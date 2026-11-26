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Όσο πιο …δυτικά τόσο υψηλότερες οι αποδόσεις των ενοικίων. Από το 6,9% στην Αγία Βαρβάρα και το 6,3% στη Νίκαια έως το 3,4% στο Σύνταγμα και μόλις το 3,1% στον Πειραιά, οι αποδόσεις των κατοικιών που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τους σταθμούς της Γραμμής 3 του Μετρό παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Η εικόνα είναι ενδεικτική των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων της Αττικής, με τα δυτικά προάστια να προσφέρουν τις υψηλότερες εκτιμώμενες μεικτές αποδόσεις από ενοίκια, την ώρα που στο ακριβό κέντρο της Αθήνας, αλλά και στον Πειραιά, οι αποδόσεις υποχωρούν αισθητά.

Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της ReDataset, η οποία βασίζεται σε στοιχεία αγγελιών του τρίτου τριμήνου του 2026, η μέση μεικτή απόδοση των κατοικιών κατά μήκος της Γραμμής 3 διαμορφώνεται στο 4,9%.

Πού καταγράφονται οι υψηλότερες αποδόσεις; Στο 6,9% είναι στην Αγία Βαρβάρα, την υψηλότερη απόδοση της γραμμής και ακολουθεί στο 6,3% η Νίκαια και 5,6% η Αγία Μαρίνα. Αντίθετα, με ένα 3,4% στο Σύνταγμα και 3,8% στο Μοναστηράκι, τα δύο αυτά πολύ δημοφιλή σημεία στην «καρδιά» της Αθήνας κινούνται σαφώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο των περιοχών κατά μήκος της Γραμμής 3 του μετρό.

«Η γεωγραφική διαφοροποίηση είναι ξεκάθαρη: τα δυτικά προάστια συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αποδόσεις, ενώ από το κέντρο προς τα ανατολικά ξεχωρίζουν οι Αμπελόκηποι και η Πανόρμου», σχολιάζει η ανάλυση της ReDataset, η οποία βασίζεται σε αγγελίες πώλησης και ενοικίασης κατοικιών που ήταν ενεργές κατά το γ’ τρίμηνο 2026, σε ακτίνα 500 μέτρων από κάθε στάση της Γραμμής 3.

Στο δείγμα περιλαμβάνονται διαμερίσματα και μεζονέτες επιφάνειας από 20 έως 250 τ.μ., με έτος κατασκευής από το 1950 έως το 2026. Για την ανάλυση έχουν ληφθεί υπόψη ζητούμενες τιμές πώλησης από 600 έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ. και ενοίκια από 5 έως 25 ευρώ ανά τ.μ., ενώ εξαιρούνται οι πλειστηριασμοί.

Η μεικτή ετήσια απόδοση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του διάμεσου ζητούμενου μηνιαίου ενοικίου ανά τετραγωνικό μέτρο επί 12 και τη διαίρεση του αποτελέσματος με τη διάμεση ζητούμενη τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο. Από την έρευνα εξαιρείται ο σταθμός Ελαιώνας, λόγω ανεπαρκούς αριθμού αγγελιών.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για θεωρητικές μεικτές αποδόσεις βάσει ζητούμενων τιμών και όχι για πραγματικές καθαρές αποδόσεις επενδύσεων. Δεν συνυπολογίζονται δηλαδή παράγοντες όπως η φορολογία, οι δαπάνες συντήρησης, τα έξοδα αγοράς, ενδεχόμενα διαστήματα χωρίς μισθωτή ή οι αποκλίσεις μεταξύ ζητούμενων και τελικών τιμών συναλλαγής.

Τα νούμερα

Έτσι, υψηλότερα από τον μέσο όρο κινούνται επίσης ο Κορυδαλλός, με απόδοση 5,2%, και το Αιγάλεω, με 5%, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση των μεγαλύτερων αποδόσεων στο δυτικό τμήμα της Γραμμής 3.

Στον αντίποδα, πέρα από τον Πειραιά, το Σύνταγμα και το Μοναστηράκι, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της γραμμής βρίσκονται επίσης ο Ευαγγελισμός με 3,9%, το Νομισματοκοπείο και η Δουκίσσης Πλακεντίας με 4,1%, καθώς και οι σταθμοί Κεραμεικός και Χαλάνδρι με 4,2%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφοροποιήσεις στο τμήμα της γραμμής από το κέντρο της Αθήνας προς τα ανατολικά προάστια, όπως προκύπτει με βάση τα στοιχεία από την πλατφόρμα δεδομένων και αναλύσεων του ομίλου Resolute Cepal Greece.

Εδώ ξεχωρίζουν οι Αμπελόκηποι, με μεικτή απόδοση 5,4%, και η Πανόρμου με 5,3%, δύο περιοχές που υπερβαίνουν τον μέσο όρο της Γραμμής 3. Στην Κατεχάκη η απόδοση διαμορφώνεται στο 4,9%, ενώ χαμηλότερα κινούνται η Εθνική Άμυνα με 4,4%, ο Χολαργός και το Μέγαρο Μουσικής με 4,7%, καθώς και η Αγία Παρασκευή με 4,3%.

Αντίστοιχα, στον σταθμό Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά η εκτιμώμενη απόδοση φτάνει το 4,8%, έναντι μόλις 3,1% στον σταθμό Πειραιά, γεγονός που αναδεικνύει ότι σημαντικές διαφορές μπορούν να εμφανίζονται ακόμη και μεταξύ γειτονικών σταθμών.