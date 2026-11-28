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Περίπου 6,5 δισ. ευρώ σε φόρους κάθε μήνα θα κληθούν να καταβάλλουν κατά μέσο όρο νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2027, καθώς, παρά το πακέτο φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων που υπερβαίνει τα 2,2 δισ. ευρώ, ο νέος κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει περαιτέρω αύξηση των φορολογικών εισπράξεων.

Τα συνολικά φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 78 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ συγκριτικά με το 2026. Το οικονομικό επιτελείο στηρίζει τις προβλέψεις του στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής, στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στην περαιτέρω υποχώρηση της ανεργίας και στη βελτίωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών υποχρεώσεων συγκεντρώνεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, κατά το οποίο οι εισπράξεις αναμένεται να φτάσουν τα 43,542 δισ. ευρώ, έναντι 34,135 δισ. ευρώ κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους.

Οι μήνες με τις μεγαλύτερες φορολογικές υποχρεώσεις

Ο Ιούλιος αναδεικνύεται στον δυσκολότερο μήνα του 2027 για τους φορολογουμένους, καθώς οι προβλεπόμενες εισπράξεις της Εφορίας ανέρχονται στο ποσό των 9,196 δισ. ευρώ.

Η αυξημένη επιβάρυνση συνδέεται με τη σύμπτωση της προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, με την καταβολή της μηνιαίας δόσης του ΕΝΦΙΑ και την εξόφληση άλλων φορολογικών υποχρεώσεων.

Ακολουθεί ο Δεκέμβριος, με εκτιμώμενα φορολογικά έσοδα ύψους 7,685 δισ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Οκτώβριος, με εισπράξεις 6,960 δισ. ευρώ.

Ο νέος κύκλος των βασικών φορολογικών υποχρεώσεων για τα νοικοκυριά θα ανοίξει τον Μάρτιο του 2027, με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ έως το τέλος του ίδιου μήνα.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, ενώ από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η καταβολή του φόρου εισοδήματος για τις αποδοχές και τα λοιπά εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2026.

Ο φορολογικός λογαριασμός του 2027 ανά μήνα

Με βάση τον προγραμματισμό του νέου κρατικού προϋπολογισμού, οι μηνιαίες φορολογικές εισπράξεις εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως εξής:

– Ιανουάριος: 5,964 δισ. ευρώ

– Φεβρουάριος: 5,854 δισ. ευρώ

– Μάρτιος: 5,375 δισ. ευρώ

– Απρίλιος: 5,591 δισ. ευρώ

– Μάιος: 5,410 δισ. ευρώ

– Ιούνιος: 5,941 δισ. ευρώ

– Ιούλιος: 9,196 δισ. ευρώ

– Αύγουστος: 6,886 δισ. ευρώ

– Σεπτέμβριος: 6,698 δισ. ευρώ

– Οκτώβριος: 6,960 δισ. ευρώ

– Νοέμβριος: 6,117 δισ. ευρώ

– Δεκέμβριος: 7,685 δισ. ευρώ

Το ποσό των 77,677 δισ. ευρώ που προκύπτει από την άθροιση των μηνιαίων στόχων αφορά στις προβλεπόμενες εισπράξεις σε ταμειακή βάση. Σε δημοσιονομικούς όρους, τα συνολικά φορολογικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 77,952 δισ. ευρώ, έναντι 76,137 δισ. ευρώ το 2026, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 1,814 δισ. ευρώ ή 2,4%.

Οι βασικές πηγές των πρόσθετων φορολογικών εσόδων

Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των εσόδων το 2027 αναμένεται να διαδραματίσει η φορολογία εισοδήματος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Από τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπονται πρόσθετες εισπράξεις 1,534 δισ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 85% της συνολικής αύξησης των φορολογικών εσόδων.

Ειδικότερα, οι προβλέψεις του προϋπολογισμού ανά κατηγορία φόρου έχουν ως εξής:

ΦΠΑ: Οι εισπράξεις αναμένεται να διαμορφωθούν στα 31,047 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2026. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση κατά 911 εκατ. ευρώ των εσόδων ΦΠΑ που συνδέονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Παράλληλα, στα έσοδα του 2026 περιλαμβάνεται έκτακτο ποσό 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εάν εξαιρεθούν οι δύο αυτοί παράγοντες, οι εισπράξεις ΦΠΑ εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 1,199 δισ. ευρώ.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης: Τα σχετικά έσοδα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 7,345 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Φόροι ακίνητης περιουσίας: Οι εισπράξεις από τους τακτικούς φόρους ακινήτων προβλέπεται να περιοριστούν στα 2,365 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά περίπου 48 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση συνδέεται με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και τη διεύρυνση του μέτρου σε περιοχές έως 2.000 κατοίκων, καθώς και έως 2.200 κατοίκων στη Δυτική Μακεδονία και στις παραμεθόριες περιοχές που καλύπτει η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Φόρος εισοδήματος: Τα συνολικά έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 28,974 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6% σε σχέση με το 2026.

Από τη φορολόγηση των φυσικών προσώπων προβλέπονται εισπράξεις ύψους 17,036 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 617 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση των εσόδων αποδίδεται στην άνοδο των αποδοχών των εργαζομένων, στις αυξήσεις των συντάξεων, στη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Αντίστοιχα, από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων αναμένονται έσοδα 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 801 εκατ. ευρώ, καθώς η προβλεπόμενη βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας κατά το 2026 θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του επόμενου έτους.

Φόροι και δασμοί εισαγωγών: Οι εισπράξεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 72 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 528 εκατ. ευρώ. Βασικός παράγοντας είναι η εφαρμογή για ολόκληρο το 2027 του ευρωπαϊκού τελωνειακού μέτρου που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για την κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής στα δέματα χαμηλής αξίας από τρίτες χώρες και την επιβολή κατ’ αποκοπή δασμού 3 ευρώ ανά είδος.

Λοιποί φόροι παραγωγής: Τα έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 632 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 155 εκατ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της σταδιακής κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.