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Ανοιξε η πλατφόρμα της «Ανακαίνισης Κατοικίας», με πρώτους τους ιδιοκτήτες περίπου 14.000 κλειστών σπιτιών που έχουν ήδη εξασφαλίσει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας. Καλούνται τώρα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, δηλώνοντας εργασίες και κόστος, με μία κρίσιμη λεπτομέρεια: εάν εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι, η ακριβής ημερομηνία και ώρα υποβολής θα καθορίσουν ποιοι προηγούνται στη χρηματοδότηση.

Η υποβολή ενεργοποιείται στην πλατφόρμα anakainisi.tee.gov.gr, με είσοδο μέσω κωδικών TAXISnet. Η προθεσμία λήγει στις 11 Ιανουαρίου 2027, αλλά το περιθώριο των επόμενων εβδομάδων δεν καταργεί τη σημασία της έγκαιρης υποβολής. Για τη σειρά προτεραιότητας θα μετρήσει πότε κατατίθεται η αίτηση χρηματοδότησης και όχι πότε εκδόθηκε η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας.

Στο πρώτο στάδιο είχαν εκδοθεί περίπου 94.000 βεβαιώσεις. Από αυτές, περίπου 14.000 αφορούσαν κλειστά σπίτια και 80.000 κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη. Η πρόσκληση που εξέδωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενεργοποιεί τώρα το δεύτερο στάδιο αποκλειστικά για την πρώτη κατηγορία.

Οι ιδιοκτήτες των ήδη κατοικούμενων σπιτιών θα περιμένουν νέα πρόσκληση, με ξεχωριστές ημερομηνίες. Στη δική τους περίπτωση προβλέπεται χρονική προτεραιοποίηση με εισοδηματικά κριτήρια, αρχίζοντας από τα νοικοκυριά της χαμηλότερης εισοδηματικής κατηγορίας. Το σημερινό άνοιγμα αφορά όσους διαθέτουν έγκυρη βεβαίωση ειδικά για ακίνητο χαρακτηρισμένο ως «Κλειστή Κατοικία».

Η διάκριση ανάμεσα στα δύο στάδια είναι ουσιαστική. Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να διεκδικήσει την επιδότηση, χωρίς να σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει τα χρήματα. Τώρα χρειάζεται νέα αίτηση, στην οποία δηλώνονται οι προτεινόμενες εργασίες, το κόστος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ακολουθεί ο έλεγχος του φακέλου, από τον οποίο θα προκύψουν η τελική υπαγωγή και το ποσό της χρηματοδότησης.

Στην πρώτη αυτή φάση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά πρόσωπα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία τουλάχιστον 20% σε κλειστή κατοικία, εφόσον διαθέτουν την απαιτούμενη βεβαίωση. Η ψιλή κυριότητα από μόνη της δεν αρκεί για την κατηγορία των κλειστών ακινήτων. Όταν υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες ή δικαιούχοι, πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες συναινέσεις. Κάθε νοικοκυριό μπορεί να διεκδικήσει χρηματοδότηση για περισσότερες κλειστές κατοικίες, εφόσον καθεμία πληροί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις και διαθέτει τη δική της βεβαίωση.

Για να υποβληθεί η αίτηση πρέπει να έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Βασικό στοιχείο του φακέλου είναι το Σχέδιο Παρεμβάσεων, στο οποίο περιγράφονται οι εργασίες και ο προϋπολογισμός τους. Με βάση αυτό προσδιορίζεται η αιτούμενη επιχορήγηση και ελέγχεται αν τηρούνται οι όροι του προγράμματος. Χρειάζονται επίσης οι προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις και, ανά περίπτωση, δικαιολογητικά για ειδικές ιδιότητες ή αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση. Για ακίνητα που θα εκμισθωθούν απαιτείται και η σχετική δήλωση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων, στο πλαίσιο του καθεστώτος de minimis.

Η κοστολόγηση χρειάζεται προσοχή πριν από την υποβολή. Κατά τη μεταγενέστερη εξειδίκευση των εργασιών δεν επιτρέπεται αύξηση του συνολικού κόστους παρεμβάσεων που δηλώθηκε στην αίτηση χρηματοδότησης. Ο ιδιοκτήτης πρέπει, συνεπώς, να έχει ρεαλιστική εικόνα των αναγκαίων εργασιών και της δικής του συμμετοχής. Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή, συνιστάται όμως από τα αρμόδια υπουργεία για την κατάλληλη επιλογή των παρεμβάσεων και τη σωστή εκτίμηση του κόστους.

