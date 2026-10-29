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Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, όπως η αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, η εφαρμογή θερμομόνωσης, η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, για την οποία ξεκίνησε σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμό του προγράμματος ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα ενεργοποιηθούν οι αιτήσεις για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύρια residence.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας και θα διαρκέσει έως την 11η Ιανουαρίου 2027 στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Δράσης: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Το νέο πρόγραμμα προορίζεται για νοικοκυριά με χαμηλά έως μεσαία εισοδήματα και καλύπτει επιχορηγήσεις από 70% έως και 95%, με μέγιστη κάλυψη τις 36.000 ευρώ για τεχνικές εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής βελτίωσης. Επιπρόσθετα, παρέχεται συμπληρωματική ενίσχυση έως 2.500 ευρώ για συνοδευτικές συμβουλευτικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες του Οδηγού Eφαρμογής μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν εγκαίρως για τα κριτήρια συμμετοχής, τις επιλέξιμες δαπάνες και τον τρόπους χρηματοδότησης, ώστε να προετοιμάσουν κατάλληλα τις αιτήσεις τους.

Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, με την επαναφορά μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων στην αγορά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε χώρους που χρησιμοποιούνται ήδη ως κύριες κατοικίες. Ταυτόχρονα, η δράση συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση παλαιότερων κατασκευών, στον περιορισμό των ενεργειακών δαπανών για τα νοικοκυριά και στην ελάφρυνση των στεγαστικών αναγκών.

Ποιες εργασίες επιδοτούνται

Το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα εργασιών ανακαίνισης και αποκατάστασης, όπως:

-Ανακατασκευή κουζίνας και λουτρού, καθώς και αντικατάσταση ειδών υγιεινής.

-Αλλαγή δαπέδων, εξωτερικής πόρτας και εσωτερικών κουφωμάτων.

-Συντήρηση ή αντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων.

-Επισκευές σε δομικά στοιχεία, σοβάδες, τοποθέτηση πλακιδίων και ελαιοχρωματισμούς.

-Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε υποβαλλόμενη πρόταση επιβάλλεται να συνδυάζει εργασίες ανακαίνισης με παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, διασφαλίζοντας την αναβάθμιση του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή βαθμίδα.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης είναι η προγενέστερη έκδοση Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για το εκάστοτε ακίνητο. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω Βεβαίωση συνιστά απλώς το πρώτο στάδιο της διαδικασίας και δεν εγγυάται αυτόματα την έγκριση της επιχορήγησης.

Η υποβολή της αίτησης θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), χωρίς την προσκόμιση φυσικού φακέλου.

Κεντρικό στοιχείο της αίτησης αποτελεί το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι σχεδιαζόμενες εργασίες και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός τους. Βάσει αυτού του Σχεδίου θα υπολογίζεται το αιτούμενο ποσό της επιδότησης και θα διασταυρώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης.