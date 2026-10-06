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Τις δυνατότητες που παρέχει το νέο ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων και τον τρόπο με τον οποίο τις αξιοποιεί για την προστασία των παικτών παρουσίασε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), στην επίσκεψη εργασίας του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, με θέμα εξελίξεις και δράσεις της ΕΕΕΠ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων και την ενίσχυση της Επιτροπής.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο χαιρετισμό του τόνισε ότι «η αποτελεσματικότητα του νέου πλαισίου κρίνεται από την εφαρμογή του και την προστασία που προσφέρει στους πολίτες». «Η δημοφιλία – συνέχισε ο κ. Πιερρακάκης – δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη», αναφερόμενος στην προώθηση παράνομου τζόγου μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επεσήμανε επίσης την ανάγκη έγκαιρου εντοπισμού της παρανομίας με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, παράλληλα με την πρόληψη και την ενημέρωση, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους νέους.

Η νέα επικοινωνιακή κατεύθυνση της ΕΕΕΠ, ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος, στηρίζεται στη θέση «Οι κανόνες κάνουν το παιχνίδι» και συνδέει την εποπτεία της αγοράς με την προστασία του παίκτη. Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, οι άδειες, οι έλεγχοι των παρόχων, τα εργαλεία αυτοπροστασίας και οι κανόνες για την προστασία των ανηλίκων πρέπει να γίνουν πιο ορατά και κατανοητά στους πολίτες. Η προσέγγιση αυτή υπηρετεί τον κεντρικό άξονα του Στρατηγικού Σχεδίου της Επιτροπής για την περίοδο 2026–2030, την προστασία των παικτών.

Το νέο μήνυμα «Παίζεις; Μόνο με όρια και ασφάλεια!» δίνει συγκεκριμένο περιεχόμενο στην υπεύθυνη συμμετοχή. Τα όρια αφορούν τον χρόνο και τα χρήματα που ο παίκτης ορίζει εκ των προτέρων, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κάλυψη βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ασφάλεια προϋποθέτει συμμετοχή αποκλειστικά σε νόμιμους, αδειοδοτημένους παρόχους, όπου ισχύουν κανόνες και ασκείται εποπτεία. Στόχος της επικοινωνίας της ΕΕΕΠ είναι η σαφής ενημέρωση και η προστασία όσων επιλέγουν να συμμετέχουν σε τυχερά παίγνια.

Στην συνέχεια της συνάντησης στελέχη της ΕΕΕΠ παρουσίασαν τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την τεκμηρίωση ιστοσελίδων που ενδέχεται να παρέχουν ή να προωθούν παράνομα τυχερά παίγνια. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη συλλογή και ανάλυση στοιχείων και τη δημιουργία αποδεικτικού υλικού για τις εποπτικές ενέργειες της Αρχής, ενισχύοντας τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης, καθώς επίσης και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές και νέους με μήνυμα «Μοιάζει με παιχνίδι, δεν είναι παιχνίδι. Μην τσιμπάς».

Κλείνοντας τη συνάντηση ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος, δήλωσε ότι: «Η κορυφαία προϋπόθεση για να προστατεύεται ο παίκτης είναι μια ρυθμισμένη αγορά, με σαφείς κανόνες για όλους τους παρόχους». Αναφερόμενος τέλος, στο νέο μήνυμα της Επιτροπής, υπογράμμισε: «Εμείς βάζουμε τους κανόνες. Ο παίκτης βάζει το όριό του. Οι κανόνες μας και το όριο του παίκτη είναι η προϋπόθεση για την ασφάλειά του».

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