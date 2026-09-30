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Η Ένωση Επαγγελματιών & Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΕΕΕΠΕ), μετά την τηλεδιάσκεψη της 28ης Σεπτεμβρίου 2026 με στελέχη της ΑΑΔΕ, υπέβαλε γραπτό αίτημα για εύλογη παράταση της προθεσμίας δήλωσης Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής της Β’ φάσης της Ψηφιακής Διακίνησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ένωση αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της ΑΑΔΕ και στηρίζει την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισημαίνει όμως ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πληροφορικής, που εξυπηρετούν χιλιάδες φορολογούμενους, καλούνται σε ασφυκτικό χρόνο να τους ενημερώσουν και να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση Παρόχου, χωρίς να έχει προηγηθεί ευρεία ενημέρωση από την Πολιτεία, τα επιμελητήρια και τους λογιστικούς φορείς

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα τεχνικά ζητήματα, όπως η διαχείριση απώλειας διασύνδεσης, η αναίρεση λανθασμένων ενεργειών, η πώληση επ’ αυτοκινήτου, οι διακινήσεις hub-to-hub, οι τριγωνικές συναλλαγές και η χρήση group QR, με σημαντικό μέρος των υλοποιήσεων να αναμένεται σε επόμενες εκδόσεις του myDATA.

Η ΕΕΕΠΕ επαναφέρει επίσης τη διαχρονική της πρόταση για τη δημιουργία Δημόσιου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, προσβάσιμου μέσω ανοιχτής διεπαφής (API) από τα ERP τρίτων, ως λύση που διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση, ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό και περιορίζει το κόστος και τις εξαρτήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως τονίζει η Ένωση, δεν συνηθίζει να ζητά παρατάσεις, καθώς η αλόγιστη μετάθεση προθεσμιών δεν ωφελεί κανέναν.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία, όμως, η παράταση κρίνεται αναγκαία για την επιτυχία του ίδιου του έργου, για μια ομαλή και αξιόπιστη μετάβαση.

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