη Yamal Trade.

Στο εννεάμηνο του 2026, τα έσοδα από τη λειτουργία των πλοίων αυξήθηκαν στα 125,1 εκατ. δολάρια, από 116,6 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο του 2025. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 51,9 εκατ. δολάρια, από 45,9 εκατ. δολάρια έναν χρόνο νωρίτερα. Στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,1%, στα 44 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σχεδόν σταθερά στα 18,6 εκατ. δολάρια. Στην αύξηση των τριμηνιαίων εσόδων συνέβαλαν ο υψηλότερος ναύλος του Clean Energy και η πλήρης απασχόληση του στόλου.

Η εταιρεία αποπλήρωσε χρηματοδοτικές υποχρεώσεις ύψους 33,1 εκατ. δολαρίων στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι υποχρεώσεις αυτές ανέρχονταν σε 245,6 εκατ. δολάρια. Τα ταμειακά διαθέσιμα είχαν φτάσει τα 79,9 εκατ. δολάρια, από 41 εκατ. δολάρια στο τέλος του 2025. Η μέτρηση των διαθεσίμων έγινε πριν από την πληρωμή για την εξαγορά των τίτλων τον Νοέμβριο.

Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 12 Νοεμβρίου. Η Dynagas κατέβαλε 25 δολάρια ανά τίτλο, συνολικά 50 εκατ. δολάρια, για να αποσύρει δύο εκατομμύρια προνομιούχους τίτλους της σειράς Α. Η συναλλαγή είχε προαναγγελθεί στις 9 Οκτωβρίου και αφορούσε τα δύο τρίτα της συγκεκριμένης σειράς. Με ένα εκατομμύριο τίτλους να παραμένουν σε κυκλοφορία, οι ετήσιες πληρωμές προς τους κατόχους τους μειώνονται από 6,75 εκατ. σε 2,25 εκατ. δολάρια.