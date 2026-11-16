© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αποκλίσεις ανάμεσα στις εισπράξεις μέσω POS και στα έσοδα που εμφανίζονται στο myDATA, διαφορές στις δηλώσεις ΦΠΑ και επαναλαμβανόμενες καταθέσεις που δεν εξηγούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα ανεβάζουν επιχειρήσεις και φορολογουμένους στη λίστα των ελέγχων της εφορίας. Στην τελική ευθεία του 2026, η ΑΑΔΕ βάζει μπροστά τις υποθέσεις με τις ισχυρότερες ενδείξεις για αδήλωτα έσοδα, ενώ στο μέτωπο των εισπράξεων έχει θέσει ετήσιο στόχο 3,2 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη.

Σύγκριση στοιχείων

Το «προφίλ κινδύνου» προκύπτει από τη σύγκριση στοιχείων που η ΑΑΔΕ αντλεί από διαφορετικά συστήματα για τον ίδιο φορολογούμενο. Με εργαλεία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων και Tεχνητής Nοημοσύνης, η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να εντοπίζει τις αποκλίσεις και να ιεραρχεί τις υποθέσεις που θα αναλάβουν οι ελεγκτές.

Oταν, για παράδειγμα, οι εισπράξεις με κάρτα εμφανίζονται συστηματικά υψηλότερες από τα έσοδα που έχει διαβιβάσει μια επιχείρηση, η διαφορά αποκτά μεγαλύτερο βάρος αν αποτυπώνεται και στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Στην πράξη, ο ελεγκτής εξετάζει αν οι πληρωμές που πέρασαν από το POS αντιστοιχούν στα παραστατικά που διαβιβάστηκαν στο myDATA και αν τα έσοδα αυτά αποτυπώθηκαν στη δήλωση ΦΠΑ. Η χρονική στιγμή της συναλλαγής έχει σημασία, καθώς μια απόκλιση μπορεί να εξηγείται από διαφορετική ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού ή από επιστροφή χρημάτων. Oταν όμως η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φορολογικές περιόδους, η υπόθεση μπορεί να περάσει κατά προτεραιότητα σε αναλυτικό έλεγχο.

Ανάλογη σύγκριση γίνεται και για φυσικά πρόσωπα, με τις τραπεζικές πιστώσεις να αντιπαραβάλλονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει. Το ενδιαφέρον των ελεγκτών στρέφεται κυρίως σε επαναλαμβανόμενες πιστώσεις ή σε ποσά που εμφανίζουν σημαντική απόκλιση από τη δηλωμένη οικονομική εικόνα. Το επόμενο βήμα είναι να εξακριβωθεί η προέλευση των χρημάτων, καθώς μια πίστωση μπορεί να αφορά μεταφορά μεταξύ λογαριασμών του ίδιου προσώπου ή ποσό που δικαιολογείται από άλλα στοιχεία.

Τα ακίνητα

Στα ακίνητα, οι διασταυρώσεις καλύπτουν τόσο τα συμβατικά ενοίκια όσο και τα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb και άλλων πλατφορμών. Οι ελεγκτές αναζητούν διαφορές ανάμεσα στα διαθέσιμα στοιχεία για τις μισθώσεις και στα ποσά που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις. Στο ίδιο πεδίο εντάσσονται οι αγοραπωλησίες ακινήτων, ενώ για τις επιχειρήσεις ελέγχονται και οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές, όπου τα στοιχεία που δηλώνονται στην Ελλάδα μπορούν να συγκριθούν με εκείνα του αντισυμβαλλόμενου σε άλλο κράτος-μέλος.

Η ψηφιακή διασταύρωση δίνει στον ελεγκτή το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει. Η διερεύνηση της απόκλισης μπορεί να απαιτήσει παραστατικά, αναλυτικό έλεγχο των συναλλαγών ή επιτόπια επίσκεψη. Μια συναλλαγή που έμεινε εκτός ηλεκτρονικών βιβλίων μπορεί να εντοπιστεί από άλλο διαθέσιμο στοιχείο, όπως η πληρωμή της με κάρτα. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο ψηφιακό ίχνος, ο επιτόπιος έλεγχος αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Στόχος η είσπραξη 3,2 δισ.

Στο εισπρακτικό σκέλος, σχεδόν το μισό του στόχου για τα παλαιά χρέη αφορά οφειλές ΦΠΑ. Από τα 3,2 δισ. ευρώ που επιδιώκει να εισπράξει η ΑΑΔΕ μέσα στο 2026, το 1,5 δισ. ευρώ αφορά παλαιές οφειλές από τον συγκεκριμένο φόρο. Για τα χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα μέσα στη χρονιά, ο στόχος εισπραξιμότητας είναι 35%.

Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ νέου ληξιπρόθεσμου χρέους, η Αρχή επιδιώκει να εισπράξει τα 35 ευρώ, ώστε να περιορίσει το ποσό που θα προστεθεί στις συσσωρευμένες οφειλές. Για τους μεγαλοοφειλέτες, ο σχεδιασμός προβλέπει εισπράξεις 850 εκατ. ευρώ μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων της Ειδικής Μονάδας Είσπραξης, ενώ στα τελωνεία ο πήχης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχει τεθεί στα 28 εκατ. ευρώ.

Στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ο στόχος κάλυψης φτάνει το 71% για τους οφειλέτες της φορολογικής διοίκησης και το 80% για εκείνους της τελωνειακής διοίκησης, στις περιπτώσεις όπου μπορούν να ληφθούν τέτοια μέτρα. Τα ποσοστά μετρούν την κάλυψη των οφειλετών με μέτρα είσπραξης. Η απόδοση των μέτρων κρίνεται από τα ποσά που εισρέουν στο ταμείο.