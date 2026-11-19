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Αντιμέτωποι με μια νέα διαδικασία ελέγχου και επιβεβαίωσης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας τους θα βρεθούν περισσότεροι από επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προετοιμάζει την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστού ως ΜΙΔΑ.

Στόχος είναι η νέα πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία εντός του Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές, ώστε τα στοιχεία των ακινήτων που τηρούνται στην εφορία, στο Κτηματολόγιο και σε άλλες δημόσιες βάσεις δεδομένων να αποκτήσουν ενιαία εικόνα.

Η νέα διαδικασία αναμένεται να αποκαλύψει διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, στις δηλωμένες χρήσεις και στους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες δεν καλούνται ακόμη να υποβάλουν κάποια νέα δήλωση στο ΜΙΔΑ. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί και οι οριστικές διαδικασίες θα καθοριστούν με τις επίσημες οδηγίες της ΑΑΔΕ.

Ποια στοιχεία θα ελέγχονται

Το νέο Μητρώο σχεδιάζεται να συγκεντρώνει πληροφορίες από διαφορετικά συστήματα, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε ακίνητο.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα αντιπαραβάλλει τα στοιχεία του Ε9 με τις εγγραφές του Κτηματολογίου, αλλά και δεδομένα που αφορούν τη χρήση και την ηλεκτροδότηση των ακινήτων.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η σύνδεση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), που χρησιμοποιεί η φορολογική διοίκηση, με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Η αντιστοίχιση των δύο κωδικών θα επιτρέψει την ταυτοποίηση του ίδιου ακινήτου στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων.

Τα 5 σημεία στα οποία ενδέχεται να εμφανιστούν λάθη

1. Διαφορετικά τετραγωνικά μέτρα

Μία από τις συνηθέστερες αναντιστοιχίες αφορά την επιφάνεια των ακινήτων.

Για παράδειγμα, ένα διαμέρισμα μπορεί να εμφανίζεται στο Ε9 με διαφορετικό εμβαδόν από εκείνο που έχει καταχωριστεί στο Κτηματολόγιο.

Η διαφορά δεν σημαίνει αυτομάτως ότι υπάρχει φορολογική παράβαση. Μπορεί να οφείλεται στον τρόπο αποτύπωσης της επιφάνειας ή σε παλαιότερα στοιχεία που δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάζεται η αιτία και, όπου απαιτείται, να γίνεται διόρθωση.

2. Λανθασμένα ποσοστά ιδιοκτησίας

Ένα δεύτερο πρόβλημα μπορεί να αφορά το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή το είδος του εμπράγματου δικαιώματος.

Πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα και επικαρπία πρέπει να εμφανίζονται σωστά στις αντίστοιχες εγγραφές.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς, καθώς μπορεί να υπάρχουν μεταβολές που δεν έχουν αποτυπωθεί με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα συστήματα.

3. Αναντιστοιχία ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ

Η αντιστοίχιση των δύο διαφορετικών αριθμών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενιαία ταυτοποίηση των ακινήτων.

Ένα ακίνητο μπορεί να εμφανίζεται με σωστά στοιχεία στο Ε9, αλλά να μην έχει συνδεθεί με την αντίστοιχη κτηματολογική εγγραφή.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα απαιτείται έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και των καταχωρισμένων στοιχείων, ώστε να προσδιοριστεί η σωστή αντιστοίχιση.

4. Λανθασμένος αριθμός παροχής ρεύματος

Ένα ακόμη σημείο ελέγχου αφορά την ηλεκτροδότηση.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συσχετιστεί το ακίνητο με τα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ και άλλων συστημάτων.

Επομένως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ελέγξουν αν ο αριθμός παροχής που έχει δηλωθεί αφορά πράγματι το συγκεκριμένο ακίνητο και αν τα στοιχεία είναι ενημερωμένα.

5. Διαφορετική χρήση του ακινήτου

Η πραγματική χρήση αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο.

Ένα ακίνητο μπορεί να είναι ιδιοκατοικούμενο, μισθωμένο, κενό, δωρεάν παραχωρούμενο ή να χρησιμοποιείται για επαγγελματική δραστηριότητα.

Στο νέο Μητρώο προβλέπεται αναλυτικότερη καταγραφή αυτών των χρήσεων, ώστε να διαπιστώνεται αν συμβαδίζουν με όσα έχουν δηλωθεί στη φορολογική διοίκηση.

Πώς σχεδιάζεται να γίνει η διαδικασία

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει γνωστός, οι ιδιοκτήτες θα εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς κωδικούς του myAADE.

Για κάθε ακίνητο θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα δεδομένα από την εφορία, το Κτηματολόγιο και άλλες διαθέσιμες πηγές.

Ο ιδιοκτήτης θα καλείται να ελέγξει την εικόνα της περιουσίας του και, εφόσον εντοπίζονται διαφορές, να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες επιβεβαίωσης ή διόρθωσης.

Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις, όπως αναντιστοιχίες σε εμβαδά, τίτλους ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ενδέχεται να απαιτηθεί η συνδρομή μηχανικού, συμβολαιογράφου ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία.

Πότε θα γίνουν οι διορθώσεις

Η λειτουργία του ΜΙΔΑ έχει μετατεθεί αρκετές φορές λόγω τεχνικών δυσκολιών και της ανάγκης διασύνδεσης των διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων.

Ο τελευταίος σχεδιασμός προβλέπει ενεργοποίηση μέσα στον Δεκέμβριο, με αρκετούς μήνες στη διάθεση των ιδιοκτητών για την επιβεβαίωση και διόρθωση των στοιχείων.

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και οι τελικές προθεσμίες θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Πάντως, όσοι διαθέτουν περισσότερα ακίνητα ή έχουν εκκρεμότητες με κληρονομιές και μεταβιβάσεις μπορούν ήδη να συγκεντρώσουν τα σχετικά έγγραφα, να εξετάσουν τις εγγραφές τους στο Ε9 και να ελέγξουν τα διαθέσιμα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Το νέο Μητρώο δεν δημιουργεί από μόνο του νέο φόρο ιδιοκτησίας. Ωστόσο, η διασταύρωση των στοιχείων μπορεί να αναδείξει ανακρίβειες που επηρεάζουν τη φορολογική εικόνα ενός ακινήτου, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική τη σωστή καταγραφή του.