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Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς η σχεδιαζόμενη είσοδος της Εθνικής Τράπεζας με ποσοστό 30% και η αποκλειστική συμφωνία τραπεζοασφαλίσεων μπορούν να της εξασφαλίσουν από το 2027 ένα ισχυρό κανάλι ανάπτυξης μέσα από τα καταστήματα και τις ψηφιακές υποδομές της τράπεζας. Για να αξιοποιήσει, όμως, αυτό το «χρυσό» συμβόλαιο, η ασφαλιστική πρέπει προηγουμένως να βάλει σε σειρά τα οικονομικά και λειτουργικά μέτωπα που εξακολουθούν να τη συνοδεύουν από τη συγχώνευση.

Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δείχνουν ότι η διαδικασία δεν έχει ακόμη αποδώσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Παρά την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων στα 444,5 εκατ. ευρώ, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη πέρασε σε καθαρές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ, από κέρδη 13,4 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έξοδα αναδιοργάνωσης συνεχίστηκαν, το προσωπικό μειώθηκε κατά 33 εργαζομένους και ο τομέας Ζωής και Υγείας εμφάνισε ζημιές προ φόρων 9,43 εκατ. ευρώ.

Η εικόνα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς έχουν περάσει ήδη τέσσερα χρόνια από την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης και περισσότερο από τρία από τη νομική συγχώνευση των δύο εταιρειών. Η λειτουργική ενοποίηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η αλλαγή διοίκησης πραγματοποιείται τη στιγμή που η ασφαλιστική πρέπει να αποκαταστήσει την κερδοφορία της και να προετοιμαστεί για τον αυξημένο όγκο εργασιών που μπορεί να φέρει η συνεργασία με την Εθνική.

Αυτή είναι η ατζέντα που παραλαμβάνει ο Ερσίν Πακ, ο οποίος ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος την 1η Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Βασίλη Χριστίδη. Ο νέος επικεφαλής προέρχεται από τη θέση του οικονομικού διευθυντή της Allianz Τουρκίας και διαθέτει εμπειρία σε εξαγορές, ενοποιήσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς. Ο Ερσίν Πακ παραλαμβάνει μια εταιρεία που διαθέτει μπροστά της μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία, αλλά πρέπει προηγουμένως να ολοκληρώσει όσα παραμένουν ανοιχτά από τα προηγούμενα χρόνια.

Το «χρυσό» συμβόλαιο

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν τον περασμένο Μάιο η Allianz SE και η Εθνική Τράπεζα προβλέπει την απόκτηση από την τράπεζα ποσοστού 30% στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και την υπογραφή αποκλειστικής συμφωνίας τραπεζοασφαλίσεων. Η αρχική διάρκειά της θα είναι δεκαετής, με δυνατότητα αυτόματης πενταετούς παράτασης.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών και της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, ενώ η ενεργοποίησή της τοποθετείται στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Η συμμετοχή της Εθνικής περιορίζεται στο 30%, καθώς έχει σχεδιαστεί ως μηχανισμός μακροχρόνιας ευθυγράμμισης των δύο πλευρών και όχι ως πρώτο βήμα για την απόκτηση του ελέγχου της ασφαλιστικής.

Μέσω των καταστημάτων και των ψηφιακών καναλιών της τράπεζας θα διατίθενται προϊόντα γενικών ασφαλίσεων, ζωής και υγείας, καθώς και λύσεις προστασίας, αποταμίευσης και επενδύσεων. Η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θα έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των προϊόντων και την ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου, ενώ οι δύο πλευρές θα συνεργάζονται στην εξυπηρέτηση και στην επικοινωνία με τους πελάτες.

Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας έχει ήδη ποσοτικοποιήσει το αναμενόμενο όφελος. Όπως είχε αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026, η συνεργασία εκτιμάται ότι θα τετραπλασιάσει τα έσοδα της τράπεζας από ασφαλιστικές δραστηριότητες και θα αυξήσει κατά 6% τα συνολικά καθαρά έσοδα προμηθειών του ομίλου. Η επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζεται σε 4%, ενώ η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να ενισχυθεί κατά περισσότερες από 50 μονάδες βάσης.

Για την Εθνική, το όφελος θα προέρχεται τόσο από τις προμήθειες για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων όσο και από τη συμμετοχή της στο 30% των κερδών της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη. Για την ασφαλιστική, η πρόσβαση στο δίκτυο και στην πελατειακή βάση της τράπεζας μπορεί να αλλάξει την κλίμακα των εργασιών της, κυρίως στους τομείς Ζωής, Υγείας και αποταμιευτικών προϊόντων.