Δύο βασικά τεχνικά δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αργότερα: το πρώτο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Κατά την αρχική αίτηση ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση να τα προσκομίσει εντός τριών μηνών από τον χαρακτηρισμό της αίτησής του ως αρχικά επιλέξιμης.

Αυτό δίνει χρόνο για τη συμπλήρωση του τεχνικού φακέλου, χωρίς να εξασφαλίζει την τελική έγκριση. Εάν τα έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα ή δείξουν ότι η κατοικία δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται. Γι’ αυτό και ο έλεγχος των στοιχείων του ακινήτου, της νομιμότητας και των απαιτούμενων συναινέσεων πρέπει να προηγηθεί της υποβολής.

Για τον χαρακτηρισμό μιας κατοικίας ως κλειστής εξετάζεται η μη χρήση της κατά τα έτη 2024 και 2025, με διασταύρωση του Ε2 και των στοιχείων ηλεκτροδότησης. Μετά την ανακαίνιση το σπίτι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ιδιοκατοίκηση ή να εκμισθωθεί αποκλειστικά ως κύρια κατοικία. Στο πρόγραμμα εντάσσονται νόμιμες κατοικίες με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 ή αντίστοιχο νομιμοποιητικό στοιχείο, επιφάνεια κύριων χώρων έως 120 τ.μ. και ενεργειακή κατάταξη Γ ή χαμηλότερη. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους που θα ιδιοκατοικήσουν επιτρέπονται έως 150 τ.μ.

Οι εργασίες πρέπει να συνδυάζουν ανακαίνιση με ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον μίας κατηγορίας. Από το επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων, το 20% έως 40% πρέπει να αφορά ενεργειακές εργασίες. Η βασική ενίσχυση είναι 80% για την πρώτη εισοδηματική κατηγορία και 70% για τη δεύτερη, με δυνατότητα προσαύξησης έως 95% και 85%, αντίστοιχα. Το ανώτατο ποσό για τις εργασίες είναι 36.000 ευρώ, με πρόσθετη κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών έως 2.500 ευρώ.

Η αίτηση απαιτεί και απόφαση για την αξιοποίηση του σπιτιού μετά την ανακαίνιση. Οι κατοικίες που θα νοικιαστούν πρέπει να διατεθούν ως κύρια κατοικία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, με σταθερό ή χαμηλότερο μίσθωμα για τα πρώτα τρία. Η διάθεση για βραχυχρόνια μίσθωση απαγορεύεται, ενώ η παραβίαση των δεσμεύσεων μπορεί να οδηγήσει σε επιστροφή της επιχορήγησης. Για διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή λειτουργεί υπηρεσία υποστήριξης στο τηλέφωνο 2182182918.

Η ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω εξειδικευμένης πλατφόρμας και θα διαρκέσει έως την 11η Ιανουαρίου 2027 στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο της Δράσης: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Στόχος της Δράσης είναι η ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων μέσω της επιχορήγησης νοικοκυριών χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύρια κατοικία, μέσω ιδιοκατοίκησης ή εκμίσθωσης. Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσει σε επόμενη φάση.

Σημειώνεται, ότι η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό από 70% έως 95%, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, και προβλέπεται πρόσθετη χρηματοδότηση έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης, ο οποίος έχει ήδη δημοσιευθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αιτών να διαθέτει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για την κατοικία, στην οποία αφορά η αίτηση χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και περιλαμβάνουν το Σχέδιο Παρεμβάσεων, με τις προτεινόμενες εργασίες και το κόστος τους, καθώς και τις απαιτούμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά.

Για την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης, δεν είναι υποχρεωτική η συνδρομή τεχνικού συμβούλου, συνιστάται, ωστόσο, για την ορθή προετοιμασία του Σχεδίου Παρεμβάσεων. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής και τις επιλέξιμες εργασίες περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής της Δράσης, που δημοσιεύθηκε την 20η Οκτωβρίου στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/.

Φορείς Υλοποίησης της Δράσης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Στην ιστοσελίδα https://anakainisi.tee.gov.gr/ περιέχονται σημαντικές πληροφορίες για τους αιτούντες, όπως τα «Χρήσιμα Έγγραφα» (Οδηγός Εφαρμογής της Δράσης με τα Παραρτήματά του και σχετική Νομοθεσία), πεδίο για «Συχνές Ερωτήσεις», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους διατίθενται επίσης:

στον διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 (ΕΥΔ ΠΕΚΑ) https://peka-program.gr/

στον διαδικτυακό τόπο του ΤΕΕ https://web.tee.gr/

στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr/