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Την ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου ανακοίνωσε πριν από λίγο η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, γνωστοποιώντας ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2026.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού, το μέτρο αφορά περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας, οι οποίοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους στο τέλος του μήνα.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο στεγαστικό κόστος.