Ανάπτυξη με ζημιές

Η αφετηρία, ωστόσο, δεν είναι εύκολη. Η παραγωγή ασφαλίστρων, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συμβολαίων, αυξήθηκε κατά 1,9% το 2025 και ανήλθε σε 444,47 εκατ. ευρώ, από 436,39 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα ασφαλιστικών υπηρεσιών ενισχύθηκαν κατά 2,8%, στα 420,53 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εργασιών δεν μεταφέρθηκε στην κερδοφορία. Οι δαπάνες ασφαλιστικών υπηρεσιών αυξήθηκαν ταχύτερα, στα 381,96 εκατ. ευρώ από 363,48 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας το αποτέλεσμα προ αντασφάλισης στα 38,57 εκατ. ευρώ από 45,56 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το καθαρό κόστος των αντασφαλιστικών συμβάσεων διευρύνθηκε στα 40,85 εκατ. ευρώ από 32,43 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες εμφάνισαν ζημιές 2,28 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 13,13 εκατ. ευρώ το 2024.

Συνολικά, η εταιρεία κατέγραψε ζημιές προ φόρων 2,52 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 16,14 εκατ. ευρώ, μια αρνητική μεταβολή σχεδόν 18,7 εκατ. ευρώ. Μετά τους φόρους, οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 2,22 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στην επίδραση των αντασφαλιστικών συμβάσεων, στις απομειώσεις της ακίνητης περιουσίας και στα έξοδα αναδιοργάνωσης.

Η διεύρυνση της αντασφαλιστικής δραστηριότητας αποτυπώνεται και στη μεγάλη αύξηση των συναλλαγών με τη μητρική Allianz SE, η οποία λειτουργεί ως αντασφαλιστής της ελληνικής εταιρείας. Τα σχετικά έξοδα προς τη μητρική ανήλθαν σε 140,26 εκατ. ευρώ, από 20,94 εκατ. ευρώ το 2024, με παράλληλη αύξηση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι πιέσεις

Οι Γενικές Ασφαλίσεις παρέμειναν κερδοφόρες, αλλά με αισθητή υποχώρηση των επιδόσεων. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, στα 304,73 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανάπτυξης στους κλάδους αυτοκινήτου και πυρός. Τα κέρδη προ φόρων, ωστόσο, περιορίστηκαν στα 6,91 εκατ. ευρώ από 17,56 εκατ. ευρώ.

Ο σύνθετος δείκτης ζημιών και εξόδων επιδεινώθηκε στο 100,3% από 96,6%. Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ ασφαλιστικών εσόδων, το κόστος αποζημιώσεων, αντασφάλισης και λειτουργίας ξεπέρασε οριακά τα 100 ευρώ. Ο δείκτης ζημιών αυξήθηκε στο 69,9% από 66,6%, ενώ ο δείκτης εξόδων διαμορφώθηκε στο 30,3% από 30%.

Εντονότερη ήταν η πίεση στον ενιαίο τομέα Ζωής και Υγείας. Τα έσοδα αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9%, στα 115,8 εκατ. ευρώ, αλλά οι ζημιές προ φόρων διευρύνθηκαν στα 9,43 εκατ. ευρώ από 1,43 εκατ. ευρώ το 2024. Το αποτέλεσμα των ασφαλιστικών υπηρεσιών του συγκεκριμένου τομέα ήταν αρνητικό κατά 6,43 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, οι ζημιές από επαχθείς ομάδες μακροχρόνιων συμβολαίων Ζωής, Αποταμίευσης και Υγείας αυξήθηκαν στα 7,45 εκατ. ευρώ, από περίπου 4 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χαρτοφυλάκια στα οποία το αναμενόμενο κόστος παροχών και αποζημιώσεων υπερβαίνει τα αναμενόμενα έσοδα, προκαλώντας άμεση λογιστική επιβάρυνση.

Οι αυξήσεις

Την προσπάθεια αποκατάστασης της ισορροπίας στο χαρτοφυλάκιο είχε αρχίσει η διοίκηση του Βασίλη Χριστίδη. Από τον Μάρτιο του 2026 δρομολογήθηκαν αναπροσαρμογές στα μακροχρόνια νοσοκομειακά συμβόλαια, οι οποίες για το 2027 κυμαίνονται, ανάλογα με το πρόγραμμα, από 4,5% έως 10,8%.

Σε περίπου 32 από σχεδόν 40 προγράμματα η αύξηση διαμορφώνεται στο 9%, ενώ αντίστοιχη αναπροσαρμογή προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2027 για το ισόβιο πρόγραμμα MegaCare. Από τον συγκεκριμένο μηχανισμό εξαιρούνται προγράμματα που προβλέπουν εξαρχής σταθερή ετήσια αύξηση.

