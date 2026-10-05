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Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες στηρίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2027, κρίνοντας ότι εμπίπτουν σε αποδεκτό εύρος τιμών, και διαπιστώνει παράλληλα τη συμμόρφωση των δημοσιονομικών προβλέψεων με τους ειδικούς αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Η υιοθέτηση των προβλέψεων συνοδεύεται, ωστόσο, από επισημάνσεις για τους κινδύνους που περιβάλλουν το βασικό σενάριο. Στη Γνώμη για το Προσχέδιο του ΕΔΣ αποκαλύπτεται ότι το Προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2% για το 2026 και 2,3% για το 2027, ενώ το ίδιο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προβλέπει ανάπτυξη 1,9% για το 2026 και 2% για το 2027 . Η διαφοροποίηση για το 2027 αντανακλά κυρίως τη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα του Συμβουλίου ως προς την ένταση των επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το 2026, η πρόβλεψη του ΥΠΕΘΟ για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο 2%, ενώ το ΕΔΣ διατηρεί τη δική του εκτίμηση στο 1,9%. Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ρυθμό μεγέθυνσης 1,9% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Για το 2027, το Προσχέδιο στηρίζεται σε αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% και της δημόσιας κατανάλωσης κατά 1,4%. Το ΕΔΣ θεωρεί κρίσιμη την επίτευξη αυτού του επενδυτικού ρυθμού, καθώς είναι αισθητά υψηλότερος από τις διαθέσιμες εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών.

Στο μέτωπο των τιμών, το Προσχέδιο προβλέπει πληθωρισμό, με βάση τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, 3,6% το 2026 και 2,4% το 2027. Το ΕΔΣ σημειώνει ότι ο μέσος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,6% κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10,6% σε ετήσια βάση. Η επίμονη άνοδος του ενεργειακού κόστους μπορεί να καθυστερήσει την αποκλιμάκωση, μέσω της μετακύλισης του κόστους παραγωγής σε αγαθά και υπηρεσίες.

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις προβλέπουν πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ το 2026 και 3,3% το 2027, μετά το 4,9% του 2025. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει πλεονασματικό, στο 0,6% του ΑΕΠ το 2026 και στο 0,3% το 2027. Σύμφωνα με το ΕΔΣ, οι στόχοι ενισχύονται από την καλύτερη πορεία των εσόδων και τη συγκρατημένη εξέλιξη των δαπανών.

«Η μέχρι σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού επιβεβαιώνει, σε σημαντικό βαθμό, τη θετική δημοσιονομική εικόνα και ενισχύει την εκτίμηση ότι ο αναθεωρημένος στόχος για το 2026 είναι εφικτός», αναφέρει το ΕΔΣ. Στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 8,9 δισ. ευρώ ή 3,4% του ΑΕΠ, σε ταμειακή βάση. Το Συμβούλιο συνδέει την επίτευξη του στόχου με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψουν έκτακτες δημοσιονομικές πιέσεις και ότι θα διατηρηθεί η δημοσιονομική σύνεση.

Η αποκλιμάκωση του χρέους συνεχίζεται. Από 146,1% του ΑΕΠ το 2025, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να υποχωρήσει στο 136,8% το 2026 και στο 128,8% το 2027. Το ΕΔΣ αποδίδει την πτωτική πορεία στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, στην ισχυρή ονομαστική ανάπτυξη και στην ευνοϊκή διαφορά μεταξύ της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του έμμεσου επιτοκίου δανεισμού. Παρά τη μείωση, υπογραμμίζει ότι το χρέος παραμένει το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρκετά πάνω από την τιμή αναφοράς του 60% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά τον κανόνα καθαρών δαπανών, το ΕΔΣ αναφέρει ότι η αύξηση των καθαρών πρωτογενών δαπανών προβλέπεται σε 8% το 2026, έναντι συνιστώμενου ορίου 3,6%, και σε 3,6% το 2027, έναντι ορίου 3,1%. Η υπέρβαση αποτυπώνεται σε σωρευτικό υπόλοιπο του λογαριασμού ελέγχου 0,3% του ΑΕΠ το 2026 και 0,5% το 2027. Με την ενσωμάτωση της εθνικής ρήτρας διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες και την ενεργειακή ασφάλεια, το αντίστοιχο υπόλοιπο του ενισχυμένου λογαριασμού ελέγχου περιορίζεται σχεδόν στο μηδέν.

Το ΕΔΣ καταγράφει ως βασικούς εξωτερικούς κινδύνους τις γεωπολιτικές εντάσεις, από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή, την άνοδο των τιμών ενέργειας και την αύξηση των επιτοκίων. Επιπλέον, η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στο τέλος του 2026 καθιστά κρίσιμη την επιτυχή μετάβαση σε νέα ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να διατηρηθεί η επενδυτική δυναμική το 2027.

Τελικό συμπέρασμα του ΕΔΣ είναι ότι το Προσχέδιο στηρίζεται σε μακροοικονομικές προβλέψεις που μπορούν να υιοθετηθούν και σε δημοσιονομικούς στόχους που κρίνονται εφικτοί, με συμμόρφωση προς τους αριθμητικούς κανόνες. Παράλληλα, η υψηλή εξάρτηση της ανάπτυξης από τις επενδύσεις, ο επίμονος πληθωρισμός, το υψηλό χρέος και οι διεθνείς αβεβαιότητες επιβάλλουν συνεχή δημοσιονομική επαγρύπνηση.

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