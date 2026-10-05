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«Είμαι στη Νέα Δημοκρατία από 18 ετών και είμαι οπαδός της μεγάλης, πλατιάς Νέας Δημοκρατίας. Ο κόσμος της ΝΔ διαχρονικά και ανεξάρτητα από το ποιος είναι αρχηγός, πηγαίνει με τη σημαία και την παράταξη. Υποχρέωση δική μας, της ηγετικής ομάδας είναι πάντοτε να ακούμε τους απλούς πολίτες, τα στελέχη, τους βουλευτές και να έχουμε ανοιχτή την αγκαλιά μας. Δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν ψηφοφόρο δεδομένο. Οι κάλπες σε κάθε εκλογές είναι άδειες. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί, σεμνοί και αποτελεσματικοί».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά FM και πρόσθεσε: «Θα με στενοχωρούσε να λείψει από την αποψινή εκδήλωση ο οποιοσδήποτε, πολύ περισσότερο ο Κώστας Καραμανλής, ένας πολιτικός τον οποίο προσωπικά εκτιμώ, αγαπώ και με έχει τιμήσει με την εμπιστοσύνη του. Δεν θέλω να το υποτιμήσω, ούτε να πω πως δεν πρέπει να κάνουμε προσπάθειες, καθώς πάμε στις εκλογές η εικόνα να μην είναι ακόμα πιο ενωτική. Ωστόσο, υπογράμμισε, ανεξαρτήτως όλων αυτών, ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας σταθερά παραμένει με την παράταξη».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει παρά το γεγονός ότι είναι 8 χρόνια στο τιμόνι του τόπου και αναπόφευκτα έχουν γίνει λάθη. «Σε όλες τις δημοσκοπήσεις η ΝΔ είναι μακράν μπροστά. Ο δεύτερος και ο τρίτος αθροιστικά παίρνουν μικρότερα ποσοστά από τη ΝΔ. Πράγμα που σημαίνει ότι από μια σημαντική μερίδα της κοινής γνώμης έχει εκτιμηθεί θετικά το έργο, η προσωπικότητα του αρχηγού και η ηγετική ομάδα της ΝΔ. Για να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, αυτό που βλέπει κανείς στο γήπεδο από τη μια πλευρά είναι μια παρατεταγμένη ομάδα με αρχηγό τον Μητσοτάκη. Και από την άλλη διάφορα σχήματα που δεν συμπληρώνουν ενδεκάδα, δεν μπορούν να βρουν την περπατησιά τους και δεν δίνουν την εντύπωση ομάδας. Αυτή η εικόνα είναι επικίνδυνη και για εμάς, αν θεωρήσουμε ότι η αναξιοπιστία των αντιπάλων μας μας λύνει το πρόβλημα. Διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί ο ίδιος ο πολίτης να γίνει αντιπολίτευση. Γι’ αυτό χρειάζεται σεμνότητα, σοβαρότητα, δουλειά, παραδοχή των λαθών και διόρθωσή τους όπου είναι εφικτό».

Σε ερώτηση για το θέμα του πληθωρισμού, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Μεσοσταθμικά ο πληθωρισμός βρίσκεται στον μέσο όρο της ΕΕ και η κυβέρνηση αντιδρά με μέτρα όπως αυτά που υιοθετούν και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: με ελέγχους, πρόστιμα, επιδόματα και στήριξη των ευάλωτων, παρεμβάσεις σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ. Έχουμε επιλέξει μια μέθοδο – μειώσεις άμεσων φόρων, αυξήσεις μισθών και επιδομάτων – που εξασφαλίζει ότι τα χρήματα που δίνει το κράτος θα φθάσουν στην τσέπη του καταναλωτή και δεν θα χαθούν στους ενδιάμεσους. Διότι τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν τα χρήματα θα μπουν στην αριστερή ή στην δεξιά τσέπη, τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα». Και πρόσθεσε: «Τον τελευταίο μήνα στα τρόφιμα ήμασταν στις τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αρνητικό πληθωρισμό. Δεν αρνούμαι το πρόβλημα, εκείνο που λέω είναι πως είναι διεθνές. Ας μας υποδείξει οποιοσδήποτε μια χώρα στην Ευρώπη που έχει εξαφανίσει το πρόβλημα, για να υιοθετήσουμε και εμείς τέτοιες πολιτικές. Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να επικεντρωθούμε κυρίως σε 2 τομείς: στέγαση – ενοίκια, γιατί εκεί πηγαίνουν πολλά χρήματα από τα νοικοκυριά και τα καύσιμα».

«Όλοι προερχόμαστε από το λαό, έχουμε μπροστά μας εκλογές και ενδιαφερόμαστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα Όμως την ίδια στιγμή επειδή είμαστε κυβέρνηση του τόπου και επειδή ο τόπος αυτός έχει κακοπαθήσει από τον λαϊκισμό και τις υπερβολές, πρέπει να είμαστε μέσα σε κάποια όρια υπευθυνότητας. Να μην ξεχνάμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, τα όρια του ταμείου μας και τις πραγματικές δυνατότητες που έχουμε», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κατέληξε:

«Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί τους οποίους δεν μπορεί καμία χώρα να υπερβεί. Εξ ου και η επιστολή της Ιταλίας, παρόμοια με αυτήν που έστειλε ο Μητσοτάκης λέγοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Όπως έγινε και στην περίοδο του κορονοϊού. Η Ευρώπη όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα αλλά γενικότερα αντιδρά την τελευταία στιγμή, όταν φτάσει το πράγμα στο μη περαιτέρω. Οπότε, θα γίνουν περαιτέρω συζητήσεις».

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