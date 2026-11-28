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Τη δυνατότητα να περιορίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις το 2027 έχουν οι φορολογούμενοι, πραγματοποιώντας πέντε κινήσεις πριν από την εκπνοή του 2026. Όσοι επιθυμούν να αποφύγουν πρόσθετους φόρους και να μειώσουν τις επιβαρύνσεις τους θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες.

Η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι χρηματικές γονικές παροχές για την κάλυψη τεκμηρίων, οι εργασίες ανακαίνισης κατοικιών και η διόρθωση λαθών στο Ε9 μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επόμενης χρονιάς.

Καθώς τα χρονικά περιθώρια μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου στενεύουν, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

1. Συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Έως τις 31 Δεκεμβρίου οι φορολογούμενοι καλούνται να έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που αντιστοιχούν στο 30% του πραγματικού ετήσιου εισοδήματός τους, με το ανώτατο απαιτούμενο ποσό δαπανών να διαμορφώνεται στα 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το απαιτούμενο όριο, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού που υπολείπεται. Ενδεικτικά, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πρέπει να συγκεντρώσει ηλεκτρονικές αποδείξεις ύψους 6.000 ευρώ. Εάν οι αντίστοιχες συναλλαγές ανέρχονται σε 4.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει επιπλέον φόρο 440 ευρώ (2.000 × 22%).

Από τη συγκεκριμένη υποχρέωση απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, μεταξύ των οποίων όσοι έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος της ηλικίας τους και όσοι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Τα στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2025 έδειξαν ότι χιλιάδες φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να καλύψουν το απαιτούμενο 30% του ετήσιου εισοδήματός τους μέσω ηλεκτρονικών καταναλωτικών δαπανών. Ως αποτέλεσμα, επιβαρύνθηκαν με πρόσθετο φόρο 22% επί των ποσών που δεν καλύφθηκαν, με τη συνολική επιβάρυνση να ανέρχεται σε 86,04 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσοστού.

2. Ηλεκτρονικές πληρωμές σε επαγγελματίες

Πρόσθετο φορολογικό όφελος μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για την εξόφληση συγκεκριμένων επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως αυτές που παρέχουν υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και κομμωτές. Για τις εν λόγω συναλλαγές προβλέπεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ίση με το 30% των σχετικών δαπανών, με ανώτατο ετήσιο όριο έκπτωσης τα 5.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ηλεκτρονικές πληρωμές ύψους 3.000 ευρώ για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες οδηγούν σε μείωση του φορολογητέου εισοδήματος κατά 900 ευρώ. Η ισχύς του μέτρου έχει παραταθεί και για το 2027.

3. Κάλυψη τεκμηρίων με χρηματικές γονικές παροχές

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν ή σχεδιάζουν να αποκτήσουν έως το τέλος του έτους ακίνητο ή αυτοκίνητο και δεν διαθέτουν επαρκή εισοδήματα για να δικαιολογήσουν τη σχετική δαπάνη έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα τεκμήρια μέσω χρηματικών γονικών παροχών ή δωρεών.

Για τους συγγενείς πρώτης κατηγορίας προβλέπεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταφορά των χρημάτων πραγματοποιείται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myPROPERTY. Βασική προϋπόθεση για την κάλυψη του τεκμηρίου απόκτησης είναι να αποδεικνύεται ότι τα χρήματα είχαν εισπραχθεί πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης.

4. Φορολογικές ελαφρύνσεις μέσω ανακαίνισης κατοικιών

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες που προχωρούν σε εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής ακινήτων. Η μείωση του φόρου μπορεί να φτάσει συνολικά τα 16.000 ευρώ σε διάστημα πέντε ετών, δηλαδή έως 3.200 ευρώ ετησίως, εφόσον οι σχετικές δαπάνες εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

5. Έλεγχος και διορθώσεις στο Ε9

Ανακριβή στοιχεία σχετικά με την επιφάνεια, την παλαιότητα, τον όροφο, το ποσοστό συνιδιοκτησίας ή τα εμπράγματα δικαιώματα των ακινήτων ενδέχεται να οδηγούν σε υψηλότερες χρεώσεις ΕΝΦΙΑ. Για τον λόγο αυτό, οι ιδιοκτήτες καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ημιτελών ακινήτων, ψιλής κυριότητας και επικαρπίας.