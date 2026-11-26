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Αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας βρίσκεται η Dynagas LNG Partners, συμφερόντων του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, καθώς εκφράζει ανησυχίες για τη δυνατότητα διατήρησης της ασφαλιστικής κάλυψης δύο πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ομαλή εκτέλεση των μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων τους.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία, η οποία διαθέτει στόλο έξι LNG carriers, προειδοποιεί για τον κίνδυνο αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς πλησιάζει η εκπνοή της εξαίρεσης από τους βρετανικούς περιορισμούς στην παροχή υπηρεσιών σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό LNG.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα «Yenisei River» και «Lena River», ηλικίας 13 ετών και μεταφορικής ικανότητας 155.000 κυβικών μέτρων το καθένα. Τα δύο πλοία είναι ναυλωμένα στη Yamal Trade έως το 2033 και το 2034, αντίστοιχα.

Η εξαίρεση από τις βρετανικές απαγορεύσεις εκπνέει την 1η Ιανουαρίου 2027, δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα εξασφάλισης της απαιτούμενης ασφαλιστικής κάλυψης.

Το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία για την Dynagas LNG Partners, καθώς τα δύο πλοία αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του στόλου της και απασχολούνται βάσει συμβάσεων με πολυετή υπολειπόμενη διάρκεια.

Η εξέλιξη αναδεικνύει μία ακόμη διάσταση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, καθώς οι περιορισμοί δεν επηρεάζουν μόνο τις εμπορικές ροές του ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία των πλοίων.

Προς το παρόν, η προειδοποίηση της εταιρείας αφορά τον κίνδυνο αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων και όχι την οριστική διακοπή των ναυλώσεων.