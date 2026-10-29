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Η VENERGY Maritime προχωρά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενσωματώνοντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση του στόλου της, στο πλαίσιο της στρατηγικής του V Group για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.

Μέσα από τη συνεργασία με την ελληνική DeepSea Technologies, η VENERGY αξιοποιεί την πλατφόρμα Vessel Intelligence, η οποία επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων, της απόδοσης των μηχανών και της συνολικής λειτουργίας των πλοίων.

Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους.

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας του V Group, που θέτει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής.

Ο Όμιλος επιδιώκει να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, επενδύοντας σε τεχνολογίες, σύγχρονες υποδομές και καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στην αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Στη ναυτιλία, η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται τόσο στην επιλογή σύγχρονων, ενεργειακά αποδοτικών πλοίων όσο και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη συνεχή βελτίωση της επιχειρησιακής τους απόδοσης.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η VENERGY και η OCEANV υλοποιούν ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει 32 νεότευκτα πλοία, δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, επιπλέον των τριών δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.

Με συνολικό στόλο 35 πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των υπό ναυπήγηση μονάδων, οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο ναυτιλιακό σχήμα, όπου η τεχνολογική καινοτομία και η περιβαλλοντική απόδοση αποτελούν βασικούς πυλώνες ανταγωνιστικότητας.

Για την V Group, η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μακροπρόθεσμη στρατηγική επιλογή που συνδέει τις επενδύσεις, την τεχνολογία και την επιχειρηματική ανάπτυξη