Η Allianz συνδέει τις αναπροσαρμογές με τη συχνότερη χρήση των ασφαλιστηρίων, την αύξηση των περιστατικών νοσηλείας και των αποζημιώσεων, καθώς και με την άνοδο του κόστους θεραπείας και των τιμών των νοσηλίων. Επικαλείται επίσης την ανάγκη διατήρησης επαρκών ασφαλίστρων, ώστε να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα του χαρτοφυλακίου.

Οι αναπροσαρμογές επιχειρούν να βελτιώσουν την τεχνική εικόνα του χαρτοφυλακίου, δημιουργούν όμως μια δύσκολη ισορροπία για τη νέα διοίκηση. Η εταιρεία πρέπει να αποκαταστήσει την κερδοφορία των συμβολαίων χωρίς να προκαλέσει μεγάλη διαρροή ασφαλισμένων, την ώρα που προετοιμάζεται να διευρύνει σημαντικά τη διανομή προϊόντων Υγείας μέσω της Εθνικής Τράπεζας.

Η ενοποίηση

Η Allianz ανακοίνωσε την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης το 2022, σε μια συναλλαγή που αποτίμησε την ελληνική ασφαλιστική σε περίπου 207 εκατ. ευρώ. Η νομική συγχώνευση πραγματοποιήθηκε το 2023, με απορρόφηση της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz Ελλάς. Η λειτουργική ενοποίηση αποδεικνύεται περισσότερο απαιτητική και χρονοβόρα.

Το 2025 η εταιρεία επιβαρύνθηκε με έξοδα αναδιοργάνωσης 3,38 εκατ. ευρώ. Το ποσό είναι μειωμένο σε σχέση με τα 6,73 εκατ. ευρώ του 2024, δείχνει όμως ότι η διαδικασία εξακολουθεί να έχει σημαντικό κόστος. Επιπλέον, καταγράφηκε απομείωση ακινήτου ύψους 1,77 εκατ. ευρώ, έναντι 336.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε στους 557 από 590, δηλαδή κατά 33 άτομα ή 5,6%. Την ίδια περίοδο, οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης αυξήθηκαν σε 29.211 από 16.206, στοιχείο που συνδέεται και με την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες διαδικασίες και υποδομές.

Στον ισολογισμό εξακολουθούν, επίσης, να αποτυπώνονται στοιχεία που προέκυψαν από την εξαγορά. Τα δικαιώματα ανανέωσης των ασφαλιστικών συμβολαίων της πρώην Ευρωπαϊκής Πίστης έχουν καθαρή λογιστική αξία 20,38 εκατ. ευρώ και αποσβένονται σε ορίζοντα 15 ετών. Αντίθετα, η αξία των 2,9 εκατ. ευρώ που είχε αποδοθεί στο εμπορικό όνομα της Ευρωπαϊκής Πίστης έχει πλέον αποσβεστεί πλήρως.

Για την επόμενη περίοδο η εταιρεία θέτει ως προτεραιότητες την περαιτέρω ανάπτυξη στις ασφαλίσεις Ζωής και Περιουσίας, τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου και τον έλεγχο του κόστους. Προβλέπει ακόμη τη συνέχιση του επιχειρησιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού, με αυτοματισμούς, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και εργαλεία ανάλυσης δεδομένων.

Ισχυρά κεφάλαια

Παρά τις ζημιές, η κεφαλαιακή θέση της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη ενισχύθηκε. Ο δείκτης φερεγγυότητας SCR αυξήθηκε στο 162% από 140,9%, ενώ χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων διαμορφώθηκε στο 159%. Ο δείκτης MCR ανήλθε στο 339,4% από 283,7%.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν οριακά στα 252,14 εκατ. ευρώ από 250,25 εκατ. ευρώ και το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 1,28 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ανήλθε σε 1,08 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος του τοποθετημένο σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα.

Τα καθαρά έσοδα επενδύσεων αυξήθηκαν στα 39,45 εκατ. ευρώ από 33,06 εκατ. ευρώ. Η θετική επίδοση αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από τον σχεδόν διπλασιασμό των χρηματοοικονομικών δαπανών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι οποίες ανήλθαν σε 22,9 εκατ. ευρώ από 12,11 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα προσφέρει στην Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία μετά την εξαγορά. Η πρόσβαση σε ένα ισχυρό τραπεζικό δίκτυο μπορεί να αλλάξει τα μεγέθη της ασφαλιστικής, αρκεί η αυξημένη παραγωγή να μη βρει τον οργανισμό με τις παλιές εκκρεμότητες ακόμη ανοιχτές. Το «σπριντ» έως την ενεργοποίηση της συνεργασίας αφορά επομένως την ολοκλήρωση της ενοποίησης, την επαναφορά των ασφαλιστικών χαρτοφυλακίων σε σταθερή κερδοφορία και την προετοιμασία των υποδομών που θα σηκώσουν τον νέο όγκο εργασιών.

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