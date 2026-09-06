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«Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν τις εκλογές, κινούμαστε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας. Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά υπάρχουν οι αντοχές της οικονομίας, του προϋπολογισμού και τα όρια που θέτουν οι κανόνες της ΕΕ τα οποία, αν τα ξεπεράσουμε, θα μπούμε σε περιπέτειες.

Σε αντίθεση με εκείνους που τάζουν λαγούς με πετραχήλια, εμείς κάνουμε καλούς λογαριασμούς και σταθερά βήματα μπροστά. Εξαντλούμε τα περιθώρια και προχωρούμε με ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτό είναι κάτι που εκτιμήθηκε στις εκλογές του 2023, οπότε ο κόσμος επέλεξε το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα».

Αυτά επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ για τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες στα εγκαίνια της ΔΕΘ. Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επιμέρους παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε:

-Για τον «Κουμπαρά για τη Νέα Γενιά»: Είναι ένα κοινωνικό μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και συνδέεται προφανώς με το δημογραφικό. Ο λογαριασμός θα είναι κλειστός και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το παιδί γίνεται 18 χρονών, γίνεται φοιτητής, σπουδαστής, κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή του.

-Για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας: Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα, κατεβάζοντας τη χρέωση για το μπλε τιμολόγιο σε προ κρίσης επίπεδα. Όσοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν. Και αυτό αποτελεί μήνυμα στις υπόλοιπες εταιρείες, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον τον Ιανουάριο θα μειωθούν στο μισό οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Και στόχος είναι τα επόμενα τρία χρόνια να μειωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%. Αυτό θα γίνει επειδή εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική: διεύρυνση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα παραγωγής και διεύρυνση της αποθήκευσης.

-Για τα υγρά καύσιμα: Η κυβέρνηση δεν έμεινε απαθής από τότε που ξεκίνησε η κρίση στον Κόλπο. Δόθηκαν επιδοτήσεις τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια που συνδυάσαμε τις προσφορές των διυλιστηρίων με νέα κυβερνητική στήριξη. Προχωρούμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Θα βλέπουμε μήνα-μήνα πώς εξελίσσεται η κατάσταση και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη στήριξη, στο πλαίσιο πάντοτε των δυνατοτήτων.

-Για το ηλικιακό όριο στο επίδομα των συνταξιούχων: Πρώτον, όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν από την αρχή της χρονιάς μια καινούργια αύξηση με το γνωστό μαθηματικό τύπο. Ανεξαρτήτως ύψους συντάξεων και χωρίς προσωπική διαφορά η οποία καταργείται από το 2027. Το επίδομα που θεσπίσαμε, 250 ευρώ που ήταν περιορισμένο σε στενή περίμετρο, το διευρύναμε, το πήγαμε στα 300 ευρώ και τώρα γίνεται 400 ευρώ. Δηλαδή στο ύψος ουσιαστικά μιας εθνικής σύνταξηςκαι μάλιστα αφορολόγητο. Αφορά στους συνταξιούχους άνω των 65 ετώνπου είναι και η συντριπτική πλειονότητα.Θα θέλαμε να περιλαμβάνει και τους υπόλοιπους. Αλλά προσπαθούμε να δούμε με βάση τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, όλες τις κοινωνικές ομάδες.

-Για το μόνιμο επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους: Αφορά και τους υπαλλήλους υπουργείων και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς και τους εκπαιδευτικούς. Είναι ουσιαστικά μισό δώρο Χριστουγέννων.Θα θέλαμε να δώσουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε.

-Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου III»: Αυτήν την ώρα περίπου 25.000 ωφελούμενοι έχουν κερδίσει από τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου I» και «Σπίτι μου II», με φθηνά δάνεια. Δεν είναι κάτι θεωρητικό αυτό που λέμε, είναι μια μεσαία πόλη. Δεν πανηγυρίζω για αυτό. Το στεγαστικό είναι για μένα το πιο σημαντικό πρόβλημα.Και στο επίπεδο της προσφοράς ακινήτων έχουμε δώσει σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, είναι αφορολόγητοι όταν ανοίξουν το σπίτι τους και το νοικιάσουν. Όπως επίσης είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιστρέφει ένα ενοίκιο από πέρυσι στους ενοικιαστές.Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

-Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών: Όταν είχε εισαχθεί το μέτρο, είχα πει προσωπικά, ότι δεν ήρθε για πάντα. Και ότι η εφαρμογή του συνδέεται ευθέως με την εφαρμογή εντωμεταξύ μιας σειράς άλλων μέτρων τεχνολογικής υφής τα οποία κάνουν το σύστημα πιο διαφανές.

Έκτοτε λοιπόν εκτάθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, συνδέθηκαν τα POS με τις ταμειακές μηχανές, εισήχθη το ψηφιακό δελτίο αποστολής, εφαρμόζεται καθολικά το MyData. Ακριβώς επειδή υπάρχουν παραπάνω εργαλεία, για όλους όσοι τα χρησιμοποιούν και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αποσύρονταιδύο τεκμήρια.Αυτά που σχετίζονται με τη μισθοδοσία των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Είναι μία ελάφρυνση που για τον προϋπολογισμό σημαίνει 170 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναφερόμενος τέλος στη στάση της αντιπολίτευσης ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι προσανατολισμένα στη δεκαετία του 1980. Έχουν μια ρετρό αντίληψη, να γυρίσει η Ελλάδα εκεί 30-40 χρόνια πίσω.

Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη ίδιος και απαράλλαχτος.Με το ίδιο ύφος, τις ίδιες υποσχέσεις και τα ίδια δισεκατομμύρια. Και στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι τον αντέγραψε. Άρα τώρα που θα εμφανιστεί, νομίζω η φιλοδοξία του θα είναι να εμφανιστεί «ως Τσίπρας νούμερο δύο».Η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά με ευρωπαϊκό πνεύμα με σοβαρή διακυβέρνηση. Αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία και μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να το εξασφαλίσει καιμόνο στη Νέα Δημοκρατία μπορεί η Ελλάδα να ακουμπήσει τις ελπίδες της».

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