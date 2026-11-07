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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αγροτικές ενισχύσεις, με τους παραγωγούς να έχουν περιθώριο έως τις 10 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ. Παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε η μετάβαση στο νέο σύστημα, ο ρυθμός υποβολής εμφανίζεται ενισχυμένος, ενώ υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΑΑΔΕ επιμένουν στον στόχο καταβολής των προκαταβολών έως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Οκτωβρίου, είχαν καταχωριστεί 476.852 εξουσιοδοτήσεις, από τις οποίες 233.763 αντιστοιχούσαν σε οριστικές αιτήσεις και 174.422 σε προσωρινές. Η κινητικότητα είχε ενισχυθεί αισθητά τις προηγούμενες ημέρες. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στις 29 Οκτωβρίου κατατέθηκαν περίπου 16.500 νέες οριστικές αιτήσεις, γεγονός που, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, αποτυπώνει την επιτάχυνση της διαδικασίας.

Ωστόσο, σημαντικός αριθμός παραγωγών εξακολουθεί να έχει εκκρεμότητες, οι οποίες πρέπει να διευθετηθούν πριν εκπνεύσει η προθεσμία.

Παράταση έως τις 10 Νοεμβρίου – Τι αλλάζει για τα αγροτεμάχια

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία υποβολής έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, θεσπίστηκαν διευκολύνσεις στην τεκμηρίωση των αγροτικών εκτάσεων. Ειδικότερα, για ιδιοκτησίες μικρότερες των δέκα στρεμμάτων επιτρέπεται η εναλλακτική χρήση του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

Η συγκεκριμένη δυνατότητα αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσκολιών που είχαν καταγραφεί κατά τη διασταύρωση των στοιχείων ιδιοκτησίας και είχαν εμποδίσει την οριστικοποίηση αιτήσεων.

Το υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν την παράταση, ολοκληρώνοντας εγκαίρως τις εξουσιοδοτήσεις και την καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων.

Τα προβλήματα του νέου ΟΣΔΕ

Η φετινή διαδικασία πραγματοποιείται με αυστηρότερες προδιαγραφές ελέγχου και περισσότερες απαιτήσεις τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, βασικός στόχος είναι η καταβολή των ενισχύσεων στους παραγωγούς που πραγματικά τις δικαιούνται. Η εφαρμογή του νέου συστήματος, ωστόσο, συνοδεύτηκε από τεχνικές δυσλειτουργίες και διαδικαστικές δυσκολίες, οι οποίες αναδείχθηκαν και από τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου.

Για την αντιμετώπισή τους αναπτύχθηκε καθημερινή συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ, υπό την εποπτεία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και με τη συμμετοχή του Μαργαρίτη Σχοινά και του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν επίσης το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα και να προωθηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, προτεραιότητα είναι να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των αιτήσεων, χωρίς να περιοριστεί η αξιοπιστία των ελέγχων.

Πότε θα καταβληθούν οι αγροτικές ενισχύσεις

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών παραμένει στο επίκεντρο του σχεδιασμού, καθώς η έγκαιρη εκταμίευση των ποσών αποτελεί βασικό ζητούμενο για αγρότες και κτηνοτρόφους. Ήδη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει παρουσιαστεί, βρίσκεται σε εξέλιξη η πληρωμή περίπου 40.000 δικαιούχων, οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες έως τον Σεπτέμβριο.

Τα επόμενα ορόσημα είναι συγκεκριμένα:

10 Νοεμβρίου 2026: Λήξη της παράτασης για την υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ.

Έως 30 Νοεμβρίου 2026: Προγραμματισμένη καταβολή των προκαταβολών των αγροτικών ενισχύσεων.

Δεκέμβριος 2026: Πραγματοποίηση εκκαθαρίσεων και συμψηφισμών για την ολοκλήρωση των πληρωμών.

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ διαβεβαιώνουν ότι ο στόχος πληρωμής των προκαταβολών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου παραμένει αμετάβλητος.

Με την προθεσμία να εκπνέει στις 10 Νοεμβρίου, το διάστημα που απομένει θεωρείται καθοριστικό για την οριστικοποίηση των δηλώσεων και την επίλυση των τεχνικών εκκρεμοτήτων.

Παρότι τα στοιχεία δείχνουν αυξημένη συμμετοχή, η καταχώριση μιας προσωρινής αίτησης δεν ισοδυναμεί με την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διασταυρώσεις για την αποτροπή αδικαιολόγητων πληρωμών και, ταυτόχρονα, να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους.