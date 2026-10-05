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Η αγορά κατοικίας κλείνει τον Σεπτέμβριο με ήπια άνοδο των τιμών και σημάδια σταθεροποίησης στις ζητούμενες τιμές. Η εικόνα προκύπτει από την καταγραφή της KTIRIO ACT σε περίπου 307.000 ενεργές αγγελίες κατοικιών σε όλη την Αττική, σε 17 πόλεις της χώρας και στα νησιά, σε συνδυασμό με τις πιο πρόσφατες επίσημες στατιστικές.

Η τάση: Άνοδος με χαμηλότερη ταχύτητα

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5,5% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2026, έναντι 8,3% για το σύνολο του 2025 και 9,1% το 2024. Η άνοδος είναι πλέον ταχύτερη εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων: +7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας, έναντι +5,0% στην Αθήνα και +4,7% στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα διαμερίσματα (έως 5 ετών) ακρίβυναν κατά 6,2% και τα παλαιότερα κατά 5,0%.

Την ίδια κατεύθυνση δείχνουν και τα στοιχεία της αγοράς. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 6,1% πανελλαδικά και κατά 5,3% στην Αττική το β΄ τρίμηνο, με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό από πέρυσι. Στις πραγματικές μισθώσεις του 2026, τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3,8% πανελλαδικά και κατά 4,3% στην Αττική.

Αθήνα: Οκτώ αγορές σε μία πόλη

Στην Αττική, η διάμεση ζητούμενη τιμή κυμαίνεται από 8,8 έως 14,0 ευρώ/τ.μ. στο ενοίκιο και από 2.240 έως 4.480 ευρώ/τ.μ. στην πώληση. Τα Νότια Προάστια είναι η ακριβότερη ζώνη και στα δύο. Τα Βόρεια Προάστια έρχονται δεύτερα στην πώληση (3.760 ευρώ/τ.μ.), αλλά μόλις τρίτα στο ενοίκιο. Το Κέντρο της Αθήνας κάνει την αντίστροφη διαδρομή: δεύτερο στο ενοίκιο (13,0 ευρώ/τ.μ.), αλλά μόλις πέμπτο από τις οκτώ ζώνες στην πώληση (2.660 ευρώ/τ.μ.).

Γι’ αυτό το Κέντρο δίνει την υψηλότερη ενδεικτική ακαθάριστη απόδοση ενοικίου στην Αττική: 5,9% με βάση τις ζητούμενες τιμές, έναντι 3,7%–3,8% στα Νότια και Βόρεια Προάστια.

Τι ζητείται και τι κλείνει

Τα ζητούμενα ενοίκια στις αγγελίες είναι σημαντικά υψηλότερα από τα ενοίκια που τελικά υπογράφονται. Συγκρίνοντας τη διάμεση ζητούμενη τιμή με το μέσο ενοίκιο πραγματικών μισθώσεων του 2026, η απόσταση κυμαίνεται από 16% στα Βόρεια Προάστια έως 33% στο Κέντρο της Αθήνας, ενώ στη Θεσσαλονίκη φτάνει το 30%. Η απόσταση αυτή είναι το περιθώριο διαπραγμάτευσης και προσαρμογής της αγοράς, και αξίζει να λαμβάνεται υπόψη από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Περισσότερες αγγελίες με μειωμένη τιμή

Στην Αττική, το 4,5% των αγγελιών ενοικίου και το 1,4% των αγγελιών πώλησης προσφέρονται πλέον με μειωμένη τιμή. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα Δυτικά Προάστια (6,6%) και στο Κέντρο της Αθήνας (5,9%). Στη Θεσσαλονίκη το αντίστοιχο ποσοστό στα ενοίκια είναι 5,7%.

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Στο Κέντρο της Αθήνας, οι αγγελίες ενοικίου με μειωμένη τιμή είναι πλέον 5,9%, από 2,4% τον Αύγουστο. Στις γειτονιές που η KTIRIO ACT παρακολουθεί τρεις φορές τον μήνα (Παγκράτι, Γλυφάδα, Μαρούσι), οι μέσες ζητούμενες τιμές κινήθηκαν μεταξύ −0,5% και +0,5% στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ το ποσοστό των μειωμένων τιμών αυξήθηκε και στις τρεις. Οι ζητούμενες τιμές δηλαδή δεν ανεβαίνουν, ενώ ένα μικρό αλλά αυξανόμενο μέρος των αγγελιών προσφέρεται φθηνότερα.

Η υπόλοιπη Ελλάδα

Εκτός Αττικής, ο νομός Χανίων (3.250 ευρώ/τ.μ.) και η Καλαμάτα (3.030 ευρώ/τ.μ.) έχουν υψηλότερη διάμεση ζητούμενη τιμή πώλησης από το Κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη κινείται στα 2.500 ευρώ/τ.μ. και στα 10,0 ευρώ/τ.μ. στο ενοίκιο. Στις περισσότερες μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως Πάτρα, Λάρισα, Βόλος και Ιωάννινα, οι τιμές πώλησης κινούνται μεταξύ 1.700 και 2.100 ευρώ/τ.μ., με τα ενοίκια να συγκλίνουν γύρω στα 9 ευρώ/τ.μ. Στο κάτω άκρο βρίσκονται η Λαμία (890 ευρώ/τ.μ.) και οι Σέρρες (1.100 ευρώ/τ.μ.). Στα νησιά, οι Κυκλάδες (4.390 ευρώ/τ.μ.) κινούνται στο επίπεδο των Νοτίων Προαστίων, ενώ τα Δωδεκάνησα στα 2.400 ευρώ/τ.μ.

Πού πιέζεται η ζήτηση

Σύμφωνα με στοιχεία αγοράς για το α΄ οκτάμηνο του 2026, η πίεση της ζήτησης συγκεντρώνεται στα φθηνά ενοίκια. Στο Κέντρο της Αθήνας, κάθε διαθέσιμη κατοικία με ενοίκιο έως 600 ευρώ συγκεντρώνει 20,8 αναζητήσεις και 3,9 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, έναντι 4,3 και 0,6 αντίστοιχα για ενοίκια άνω των 1.500 ευρώ. Στα βόρεια προάστια, οι αναζητήσεις για ενοίκια κάτω των 600 ευρώ φτάνουν τις 281,7 ανά διαθέσιμο ακίνητο. Παράλληλα, οι επιπλωμένες κατοικίες στην Αττική ζητούν σημαντικά υψηλότερο ενοίκιο (έως 53%), ενώ στον Δήμο Αθηναίων το 40,2% των κατοικιών προς ενοικίαση προσφέρεται επιπλωμένο.

Κατασκευή, ρυθμίσεις και Ευρώπη

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιούνιο του 2026 εκδόθηκαν 3.118 οικοδομικές άδειες, αυξημένες κατά 21,5% σε ετήσια βάση, με τον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας να αυξάνεται κατά 22,7%. Στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025 – Ιουνίου 2026 οι άδειες αυξήθηκαν κατά 10,1%.

Με απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1187/2026), η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα ίσχυε από 1η Οκτωβρίου 2026, μετατίθεται στην 1η Ιουλίου 2027.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Eurostat ανακοίνωσε στις 1 Οκτωβρίου ότι οι τιμές κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση το β΄ τρίμηνο του 2026.

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