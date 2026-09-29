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Η 17η έκδοση του «Global Wealth Report» της Allianz, η οποία αναλύει την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων και των χρεών των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες, αναδεικνύει ότι ο παγκόσμιος πλούτος των νοικοκυριών κατέγραψε νέο ρεκόρ το 2025, ενώ η άνοδος των αγορών και η δυναμική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθιστούν την κατοχή περιουσιακών στοιχείων ολοένα και σημαντικότερο παράγοντα που θα καθορίσει ποιοι θα επωφεληθούν από τη μελλοντική δημιουργία πλούτου.

Ελλάδα: Μία από τις ισχυρότερες ιστορίες ανάκαμψης στη Δυτική Ευρώπη

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 14,7% το 2025, φτάνοντας τα 401,9 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας κατά πολύ τόσο τη Δυτική Ευρώπη (4,5%) όσο και τον παγκόσμιο μέσο όρο (8,6%) – ένας από τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στην περιοχή. Οι τίτλοι σημείωσαν άνοδο 34,4%, επισκιάζοντας τις ασφαλίσεις και τις συντάξεις (3,8%), ενώ οι καταθέσεις σημείωσαν ελαφρά πτώση (0,7%). Το μερίδιο των τίτλων στα ελληνικά χαρτοφυλάκια αυξήθηκε στο 50,4%, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης (36,8%) και πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (46,9%).

Οι νέες αποταμιεύσεις αυξήθηκαν στα 6,3 δισ. ευρώ, με τις αγορές τίτλων (6,7 δισ. ευρώ) να υπεραντισταθμίζουν την καθαρή εκροή από τις καταθέσεις (-0,4 δισ. ευρώ), ενώ οι ασφαλίσεις και οι συντάξεις πρόσθεσαν επιπλέον 0,5 δισ. ευρώ. Μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, τα ελληνικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 11,5% σε πραγματικούς όρους το 2025 – η υψηλότερη αύξηση μεταξύ όλων των χωρών της Δυτικής Ευρώπης – και έχουν σημειώσει σωρευτική αύξηση 23,0% από το 2019, πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο της Δυτικής Ευρώπης, που ανέρχεται σε μόλις 0,5%.

Οι υποχρεώσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 2,9% στα 114,0 δισ. ευρώ, με βραδύτερο ρυθμό από τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία να αυξηθούν κατά 20,1% στα 287,9 δισ. ευρώ. Με καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 28.970 ευρώ ανά κάτοικο, η Ελλάδα κατέλαβε την 28η θέση μεταξύ των πλουσιότερων χωρών του κόσμου το 2025, μόλις εκτός της πρώτης εικοσάδας.

Οι αγορές, και όχι οι αποταμιεύσεις, τροφοδοτούν την αύξηση

Τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 8,6% το 2025, φτάνοντας τα 268,4 τρισ. ευρώ, επίπεδο ρεκόρ παρά το απαιτητικό γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Οι αγορές σήκωσαν το κύριο βάρος της αύξησης το 2025, καθώς η άνοδος των τιμών των περιουσιακών στοιχείων αντιπροσώπευε περίπου 4 στα 5 ευρώ του νέου πλούτου των νοικοκυριών. Οι νέες αποταμιεύσεις μειώθηκαν κατά 5,4%, φτάνοντας τα 4,1 τρισ. ευρώ. «Ο παγκόσμιος πλούτος σημείωσε ένα ακόμη ρεκόρ το 2025, αλλά αυτό αποκαλύπτει μόνο τη μισή εικόνα», δήλωσε ο Ludovic Subran, Chief Economist and Chief Investment Officer της Allianz. «Από το 2019, τα ονομαστικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί κατά 50%, αλλά σε πραγματικούς όρους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, η αύξηση περιορίζεται στο 23%. Η εικόνα είναι ακόμη πιο δυσμενής στη Δυτική Ευρώπη, όπου τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε πραγματικούς όρους έχουν αυξηθεί κατά 0,5% σε σύγκριση με το 2019. Στη Βόρεια Αμερική η αντίστοιχη αύξηση ανέρχεται σε 21%, ενώ στην Κίνα φτάνει το 70%».

