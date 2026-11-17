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Περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υποβολής των αιτήσεών τους αποκτούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, καθώς η ΑΑΔΕ μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026. Η νέα προθεσμία ορίζεται για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με την παράταση να ανέρχεται σε έξι ημέρες.

Η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, αποσκοπεί στη διευκόλυνση των παραγωγών που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την καταχώριση ή την οριστικοποίηση των στοιχείων τους. Παρά τη χρονική επέκταση της διαδικασίας, η προγραμματισμένη καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων για περίπου 3.100 κτηνοτρόφους, με τη διαδικασία μεταφοράς των αντίστοιχων χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους να έχει ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων πληρωμών είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις που προηγούνται και η προθεσμία της 16ης Νοεμβρίου

Η παράταση δεν αναιρεί την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης συγκεκριμένων διαδικασιών, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες παραγωγών που πρόκειται να συμμετάσχουν στην προκαταβολή του τέλους Νοεμβρίου.

Η ΑΑΔΕ καλεί τόσο τους δικαιούχους όσο και τους φορείς που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στην καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η δήλωση του ζωικού κεφαλαίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ολοκλήρωση των αιτήσεων για τη βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα, τη βιολογική γεωργία, τη διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και τη δράση «Κομφούζιο».

Για δύο από τις παραπάνω κατηγορίες ισχύει ειδικό χρονοδιάγραμμα. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας και της διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών έχουν περιθώριο έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026 για να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να ανταποκριθούν στις προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καθοριστική, καθώς η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των διαδικασιών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμπερίληψη των δικαιούχων στην προκαταβολή της 30ής Νοεμβρίου.

Επομένως, παρά τη γενική παράταση της ΕΑΕ έως τις 17 Νοεμβρίου, οι παραγωγοί που εντάσσονται στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις οφείλουν να τηρήσουν τις επιμέρους προθεσμίες.

Κτηνοτρόφοι: Η κρίσιμη ημερομηνία της 13ης Νοεμβρίου

Ξεχωριστή υποχρέωση προβλέπεται για τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στην παρέμβαση διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, για το τρέχον έτος εφαρμογής.

Η απογραφή συνιστά απαραίτητο στάδιο για την επιβεβαίωση των στοιχείων που συνδέονται με την ενίσχυση και τη συμμετοχή των παραγωγών στην προγραμματισμένη προκαταβολή.

Όσοι δεν ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν θα μπορέσουν να λάβουν τη συγκεκριμένη πληρωμή, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την έγκαιρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις.

Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία πληρωμής για περίπου 3.100 κτηνοτρόφους, οι οποίοι είχαν υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των απαραίτητων δεδομένων και έχει δρομολογηθεί η πίστωση των ποσών στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η ολοκλήρωση των καταβολών είχε οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Σταθερός ο προγραμματισμός πληρωμών για τις 30 Νοεμβρίου

Βασική επιδίωξη της ΑΑΔΕ είναι να διασφαλιστεί ότι η παράταση της περιόδου υποβολής δεν θα επηρεάσει την προγραμματισμένη εκταμίευση των αγροτικών ενισχύσεων.

Για τον λόγο αυτό, ζητείται από τους παραγωγούς να δώσουν προτεραιότητα στην ορθή και πλήρη καταχώριση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον υπολογισμό και τον έλεγχο των ενισχύσεων.

Η έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων, η σωστή αποτύπωση του ζωικού κεφαλαίου και η εκπλήρωση των ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την ομαλή διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Με τη νέα προθεσμία της 17ης Νοεμβρίου, οι παραγωγοί αποκτούν επιπλέον χρόνο για τις αιτήσεις τους, χωρίς όμως να μετατίθενται οι ειδικές ημερομηνίες που αφορούν επιμέρους δράσεις.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, ώστε να τηρηθεί ο σχεδιασμός για την καταβολή της προκαταβολής των αγροτικών ενισχύσεων στις 30 Νοεμβρίου 2026.