Τα χαρτοφυλάκια καθορίζουν την τάση

Η σύνθεση των χαρτοφυλακίων καθορίζει ολοένα και περισσότερο ποιοι επωφελούνται από τη δημιουργία πλούτου. Οι τίτλοι αυξήθηκαν κατά 12,4% το 2025, με ρυθμό υπερδιπλάσιο από εκείνον των καταθέσεων (5,7%) και των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων (5,0%), αυξάνοντας το μερίδιό τους στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο επίπεδο-ρεκόρ του 46,9%. Τα νοικοκυριά της Βόρειας Αμερικής, με το 60,7% των χαρτοφυλακίων τους να έχει επενδυθεί σε τίτλους, επωφελήθηκαν ιδιαίτερα από την άνοδο των αγορών, με την περιοχή να αντιπροσωπεύει το 51,4% της παγκόσμιας αύξησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά την τελευταία δεκαετία, τα κέρδη από την ανατίμηση αντιπροσώπευαν το 71% της αύξησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στη Βόρεια Αμερική, έναντι μόλις 36% στη Δυτική Ευρώπη, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της επένδυσης των αποταμιεύσεων, αντί της διατήρησής τους σε λογαριασμούς χαμηλής απόδοσης.

2026-27: Η τεχνητή νοημοσύνη ως καθοριστικός παράγοντας εν μέσω επιβράδυνσης της ανάπτυξης του ΑΕΠ

Η Allianz εκτιμά ότι τα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 9% το 2026, ωστόσο το μεσοπρόθεσμο περιβάλλον γίνεται πιο δύσκολο, καθώς η επιβράδυνση της ανάπτυξης, ο επίμονος πληθωρισμός, ο κατακερματισμός και το υψηλό δημόσιο χρέος επιβαρύνουν τις αποδόσεις. Εφεξής, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί, επομένως, τον βασικό παράγοντα που θα μπορούσε να μεταβάλει τις εξελίξεις: η υψηλότερη παραγωγικότητα και η αύξηση των κερδών θα μπορούσαν να στηρίξουν τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων, όμως η αυξανόμενη εξάρτηση από αγορές που επηρεάζονται από την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία πλούτου των νοικοκυριών καθιστά τον πλούτο τους πιο ευάλωτο. Με τον δείκτη S&P 500 να έχει σημειώσει άνοδο περίπου 95% από τα τέλη του 2022, μεγάλο μέρος της πρόσφατης αύξησης του πλούτου βασίζεται στις υψηλές αποτιμήσεις της αγοράς και στις προσδοκίες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Εκτιμούμε ότι μια διόρθωση της τάξεως του 25% στον δείκτη S&P 500 θα εξάλειφε περίπου 27 τρισ. δολάρια από τον πλούτο των αμερικανικών νοικοκυριών κατά το έτος της διαταραχής, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 14% της συνολικής καθαρής περιουσίας τους, επιβαρύνοντας την εμπιστοσύνη και την κατανάλωση και οδηγώντας την αμερικανική οικονομία σε ύφεση.

Ωστόσο, το ζήτημα του πλούτου που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο το πόσος πλούτος δημιουργείται, αλλά και το ποιος αποκομίζει τα οφέλη. «Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει η επόμενη μεγάλη κινητήρια δύναμη του πλούτου, αλλά το βασικό ερώτημα είναι ποιος θα έχει μερίδιο σε αυτήν», δήλωσε η Katharina Utermöhl, Head of Thematic & Policy Research της Allianz Research. «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να μετατοπίσει τη δημιουργία αξίας προς το κεφάλαιο, η ευρύτερη συμμετοχή στις αποδόσεις του κεφαλαίου και οι πολιτικές που βοηθούν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν θα είναι καθοριστικές για την ευρύτερη κατανομή του μερίσματος πλούτου που αποφέρει».

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